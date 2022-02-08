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Благодаря онлайн-услугам украинцы сэкономили 14,7 млрд грн за два года, - Шмыгаль

Благодаря онлайн-услугам украинцы сэкономили 14,7 млрд грн за два года, - Шмыгаль

Благодаря запуску полностью автоматических услуг, где не нужно вмешательство чиновников, украинцы экономят миллиарды гривен и тысячи часов своего времени.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Результаты опросов позволяют говорить о значительном экономическом эффекте от внедрения электронных государственных услуг. Текущий уровень пользования онлайн-услугами позволяет оценить реальную экономию в 14,7 млрд грн за 2020-2021 годы", - отметил глава правительства.

По словам Шмыгаля, сегодня Украина стала единственным государством в мире, где государственную помощь можно получить за несколько кликов в смартфоне.

Премьер добавил, что быстрая цифровизация стала возможной, в частности, благодаря введению должности заместителей по цифровой трансформации во всех государственных органах. Он отметил, что формирование новой структуры уже завершается на региональном уровне.

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Автор: 

диджитализация (222) электронные услуги (107) Шмыгаль Денис (2736) Дія (427)


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Топ комментарии
+5
та пиши уже 147 миллиардов - че их жалеть?
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08.02.2022 13:25 Ответить
+4
которые ушли в карман барыгам через взвинченные цены
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08.02.2022 13:21 Ответить
+4
На эти 14,7 и подняли цены!
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08.02.2022 13:21 Ответить
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которые ушли в карман барыгам через взвинченные цены
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08.02.2022 13:21 Ответить
Сколько в Украине крадется каждый день и разбазаривается на ерунду и на вредительство - это заоблачные суммы.
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08.02.2022 15:26 Ответить
ну голосуйте и дальше за большевиков. 30 лет на одни и те же грабли
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08.02.2022 17:33 Ответить
А вы зачем мне это пишете? Я не голосую ни за большевиков ни за олигархию, понимаю, что это смерть. Но таких как я мало, на выборы чешут обычно олигофрены, им это нравится.
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08.02.2022 19:31 Ответить
Олигофрены соседней страны тоже не ходят на выборы, потому что все уже типа выбрали за них.
Поэтому в их стране фюрер и не меняется.
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08.02.2022 19:43 Ответить
Там как раз ходят только олигофрены, в отличие от Украины, где ходят охотно и массово зомбированные телевизором самоубийцы и голосуют за олигархию каждый раз. 10 раз ошибались на всех выборах и идут 11 раз ошибиться. Не хватает ума сказать НЕТ, не пойду, не могу выбирать, под гипнозом нахожусь, пусть другие голосуют, кто не ошибается.
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08.02.2022 23:59 Ответить
есть такая упрямое понятие как репрезентативная выборка. сколько бы там не пришло на участок, результат их волеизъявления будет близок к истинному положению дел и не отличаться более, чем на величину статистической погрешности, от выбора 100% избирателей.
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08.02.2022 21:01 Ответить
На эти 14,7 и подняли цены!
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08.02.2022 13:21 Ответить
та пиши уже 147 миллиардов - че их жалеть?
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08.02.2022 13:25 Ответить
Где посмотреть этот "статистический фин.отчет" ?
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08.02.2022 13:26 Ответить
Только вскрыть черепную коробку....
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08.02.2022 15:10 Ответить
А фамилии тех украинцев можно узнать???
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08.02.2022 13:26 Ответить
А чого не написали 147 млрд.? Брехати так брехати, чого соромитися
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08.02.2022 13:29 Ответить
и все эти 1470 млрд "сэкономленных" пошли на заместителей и их заместителей

Прем'єр додав, що швидка цифровізація стала можливою, зокрема, завдяки запровадженню посади заступників із цифрової трансформації в усіх державних органах Джерело:
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08.02.2022 13:36 Ответить
а сколько потеряли "благодаря" ворюгам от зеленского?
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08.02.2022 13:38 Ответить
А навчання дістанційно - це також онлайн послуга ? Тоді да
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08.02.2022 13:38 Ответить
Где можно получить эти деньги?
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08.02.2022 14:09 Ответить
Гроші де?!
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08.02.2022 14:12 Ответить
Ну що це шмигалясте стерво таке несе? Які такі гроші зекономили українці? Це ж просто абсурд. Якщо вони зекономили 14,7 млрд. грн. бюджетних коштів, то ви ж сученята їх, як завше, розтягнете, прожрете і просрете...
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08.02.2022 14:39 Ответить
 
 