Україна отримає десятки Javelin з Естонії найближчими тижнями, - посол Кууск
Вироблені у Сполучених Штатах Америки протитанкові ракетні комплекси Javelin будуть відправлені до України у найбільш стислі терміни після надання дозволу від Вашингтона.
Про це розповів у інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Донбас.Реалії посол Естонії в Україні Каймо Кууск, передає Цензор.НЕТ.
"Найближчі тижні (час відправлення. - Ред.). Це нормальна процедура - ми повинні були спитати дозволу і отримали його. США зробили все дуже швидко, без зайвої бюрократії. Тому в нас є ракети Javelin в Естонії, готові до відправки в Україну. І ми говоримо про десятки, десятки, десятки і ще десятки ракет. Я не хочу називати конкретну кількість, але це насправді вражає", - розповів дипломат.
За його словами, обговорення додаткової оборонної підтримки для України у Талліні почали торік, наприкінці жовтня та в листопаді. Підставою стало зростання напруги на україно-російському кордоні.
Якщо ескалація ростиме, ця балтійська країна готова розширювати підтримку, додав дипломат. Кууск каже, що Україна звернулася з проханням надати артилерійські боєприпаси, і це буде зроблено.
Таллін також готовий передати 122-міліметрові гармати Д-30, але необхідний дозвіл інших держав - Німеччини як виробника і Фінляндії як попереднього власника.
"Ми відправили офіційні листи і запросили дозвіл. Це вимагає часу. Різні країни мають різні рівні координації. Я не можу прогнозувати, але сподіваюся, що відповідь буде швидкою. Чому ці гармати? Тому що вони у нас є і ми їх не використовуємо. У нас є інше озброєння, яке ми придбали у Південної Кореї. Тому у нас є гармати такі ж, що є і в Києва. І Україна попросила у нас боєприпаси для цих гармат. Боєприпаси ми теж надамо. Але ми вирішили, що можемо запропонувати ці гармати. Але, як я вже казав, є процедура, яку ми маємо пройти", - пояснює естонський дипломат.
Нагадаємо, Німеччина відмовилася видавати дозволи Естонії на експорт зброї німецького походження до Києва, оскільки вона готується до потенційного російського вторгнення.
Іспанія відправила свої кораблі в Чорне і Середземне море для стримування путіна. Крім того Іспанія планує перекинути свої винищувачі в Болгарію, щоб бути готовою для стримання атаки путіна. «Росія не може вказувати будь якій країні, що робити. Тому Іспанія в рамках НАТО буде захищати суверенітет будь якої країни, яка може чи хоче вступити в НАТО», - міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес.
Крім того Естонія, Латвія і Литва отримали офіційний дозвіл на поставки американської зброї в Україну. Естонія передасть Джевеліни, а Литва ракетні комплекси Стінгер.
https://www.youtube.com/watch?v=_rIcdJJyTRk
