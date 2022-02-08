Антикоррупционный суд приговорил бывшего СБУшника Харченко к 5,5 года тюрьмы с конфискацией имущества за взятку по "янтарному" делу

Апелляция ВАКС ужесточила приговор в отношении бывшего СБУшника Ростислава Харченко, работающего старшим оперуполномоченным по особо важным делам в ГФС.

Об этом говорится в сообщении ЦПК, передает Цензор.НЕТ.

"Ему (Харченко. – Ред.) назначили 5,5 года с конфискацией и лишением права работать в правоохранительных органах на 3 года (после отбытия наказания). Осужденного взяли под стражу в зале суда", - рассказали в ЦПК.

"По версии прокуратуры, он предлагал руководителю одной фирмы помощь в возвращении арестованных 55 кг янтаря и оборудования для его обработки. За "услуги" Харченко требовал 50 тысяч долларов", - добавили в Центре.

В ЦПК напомнили, что первая инстанция признала его виновным только в злоупотреблении влиянием и назначила 4 года лишения свободы + 3 года запрета занимать определенные должности после отбытия наказания.

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"Прокурор подал жалобу на этот приговор. Дело в том, что САП также обвиняла Харченко по статье о вымогательстве взятки. В ходе досудебного расследования были задокументированы факты высказывания Харченко требования о последующей периодической передаче ему 5-7 тысяч за невмешательство в осуществление деятельности этой компании. И вот ужесточение приговора в апелляции", - объяснили в ЦПК.