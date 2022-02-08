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Усиление восточного фланга НАТО: в Румынию прибыла первая сотня солдат США

Усиление восточного фланга НАТО: в Румынию прибыла первая сотня солдат США

Министр обороны Румынии Василе Дынку сообщил, что более 100 американских солдат прибыли в Румынию - всего контингент включает 1000 военных США, направленных в страну в рамках усиления восточного фланга НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом сообщает портал Digi24.ro.

В Румынию прибыли специалисты, готовящие приезд других военных, объяснил Василе Дынку.

"Нас долго готовили, с точки зрения материально-технического обеспечения. Это тоже конкретная продолжающаяся подготовка. На данный момент, так сказать, американцы приехали. Более 100 американских солдат уже прибыли, специалисты, готовящие это будущее развертывание войск, поэтому они уже прибыли в Румынию", – заявил министр.

Он добавил, что сейчас вместе с румынскими специалистами по логистике американские солдаты готовятся к прибытию остальных войск в страну.

"Это значит, что прибытие остальных войск не займет много времени", - сказал Дынку.

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Соединенные Штаты заявили на прошлой неделе, что направят около 3000 дополнительных военнослужащих в Польшу и Румынию, чтобы защитить Восточную Европу от возможного распространения кризиса из-за сосредоточения российских войск вблизи Украины. При этом в Румынию будут перемещены 1000 находящихся в Европе американских военных.

Автор: 

НАТО (10176) Румыния (1126) США (27325) военнослужащие (6204)


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Раша после Украины планировпла наехать на Румынию , чтобы выгнать базу НАТО из Констанцы и контролировать Чёрное море
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08.02.2022 13:29 Ответить
не чує баба
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08.02.2022 13:42 Ответить
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08.02.2022 13:29 Ответить
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08.02.2022 13:51 Ответить
Это те самые легендарные солдаты НАТО, которые наводят страх на простых росиян!!!
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08.02.2022 13:34 Ответить
Сотня солдат. Усиляльщики хреновы.)
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08.02.2022 14:04 Ответить
да вы, вшивые валенки, и от сотни кирпичами срете
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08.02.2022 14:18 Ответить
 
 