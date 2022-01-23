УКР
9 647 108

Україна отримає десятки Javelin з Естонії найближчими тижнями, - посол Кууск

Вироблені у Сполучених Штатах Америки протитанкові ракетні комплекси Javelin будуть відправлені до України у найбільш стислі терміни після надання дозволу від Вашингтона.

Про це розповів у інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Донбас.Реалії посол Естонії в Україні Каймо Кууск, передає Цензор.НЕТ.

"Найближчі тижні (час відправлення. - Ред.). Це нормальна процедура - ми повинні були спитати дозволу і отримали його. США зробили все дуже швидко, без зайвої бюрократії. Тому в нас є ракети Javelin в Естонії, готові до відправки в Україну. І ми говоримо про десятки, десятки, десятки і ще десятки ракет. Я не хочу називати конкретну кількість, але це насправді вражає", - розповів дипломат.

За його словами, обговорення додаткової оборонної підтримки для України у Талліні почали торік, наприкінці жовтня та в листопаді. Підставою стало зростання напруги на україно-російському кордоні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Країни Балтії нададуть Україні протитанкові ракети Javelin та зенітні ракети Stinger, - заява міністрів оборони

Якщо ескалація ростиме, ця балтійська країна готова розширювати підтримку, додав дипломат. Кууск каже, що Україна звернулася з проханням надати артилерійські боєприпаси, і це буде зроблено.

Таллін також готовий передати 122-міліметрові гармати Д-30, але необхідний дозвіл інших держав - Німеччини як виробника і Фінляндії як попереднього власника.

"Ми відправили офіційні листи і запросили дозвіл. Це вимагає часу. Різні країни мають різні рівні координації. Я не можу прогнозувати, але сподіваюся, що відповідь буде швидкою. Чому ці гармати? Тому що вони у нас є і ми їх не використовуємо. У нас є інше озброєння, яке ми придбали у Південної Кореї. Тому у нас є гармати такі ж, що є і в Києва. І Україна попросила у нас боєприпаси для цих гармат. Боєприпаси ми теж надамо. Але ми вирішили, що можемо запропонувати ці гармати. Але, як я вже казав, є процедура, яку ми маємо пройти", - пояснює естонський дипломат.

Нагадаємо, Німеччина відмовилася видавати дозволи Естонії на експорт зброї німецького походження до Києва, оскільки вона готується до потенційного російського вторгнення.

Також читайте: Держдеп США дозволив країнам Балтії передати зброю Україні, - Reuters

Естонія (1689) Javelin (180) Кууск Каймо (14)
Топ коментарі
+40
показати весь коментар
23.01.2022 21:31 Відповісти
+34
Могут заблокировать только оружие своего производства. До Джавелинов и Стингеров лапки коротки.
показати весь коментар
23.01.2022 21:36 Відповісти
+32
Эстонцам респект! немчуре - вечный позор ...
показати весь коментар
23.01.2022 21:42 Відповісти
Лондон передає Києву не тільки свою зброю, але отримав від Вашингтону дозвіл на передачу Україні ще й американського озброєння.

Іспанія відправила свої кораблі в Чорне і Середземне море для стримування путіна. Крім того Іспанія планує перекинути свої винищувачі в Болгарію, щоб бути готовою для стримання атаки путіна. «Росія не може вказувати будь якій країні, що робити. Тому Іспанія в рамках НАТО буде захищати суверенітет будь якої країни, яка може чи хоче вступити в НАТО», - міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес.

Крім того Естонія, Латвія і Литва отримали офіційний дозвіл на поставки американської зброї в Україну. Естонія передасть Джевеліни, а Литва ракетні комплекси Стінгер.

https://www.youtube.com/watch?v=_rIcdJJyTRk
показати весь коментар
24.01.2022 00:20 Відповісти
Жабоїд Макрон в унісон фріцам заявив, щоб не нагнітали обстановку, а почати свій, окремий від США діалог між ЄС та росією.
https://www.youtube.com/watch?v=_rIcdJJyTRk
показати весь коментар
24.01.2022 00:25 Відповісти
показати весь коментар
24.01.2022 06:07 Відповісти
что делает животворящий газ и ценности еуропейские забыты ,кроме содама и гоморы-****** и лидеры
показати весь коментар
24.01.2022 06:09 Відповісти
Д-30 оружие производства СССР, оно досталось Германии после его бегства. Украина может оспорить немецкое эмбарго в Международном арбитраже.
показати весь коментар
24.01.2022 06:21 Відповісти
дякуемо Эстония!
показати весь коментар
24.01.2022 06:53 Відповісти
Прибалти молодці! Німеччина віддає борги. в 1935-1941 Сталін гарно підтримував їх Фюрера, тепер вони підтримують Російського. Правда скромно, їм навіть може і соромно за це але бабло і в Німеччині бабло. Нам зараз більш потрібні засоби ПВО. За 8 років наша влада (як теперішня так попередня) успішно провалили всі проекти розвитку серйозної ракетної ПВО . При Порошенку це робив Турчинов а який агент Кремля робить це зараз можна лише здогадуватися.
показати весь коментар
24.01.2022 09:58 Відповісти
БРАТЬЯ!!!!! СПАСИБО!!!!!!!
показати весь коментар
24.01.2022 17:22 Відповісти
