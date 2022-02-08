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Новини
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Завдяки онлайн-послугам українці заощадили 14,7 млрд грн за два роки, - Шмигаль

Завдяки онлайн-послугам українці заощадили 14,7 млрд грн за два роки, - Шмигаль

Завдяки запуску повністю автоматичних послуг, де не потрібно втручання чиновників, українці заощаджують мільярди гривень та тисячі годин свого часу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Результати опитувань дають можливість говорити про значний економічний ефект від впровадження електронних державних послуг. Поточний рівень користування онлайн-послугами дозволяє оцінити реальну економію в 14,7 млрд грн за 2020-2021 роки", - зазначив глава уряду.

За словами Шмигаля, сьогодні Україна стала єдиною державою у світі, де державну допомогу можна отримати за декілька кліків у смартфоні.

Прем'єр додав, що швидка цифровізація стала можливою, зокрема, завдяки запровадженню посади заступників із цифрової трансформації в усіх державних органах. Він зауважив, що формування нової структури вже завершується на регіональному рівні.

Читайте: Ми сподіваємось на подальшу підтримку з боку Німеччини, - Шмигаль

Автор: 

диджиталізація (283) електронні послуги (206) Шмигаль Денис (4672) Дія (1149)


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Топ коментарі
+5
та пиши уже 147 миллиардов - че их жалеть?
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08.02.2022 13:25 Відповісти
+4
которые ушли в карман барыгам через взвинченные цены
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08.02.2022 13:21 Відповісти
+4
На эти 14,7 и подняли цены!
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08.02.2022 13:21 Відповісти
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которые ушли в карман барыгам через взвинченные цены
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08.02.2022 13:21 Відповісти
Сколько в Украине крадется каждый день и разбазаривается на ерунду и на вредительство - это заоблачные суммы.
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08.02.2022 15:26 Відповісти
ну голосуйте и дальше за большевиков. 30 лет на одни и те же грабли
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08.02.2022 17:33 Відповісти
А вы зачем мне это пишете? Я не голосую ни за большевиков ни за олигархию, понимаю, что это смерть. Но таких как я мало, на выборы чешут обычно олигофрены, им это нравится.
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08.02.2022 19:31 Відповісти
Олигофрены соседней страны тоже не ходят на выборы, потому что все уже типа выбрали за них.
Поэтому в их стране фюрер и не меняется.
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08.02.2022 19:43 Відповісти
Там как раз ходят только олигофрены, в отличие от Украины, где ходят охотно и массово зомбированные телевизором самоубийцы и голосуют за олигархию каждый раз. 10 раз ошибались на всех выборах и идут 11 раз ошибиться. Не хватает ума сказать НЕТ, не пойду, не могу выбирать, под гипнозом нахожусь, пусть другие голосуют, кто не ошибается.
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08.02.2022 23:59 Відповісти
есть такая упрямое понятие как репрезентативная выборка. сколько бы там не пришло на участок, результат их волеизъявления будет близок к истинному положению дел и не отличаться более, чем на величину статистической погрешности, от выбора 100% избирателей.
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08.02.2022 21:01 Відповісти
На эти 14,7 и подняли цены!
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08.02.2022 13:21 Відповісти
та пиши уже 147 миллиардов - че их жалеть?
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08.02.2022 13:25 Відповісти
Где посмотреть этот "статистический фин.отчет" ?
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08.02.2022 13:26 Відповісти
Только вскрыть черепную коробку....
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08.02.2022 15:10 Відповісти
А фамилии тех украинцев можно узнать???
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08.02.2022 13:26 Відповісти
А чого не написали 147 млрд.? Брехати так брехати, чого соромитися
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08.02.2022 13:29 Відповісти
и все эти 1470 млрд "сэкономленных" пошли на заместителей и их заместителей

Прем'єр додав, що швидка цифровізація стала можливою, зокрема, завдяки запровадженню посади заступників із цифрової трансформації в усіх державних органах Джерело:
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08.02.2022 13:36 Відповісти
а сколько потеряли "благодаря" ворюгам от зеленского?
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08.02.2022 13:38 Відповісти
А навчання дістанційно - це також онлайн послуга ? Тоді да
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08.02.2022 13:38 Відповісти
Где можно получить эти деньги?
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08.02.2022 14:09 Відповісти
Гроші де?!
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08.02.2022 14:12 Відповісти
Ну що це шмигалясте стерво таке несе? Які такі гроші зекономили українці? Це ж просто абсурд. Якщо вони зекономили 14,7 млрд. грн. бюджетних коштів, то ви ж сученята їх, як завше, розтягнете, прожрете і просрете...
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08.02.2022 14:39 Відповісти
 
 