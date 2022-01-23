США передали Украине ракеты Javelin и штурмовые огнеметы. ФОТОрепортаж

Партия американского оружия, доставленного в Украину 22 января, включала ПТРК Javelin и реактивные термобарические гранатометы M141 Bunker Defeat Munition (SMAW-D), предназначенные для разрушения фортификационных укреплений и бункеров.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Милитарный со ссылкой на информационный портал Минобороны США DVIDS, обнародовавший снимки процесса подготовки вооружения к отправке в Украину.

Среди фото партии боеприпасов, которые готовятся к отправке в Украину, можно посмотреть транспортировочные тубусы из ПТРК Javelin, а также облегченные одноразовые реактивные гранатометы M141 Bunker Defeat Munition (BDM), или SMAW-D ("одноразовый").

SMAW-D – облегченная противобункерная модификация гранатомета SMAW Mk 153, одноразового использования по принципу "выстрел и выброс". По конструкции близок к РПГ AT4. Не имеет рукоятки и оптических съемных прицельных устройств, вместо них имеет довольно примитивный механический прицел. Весит 7,25 кг (16 фунтов) в снаряженном состоянии. Поставляется в герметичной пусковой трубе в виде, готовом к боевому применению.

Основным боеприпасом для гранатомета SMAW является термобарическая реактивная граната MK 3 HEDP (High-Explosive Dual-Purpose – "фугасное, двойное назначение"), содержащее 1,1 кг взрывчатого вещества.

Подрывник рассчитан на два режима: на мгновенную детонацию при стрельбе по бронированным объектам и для проработки проходов в стенах и заграждениях, или подрыв с замедлением при поражении небронированных целей и фортификационных сооружений с земляной или песчаной обсыпкой или обложенных мешками с песком.

Граната способна пробить до 200 мм бетона, 300 мм кирпича или 2,1 м мешков с песком.

Также гранатомет может снаряжаться кумулятивной гранатой HEAA (High-Explosive Anti-Armor – "бронебойно-фугасный"), способной пробить до 600 мм катаной гомогенной броневой стали.

Какими именно гранатами снаряжены гранатометы, переданные Украине, пока неизвестно.