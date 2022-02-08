Зеленський звільнив Дещицю і призначив Василя Зварича послом України у Польщі
Президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Дещицю з посади посла України у Польщі та призначив на цю посаду Василя Зварича.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідні укази №№43/2022 та 44/2022 від 8 липня розміщені на сайті ОП.
Зварич раніше обіймав посаду директора Другого територіального департаменту МЗС України, а перед тим тривалий час був заступником директора Департаменту інформполітики українського зовнішньополітичного відомства.
Дещицю було призначено послом у Польщі у 2014 році, раніше якийсь час обіймав посаду виконувача обов'язків міністра закордонних справ України.
Топ коментарі
+50 Oljik
показати весь коментар08.02.2022 14:21 Відповісти Посилання
+44 Ksenia VB
показати весь коментар08.02.2022 14:24 Відповісти Посилання
+36 Andriy Kalnyshevsky
показати весь коментар08.02.2022 14:23 Відповісти Посилання
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И извиниться перед Дещицей
Открывает против РФ второй музыкальный фронт
Я впевнений,це теж піде у список "добрих справ" Нелоха. А він довгий.
интервью Чауса
я лумаю дещица вернется,и займет достойное место в миде
Шеломов будет очень доволен.