УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4750 відвідувачів онлайн
Новини
2 356 7

Посилення східного флангу НАТО: до Румунії прибула перша сотня солдатів США

Посилення східного флангу НАТО: до Румунії прибула перша сотня солдатів США

Міністр оборони Румунії Васіле Динку повідомив, що понад 100 американських солдатів прибули до Румунії - загалом весь контингент включає 1000 військових США, спрямованих до країни в рамках посилення східного флангу НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це повідомляє портал Digi24.ro.

До Румунії прибули фахівці, які готують приїзд інших військових, пояснив Васіле Динку.

"Нас довго готували, з точки зору матеріально-технічного забезпечення. Це теж конкретна підготовка, яка триває. На цей момент, так би мовити, американці приїхали. Понад 100 американських солдатів уже прибули, спеціалісти, які готують це майбутнє розгортання військ, тому вони вже прибули до Румунії", – заявив міністр.

Він додав, що зараз разом з румунськими фахівцями з логістики американські солдати готуються до прибуття інших військ в країну.

"Це означає, що прибуття решти військ не займе багато часу", — сказав Динку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Франція на тлі загрози РФ готова направити військових до Румунії, - міністерка збройних сил Парлі

Сполучені Штати заявили минулого тижня, що направлять майже 3000 додаткових військовослужбовців до Польщі та Румунії, щоб захистити Східну Європу від можливого поширення кризи через зосередження російських військ поблизу України. При цьому до Румунії будуть переміщені 1000 американських військових, які вже перебувають у Європі.

НАТО (6636) Румунія (1202) США (23607) військовослужбовці (4832)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Раша после Украины планировпла наехать на Румынию , чтобы выгнать базу НАТО из Констанцы и контролировать Чёрное море
показати весь коментар
08.02.2022 13:29 Відповісти
не чує баба
показати весь коментар
08.02.2022 13:42 Відповісти
показати весь коментар
08.02.2022 13:29 Відповісти
показати весь коментар
08.02.2022 13:51 Відповісти
Это те самые легендарные солдаты НАТО, которые наводят страх на простых росиян!!!
показати весь коментар
08.02.2022 13:34 Відповісти
Сотня солдат. Усиляльщики хреновы.)
показати весь коментар
08.02.2022 14:04 Відповісти
да вы, вшивые валенки, и от сотни кирпичами срете
показати весь коментар
08.02.2022 14:18 Відповісти
 
 