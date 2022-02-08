Зеленский уволил Дещицу и назначил Василия Зварича послом Украины в Польше

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Дещицу с должности посла Украины в Польше и назначил на эту должность Василия Зварича.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующие указы №№43/2022 и 44/2022 от 8 июля размещены на сайте ОП.

Зварич занимал должность директора Второго территориального департамента МИД Украины, а перед тем долгое время был заместителем директора Департамента информполитики украинского внешнеполитического ведомства.

Дещица был назначена послом в Польше в 2014 году, ранее некоторое время занимал должность исполняющего обязанности министра иностранных дел Украины.

Также читайте: МИД Израиля объявил выговор послу Украины Корнийчуку