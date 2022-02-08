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Новини
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Зеленський звільнив Дещицю і призначив Василя Зварича послом України у Польщі

Зеленський звільнив Дещицю і призначив Василя Зварича послом України у Польщі

Президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Дещицю з посади посла України у Польщі та призначив на цю посаду Василя Зварича.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідні укази №№43/2022 та 44/2022 від 8 липня розміщені на сайті ОП.

Зварич раніше обіймав посаду директора Другого територіального департаменту МЗС України, а перед тим тривалий час був заступником директора Департаменту інформполітики українського зовнішньополітичного відомства.

Дещицю було призначено послом у Польщі у 2014 році, раніше якийсь час обіймав посаду виконувача обов'язків міністра закордонних справ України.

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Зеленський Володимир (24558) призначення (2306) посол (1110) Дещиця Андрій (109) Зварич Василь (38)


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Топ коментарі
+50
Це щоб Дещиця не роздражал *****?)))
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08.02.2022 14:21 Відповісти
+44
От ***** зелений...
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08.02.2022 14:24 Відповісти
+36
за путин -***** отомстил. Видно мешает в глазки посмотреть
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08.02.2022 14:23 Відповісти
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Це щоб Дещиця не роздражал *****?)))
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08.02.2022 14:21 Відповісти
І Гундоса.
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08.02.2022 14:23 Відповісти
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08.02.2022 14:23 Відповісти
має бути знак запитання?
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08.02.2022 17:26 Відповісти
А ще - щоби союз Британія, Польща, Україна, не відбувся
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08.02.2022 14:37 Відповісти
Зеленский должен спеть Путин *****!
И извиниться перед Дещицей
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08.02.2022 15:12 Відповісти
Зеленський - сцикло.
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08.02.2022 23:37 Відповісти
за путин -***** отомстил. Видно мешает в глазки посмотреть
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08.02.2022 14:23 Відповісти
Агония, сэр!))
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08.02.2022 14:57 Відповісти
От ***** зелений...
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08.02.2022 14:24 Відповісти
Готовят вместо Кулебы
Открывает против РФ второй музыкальный фронт
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08.02.2022 14:25 Відповісти
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08.02.2022 14:56 Відповісти
щозанах, зєблан?
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08.02.2022 14:25 Відповісти
усьо логічно! ваві тре слухняні. і шоб лизали харашо. а патріотизм то лишнє. приклад сєрлєща
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08.02.2022 14:26 Відповісти
Так, а шо, риторика пішла шо ***** вже не *****?
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08.02.2022 14:30 Відповісти
Логічно, зєля продовжує системні наїзди на ворогів свого шефа - ху*ла.
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08.02.2022 14:33 Відповісти
Нелох набираэє "команду", чи від команди звільняється? в убого пісюніста ніякої логіки в діях.
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08.02.2022 14:37 Відповісти
а то он многочисленную диаспору в польше плохому научит ))
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08.02.2022 14:39 Відповісти
Причина звільнення Дещиці?
Я впевнений,це теж піде у список "добрих справ" Нелоха. А він довгий.
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08.02.2022 14:43 Відповісти
В угоду пуйлу.
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08.02.2022 14:44 Відповісти
Зеля - доообрый - мог бы и "новичком" напоить личных врагов хйла... понавыбирали лайна..
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08.02.2022 14:48 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=wa38l44B2II https://www.youtube.com/watch?v=wa38l44B2II


интервью Чауса
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08.02.2022 14:49 Відповісти
шо,хуйло попросило?за каверверсию популярной пестни "ла-ла-ла-ла-ла..." .
я лумаю дещица вернется,и займет достойное место в миде
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08.02.2022 14:55 Відповісти
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08.02.2022 14:56 Відповісти
Хріпате вже грає відкрито на руку путлеру.Відчув безкарність
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08.02.2022 14:57 Відповісти
Причина увольнения Дещицы банальна до неприличия. Просьба Польши..
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08.02.2022 15:04 Відповісти
У Василия Зварича в э-декларации только почтовый индекс. И чист, и пушист. Фамилия классная.
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08.02.2022 15:05 Відповісти
з Дрогобича? Зварич- це той хто сіль варить (виварює)
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08.02.2022 17:28 Відповісти
Вава-ху.ло!
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08.02.2022 15:07 Відповісти
а можно зеленского уволить?
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08.02.2022 15:08 Відповісти
Ну как же его уволить?! Он же сказал, что его от увольнения охраняют 130 тыщ. *уйловско-бурятских войск!
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08.02.2022 17:29 Відповісти
Це й так Дещиця довго протримався. Бубочка не пробачить йому фрази "Путін ху..ло".
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08.02.2022 15:32 Відповісти
Вот пример классчического саботажа народа, который нельзя называть.
Шеломов будет очень доволен.
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08.02.2022 15:41 Відповісти
зеленый поц и тут выполнил заказ кремля......
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08.02.2022 16:38 Відповісти
Вы негативно воспринимаете - а на самом деле может быть и по-другому ,например Его могут назначить генСекретарём "У.П.А"... или например перевести на должность представителя в ООН...да 1000 мест с повышением где нужно быть свободным от должности "Посла" потому что сама процедура увольнения и назначения "послом" очень долгая...и это не говоря о том что он может заняться политикой в любой проУкраинской партии...
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08.02.2022 17:27 Відповісти
Чтоб впредь поляки не давали нам новейшие минометы и ПЗРК
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08.02.2022 18:12 Відповісти
 
 