Зеленский уволил Дещицу и назначил Василия Зварича послом Украины в Польше
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Дещицу с должности посла Украины в Польше и назначил на эту должность Василия Зварича.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующие указы №№43/2022 и 44/2022 от 8 июля размещены на сайте ОП.
Зварич занимал должность директора Второго территориального департамента МИД Украины, а перед тем долгое время был заместителем директора Департамента информполитики украинского внешнеполитического ведомства.
Дещица был назначена послом в Польше в 2014 году, ранее некоторое время занимал должность исполняющего обязанности министра иностранных дел Украины.
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+50 Oljik
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+44 Ksenia VB
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+36 Andriy Kalnyshevsky
показать весь комментарий08.02.2022 14:23 Ответить Ссылка
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И извиниться перед Дещицей
Открывает против РФ второй музыкальный фронт
Я впевнений,це теж піде у список "добрих справ" Нелоха. А він довгий.
интервью Чауса
я лумаю дещица вернется,и займет достойное место в миде
Шеломов будет очень доволен.