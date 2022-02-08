Зеленський звільнив Дещицю і призначив Василя Зварича послом України у Польщі

Президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Дещицю з посади посла України у Польщі та призначив на цю посаду Василя Зварича.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідні укази №№43/2022 та 44/2022 від 8 липня розміщені на сайті ОП.

Зварич раніше обіймав посаду директора Другого територіального департаменту МЗС України, а перед тим тривалий час був заступником директора Департаменту інформполітики українського зовнішньополітичного відомства.

Дещицю було призначено послом у Польщі у 2014 році, раніше якийсь час обіймав посаду виконувача обов'язків міністра закордонних справ України.

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