Благодаря онлайн-услугам украинцы сэкономили 14,7 млрд грн за два года, - Шмыгаль
Благодаря запуску полностью автоматических услуг, где не нужно вмешательство чиновников, украинцы экономят миллиарды гривен и тысячи часов своего времени.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Результаты опросов позволяют говорить о значительном экономическом эффекте от внедрения электронных государственных услуг. Текущий уровень пользования онлайн-услугами позволяет оценить реальную экономию в 14,7 млрд грн за 2020-2021 годы", - отметил глава правительства.
По словам Шмыгаля, сегодня Украина стала единственным государством в мире, где государственную помощь можно получить за несколько кликов в смартфоне.
Премьер добавил, что быстрая цифровизация стала возможной, в частности, благодаря введению должности заместителей по цифровой трансформации во всех государственных органах. Он отметил, что формирование новой структуры уже завершается на региональном уровне.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Поэтому в их стране фюрер и не меняется.
Прем'єр додав, що швидка цифровізація стала можливою, зокрема, завдяки запровадженню посади заступників із цифрової трансформації в усіх державних органах Джерело: