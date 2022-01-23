Україна отримає десятки Javelin з Естонії найближчими тижнями, - посол Кууск

Вироблені у Сполучених Штатах Америки протитанкові ракетні комплекси Javelin будуть відправлені до України у найбільш стислі терміни після надання дозволу від Вашингтона.

Про це розповів у інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Донбас.Реалії посол Естонії в Україні Каймо Кууск, передає Цензор.НЕТ.

"Найближчі тижні (час відправлення. - Ред.). Це нормальна процедура - ми повинні були спитати дозволу і отримали його. США зробили все дуже швидко, без зайвої бюрократії. Тому в нас є ракети Javelin в Естонії, готові до відправки в Україну. І ми говоримо про десятки, десятки, десятки і ще десятки ракет. Я не хочу називати конкретну кількість, але це насправді вражає", - розповів дипломат.

За його словами, обговорення додаткової оборонної підтримки для України у Талліні почали торік, наприкінці жовтня та в листопаді. Підставою стало зростання напруги на україно-російському кордоні.

Якщо ескалація ростиме, ця балтійська країна готова розширювати підтримку, додав дипломат. Кууск каже, що Україна звернулася з проханням надати артилерійські боєприпаси, і це буде зроблено.

Таллін також готовий передати 122-міліметрові гармати Д-30, але необхідний дозвіл інших держав - Німеччини як виробника і Фінляндії як попереднього власника.

"Ми відправили офіційні листи і запросили дозвіл. Це вимагає часу. Різні країни мають різні рівні координації. Я не можу прогнозувати, але сподіваюся, що відповідь буде швидкою. Чому ці гармати? Тому що вони у нас є і ми їх не використовуємо. У нас є інше озброєння, яке ми придбали у Південної Кореї. Тому у нас є гармати такі ж, що є і в Києва. І Україна попросила у нас боєприпаси для цих гармат. Боєприпаси ми теж надамо. Але ми вирішили, що можемо запропонувати ці гармати. Але, як я вже казав, є процедура, яку ми маємо пройти", - пояснює естонський дипломат.

Нагадаємо, Німеччина відмовилася видавати дозволи Естонії на експорт зброї німецького походження до Києва, оскільки вона готується до потенційного російського вторгнення.

