Цензор.НЕТ
Новости
45 275 157

США передали Украине ракеты Javelin и штурмовые огнеметы. ФОТОрепортаж

США передали Украине ракеты Javelin и штурмовые огнеметы. ФОТОрепортаж

Партия американского оружия, доставленного в Украину 22 января, включала ПТРК Javelin и реактивные термобарические гранатометы M141 Bunker Defeat Munition (SMAW-D), предназначенные для разрушения фортификационных укреплений и бункеров.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Милитарный со ссылкой на информационный портал Минобороны США DVIDS, обнародовавший снимки процесса подготовки вооружения к отправке в Украину.

Среди фото партии боеприпасов, которые готовятся к отправке в Украину, можно посмотреть транспортировочные тубусы из ПТРК Javelin, а также облегченные одноразовые реактивные гранатометы M141 Bunker Defeat Munition (BDM), или SMAW-D ("одноразовый").

США передали Украине ракеты Javelin и штурмовые огнеметы 01

Читайте также: Байден провел переговоры с премьером Японии Кисидой: выразили приверженность тесной совместной работе по сдерживанию российской агрессии против Украины

SMAW-D – облегченная противобункерная модификация гранатомета SMAW Mk 153, одноразового использования по принципу "выстрел и выброс". По конструкции близок к РПГ AT4. Не имеет рукоятки и оптических съемных прицельных устройств, вместо них имеет довольно примитивный механический прицел. Весит 7,25 кг (16 фунтов) в снаряженном состоянии. Поставляется в герметичной пусковой трубе в виде, готовом к боевому применению.

США передали Украине ракеты Javelin и штурмовые огнеметы 02

Основным боеприпасом для гранатомета SMAW является термобарическая реактивная граната MK 3 HEDP (High-Explosive Dual-Purpose – "фугасное, двойное назначение"), содержащее 1,1 кг взрывчатого вещества.

США передали Украине ракеты Javelin и штурмовые огнеметы 03

Подрывник рассчитан на два режима: на мгновенную детонацию при стрельбе по бронированным объектам и для проработки проходов в стенах и заграждениях, или подрыв с замедлением при поражении небронированных целей и фортификационных сооружений с земляной или песчаной обсыпкой или обложенных мешками с песком.

Читайте также: Враг должен понять – у нас достаточно противотанковых средств, – Залужный

Граната способна пробить до 200 мм бетона, 300 мм кирпича или 2,1 м мешков с песком.

Также гранатомет может снаряжаться кумулятивной гранатой HEAA (High-Explosive Anti-Armor – "бронебойно-фугасный"), способной пробить до 600 мм катаной гомогенной броневой стали.

США передали Украине ракеты Javelin и штурмовые огнеметы 04

Читайте также: В случае вторжения РФ в Украину ответ будет быстрым. Санкции вряд ли затронут "Северный поток-2", - глава МИД Австрии Шалленберг

Какими именно гранатами снаряжены гранатометы, переданные Украине, пока неизвестно.

США передали Украине ракеты Javelin и штурмовые огнеметы 05

США (27763) Javelin (169) огнемет (24)
Топ комментарии
+60
СПАСИБО ,но нужно ещё ОЧЕНЬ МНОГО СТИНГЕРОВ !
23.01.2022 15:47
23.01.2022 15:47 Ответить
+49
23.01.2022 17:07
23.01.2022 17:07 Ответить
+40
23.01.2022 16:12
23.01.2022 16:12 Ответить
До Нововоронежской АЭС 160 км...
23.01.2022 16:25
23.01.2022 16:25 Ответить
Мне нравится ход Ваших мыслей
23.01.2022 16:35
23.01.2022 16:35 Ответить
Свинособакия тикает из Азии, но хочет керувать в Европе...Одним словом СМЕРТЬ СВИНОСОБАКАМ!
23.01.2022 16:27
23.01.2022 16:27 Ответить
Шикарно. Дякуємо.
23.01.2022 16:28
23.01.2022 16:28 Ответить
Вогнемети це з яких Порошенко убив вжопачлєнца Гіві?
23.01.2022 16:30
23.01.2022 16:30 Ответить
Не, это ,твой ,Эрику убил.
23.01.2022 19:48
23.01.2022 19:48 Ответить
Джавелін передали ще при Трампі і багато чого іншого озброєння від Британії це також заслуга Порошенко і команди.
23.01.2022 16:36
23.01.2022 16:36 Ответить
США надають зброю не для Порошенка або навіть Зеленського, а для України і це заслуга не ЗЕ(як твердять коломойські пропагандони), а тільки самих США та їхньої довіри до твердих українців.
23.01.2022 17:30
23.01.2022 17:30 Ответить
Cпасибо США!
23.01.2022 16:38
23.01.2022 16:38 Ответить
Шо, даже на краску ***** денег не даёт - проворовался, завидуешь. Цветов не будет, будет обгорелый оккупант мародер.
23.01.2022 17:28
23.01.2022 17:28 Ответить
Бункерный дед будет в бешенстве😂😂
23.01.2022 16:43
23.01.2022 16:43 Ответить
Канада планує надати Україні стрілецьку зброю для підрозділів територіальної оборони,- CBC
23.01.2022 16:44
23.01.2022 16:44 Ответить
такое творится, и где хоть1 митинг в россии против войны?? они там все онемели, ослепли, оглохли??? там хоть пару десятков нормальных осталось???
23.01.2022 16:56
23.01.2022 16:56 Ответить
23.01.2022 17:00
23.01.2022 17:00 Ответить
у диктатурах мітингів проти лінії диктатора не буває.
23.01.2022 18:29
23.01.2022 18:29 Ответить
300%. Меня больше удивляют люди, которые такой вопрос задают!)
23.01.2022 20:47
23.01.2022 20:47 Ответить
У них СМИ все перекрутили. Что идет угрозы ядерной войны С НАТО. в РФ проводят учения по тревоге и бомбоубежищам.
23.01.2022 18:48
23.01.2022 18:48 Ответить
зато у нас никаких учений. "В Багдаде все спокойно"
23.01.2022 19:06
23.01.2022 19:06 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=*********** Привет, буряты! Что такое гранатомет NLAW, который Британия поставила Украине.
23.01.2022 16:59
23.01.2022 16:59 Ответить
23.01.2022 17:07
23.01.2022 17:07 Ответить
это знак!!
23.01.2022 19:07
23.01.2022 19:07 Ответить
Огнеметы это жесть, устроим рашистам замок вольфенштейн
23.01.2022 17:20
23.01.2022 17:20 Ответить
Гарно горять расєйські Т 72, Т 80, та Т90



