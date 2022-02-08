Завдяки онлайн-послугам українці заощадили 14,7 млрд грн за два роки, - Шмигаль
Завдяки запуску повністю автоматичних послуг, де не потрібно втручання чиновників, українці заощаджують мільярди гривень та тисячі годин свого часу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Результати опитувань дають можливість говорити про значний економічний ефект від впровадження електронних державних послуг. Поточний рівень користування онлайн-послугами дозволяє оцінити реальну економію в 14,7 млрд грн за 2020-2021 роки", - зазначив глава уряду.
За словами Шмигаля, сьогодні Україна стала єдиною державою у світі, де державну допомогу можна отримати за декілька кліків у смартфоні.
Прем'єр додав, що швидка цифровізація стала можливою, зокрема, завдяки запровадженню посади заступників із цифрової трансформації в усіх державних органах. Він зауважив, що формування нової структури вже завершується на регіональному рівні.
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Поэтому в их стране фюрер и не меняется.
Прем'єр додав, що швидка цифровізація стала можливою, зокрема, завдяки запровадженню посади заступників із цифрової трансформації в усіх державних органах Джерело: