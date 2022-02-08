РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9276 посетителей онлайн
Новости
10 301 40

Зеленский уволил Дещицу и назначил Василия Зварича послом Украины в Польше

Зеленский уволил Дещицу и назначил Василия Зварича послом Украины в Польше

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Дещицу с должности посла Украины в Польше и назначил на эту должность Василия Зварича.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующие указы №№43/2022 и 44/2022 от 8 июля размещены на сайте ОП.

Зварич занимал должность директора Второго территориального департамента МИД Украины, а перед тем долгое время был заместителем директора Департамента информполитики украинского внешнеполитического ведомства.

Дещица был назначена послом в Польше в 2014 году, ранее некоторое время занимал должность исполняющего обязанности министра иностранных дел Украины.

Также читайте: МИД Израиля объявил выговор послу Украины Корнийчуку

Автор: 

Зеленский Владимир (21064) назначение (2184) посол (1809) Дещица Андрей (215) Зварич Василий (35)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+50
Це щоб Дещиця не роздражал *****?)))
показать весь комментарий
08.02.2022 14:21 Ответить
+44
От ***** зелений...
показать весь комментарий
08.02.2022 14:24 Ответить
+36
за путин -***** отомстил. Видно мешает в глазки посмотреть
показать весь комментарий
08.02.2022 14:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це щоб Дещиця не роздражал *****?)))
показать весь комментарий
08.02.2022 14:21 Ответить
І Гундоса.
показать весь комментарий
08.02.2022 14:23 Ответить
показать весь комментарий
08.02.2022 14:23 Ответить
має бути знак запитання?
показать весь комментарий
08.02.2022 17:26 Ответить
А ще - щоби союз Британія, Польща, Україна, не відбувся
показать весь комментарий
08.02.2022 14:37 Ответить
Зеленский должен спеть Путин *****!
И извиниться перед Дещицей
показать весь комментарий
08.02.2022 15:12 Ответить
Зеленський - сцикло.
показать весь комментарий
08.02.2022 23:37 Ответить
за путин -***** отомстил. Видно мешает в глазки посмотреть
показать весь комментарий
08.02.2022 14:23 Ответить
Агония, сэр!))
показать весь комментарий
08.02.2022 14:57 Ответить
От ***** зелений...
показать весь комментарий
08.02.2022 14:24 Ответить
Готовят вместо Кулебы
Открывает против РФ второй музыкальный фронт
показать весь комментарий
08.02.2022 14:25 Ответить
показать весь комментарий
08.02.2022 14:56 Ответить
щозанах, зєблан?
показать весь комментарий
08.02.2022 14:25 Ответить
усьо логічно! ваві тре слухняні. і шоб лизали харашо. а патріотизм то лишнє. приклад сєрлєща
показать весь комментарий
08.02.2022 14:26 Ответить
Так, а шо, риторика пішла шо ***** вже не *****?
показать весь комментарий
08.02.2022 14:30 Ответить
Логічно, зєля продовжує системні наїзди на ворогів свого шефа - ху*ла.
показать весь комментарий
08.02.2022 14:33 Ответить
Нелох набираэє "команду", чи від команди звільняється? в убого пісюніста ніякої логіки в діях.
показать весь комментарий
08.02.2022 14:37 Ответить
а то он многочисленную диаспору в польше плохому научит ))
показать весь комментарий
08.02.2022 14:39 Ответить
Причина звільнення Дещиці?
Я впевнений,це теж піде у список "добрих справ" Нелоха. А він довгий.
показать весь комментарий
08.02.2022 14:43 Ответить
В угоду пуйлу.
показать весь комментарий
08.02.2022 14:44 Ответить
Зеля - доообрый - мог бы и "новичком" напоить личных врагов хйла... понавыбирали лайна..
показать весь комментарий
08.02.2022 14:48 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=wa38l44B2II https://www.youtube.com/watch?v=wa38l44B2II


интервью Чауса
показать весь комментарий
08.02.2022 14:49 Ответить
шо,хуйло попросило?за каверверсию популярной пестни "ла-ла-ла-ла-ла..." .
я лумаю дещица вернется,и займет достойное место в миде
показать весь комментарий
08.02.2022 14:55 Ответить
показать весь комментарий
08.02.2022 14:56 Ответить
Хріпате вже грає відкрито на руку путлеру.Відчув безкарність
показать весь комментарий
08.02.2022 14:57 Ответить
Причина увольнения Дещицы банальна до неприличия. Просьба Польши..
показать весь комментарий
08.02.2022 15:04 Ответить
У Василия Зварича в э-декларации только почтовый индекс. И чист, и пушист. Фамилия классная.
показать весь комментарий
08.02.2022 15:05 Ответить
з Дрогобича? Зварич- це той хто сіль варить (виварює)
показать весь комментарий
08.02.2022 17:28 Ответить
Вава-ху.ло!
показать весь комментарий
08.02.2022 15:07 Ответить
а можно зеленского уволить?
показать весь комментарий
08.02.2022 15:08 Ответить
Ну как же его уволить?! Он же сказал, что его от увольнения охраняют 130 тыщ. *уйловско-бурятских войск!
показать весь комментарий
08.02.2022 17:29 Ответить
Це й так Дещиця довго протримався. Бубочка не пробачить йому фрази "Путін ху..ло".
показать весь комментарий
08.02.2022 15:32 Ответить
Вот пример классчического саботажа народа, который нельзя называть.
Шеломов будет очень доволен.
показать весь комментарий
08.02.2022 15:41 Ответить
зеленый поц и тут выполнил заказ кремля......
показать весь комментарий
08.02.2022 16:38 Ответить
Вы негативно воспринимаете - а на самом деле может быть и по-другому ,например Его могут назначить генСекретарём "У.П.А"... или например перевести на должность представителя в ООН...да 1000 мест с повышением где нужно быть свободным от должности "Посла" потому что сама процедура увольнения и назначения "послом" очень долгая...и это не говоря о том что он может заняться политикой в любой проУкраинской партии...
показать весь комментарий
08.02.2022 17:27 Ответить
Чтоб впредь поляки не давали нам новейшие минометы и ПЗРК
показать весь комментарий
08.02.2022 18:12 Ответить
 
 