23.01.2022 17:21
23.01.2022 17:21 Ответить
Автоматичний перекладач давно про щось знав. Ось що залишиться від чоткого пацана-танкіста. "Эх, Василий, Василий..." )))))

23.01.2022 17:46
23.01.2022 17:46 Ответить
Авторе, Ви смалите навіть пекельніше, ніж оті "Джавеліни" 😂🤣
23.01.2022 18:58
23.01.2022 18:58 Ответить
судячи з полумя -вигорів вщент
23.01.2022 18:02
23.01.2022 18:02 Ответить
Ох как я раааад!

23.01.2022 17:37
23.01.2022 17:37 Ответить
кацапи з пивом засмакують
23.01.2022 21:54
23.01.2022 21:54 Ответить
Уважаемые редакторы, ну зачем вы так жестоко нас обнадёжили названием: сказали "огнемёты", а не самом деле всего лишь гранатомёты?!

Интересно, а у Пентагона, случайно, не остались запасы напалма со времён Вьетнамской войны?! Интуиция мне подсказывает, что Украине он бы очень пригодился. Выгода огромная - не надо собирать и сжигать/закапывать ошмётки рускомирских тел, а пепел хорошо удобрит почву.
23.01.2022 17:43
23.01.2022 17:43 Ответить
Ты действительно думаешь что вот этот бензобак на горбу



лучше, чем термобарическая граната?

Так то я думаю, что ты прикалываешься ... ну а там хз, вдруг нет
23.01.2022 18:37
23.01.2022 18:37 Ответить
Я же говорю, что лучше всего напалм.
23.01.2022 20:26
23.01.2022 20:26 Ответить
Кстати, можно и не на горбу: https://uk.wikipedia.org/wiki/M67

23.01.2022 20:33
23.01.2022 20:33 Ответить
God bless America🇺🇲
23.01.2022 17:45
23.01.2022 17:45 Ответить
мацкалям теперь мало не покажется, повертятся у кордона и уйдут обратно у сибирь
23.01.2022 17:47
23.01.2022 17:47 Ответить
Дорогие украинцы! Рекомендую для бесед с рускомирскими ордынцами запоребрикового забордюръя вот эту лекцию Академика Павлова: Академик И.П.Павлов о русском массовом уме ( http://ehorussia.com/new/node/9743 )

Также советую следить за ютуб каналом "История Руси", где автор ну просто размазывает лжеисторию ордынского забордюръя. Да, и на канале Старого дикобраза тоже много интересного, включая лайвы с запоребриковыми "боярами".
23.01.2022 17:55
23.01.2022 17:55 Ответить
"История Руси" в ютубе, цикл супер лекций! Рекомендую, уто по тем или иным причинам пропустил что то важное историческое и наглотался пропаганды вместо истории...
24.01.2022 00:15
24.01.2022 00:15 Ответить
Дякуємо браття . Бо кожен вбитий російський фашист - це десятки врятованих людських життів.
СЛАВА УКРАЇНІ
СЛАВА СОЮЗНИКАМ
23.01.2022 18:31
23.01.2022 18:31 Ответить
23.01.2022 18:38
23.01.2022 18:38 Ответить
Німчурам шмарклі по вусам.
23.01.2022 18:41
23.01.2022 18:41 Ответить
Американцы по всему миру набрали уже килограмм путинской перхоти
и соплей, и сделают самонаводящуюся на эту ДНК боеголовку.
23.01.2022 20:28
23.01.2022 20:28 Ответить
"штурмовые огнеметы!" - это очень кстати! Нам очень нравятся нежно- зажаренные буряты!
24.01.2022 00:32
24.01.2022 00:32 Ответить
З хрусткою скоринкою ))))))
24.01.2022 10:13
24.01.2022 10:13 Ответить
Прекрасно.
24.01.2022 02:04
24.01.2022 02:04 Ответить
Страница 2 из 2
 
 