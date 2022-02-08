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Новости Война
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Деэскалация ситуации вокруг Украины позволит Европе избежать больших экономических трудностей, - министр экономики Франции Ле Мэр

Деэскалация ситуации вокруг Украины позволит Европе избежать больших экономических трудностей, - министр экономики Франции Ле Мэр

Министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр связал главную цель визита президента Франции в Москву - деэскалацию ситуации вокруг Украины – с экономическим благополучием Европы.

Об этом он заявил во вторник в эфире радиостанции France Inter, комментируя итоги визита Эмманюэля Макрона в Москву, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Этот визит более чем необходим. Единственный вариант, за который выступает президент республики и который он отстаивал в Москве на встрече с Владимиром Путиным, - это деэскалация", - заявил французский министр.

"Эскалация конфликта создаст непреодолимые трудности для всех с точки зрения экономической ... Это выльется в новую вспышку цен на газ и как следствие - в новую вспышку цен на электричество. Это всё то, чего мы хотим избежать. И есть только один путь - это деэскалация", - сказал Ле Мэр.

По его словам, избранный французским президентом путь "все европейцы должны поддерживать". Министр не видит иного пути, кроме диалога, что, по его мнению, подразумевает также сохранение твердости своей позиции.

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Ле Мэр назвал три стратегические цели Франции и Европы, которые должны быть достигнуты в процессе урегулирования украинского кризиса. Во-первых, это энергетическая независимость Европы. Во-вторых, уважение границ и суверенитет Украины, то есть свобода Киева принимать собственные решения. В-третьих, место России в геополитической расстановке: "Работает ли Россия и ведет диалог с Европой - или она полностью склоняется на сторону Китая".

Автор: 

Европа (1940) россия (96420) Франция (3555) Макрон Эмманюэль (1380)


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Топ комментарии
+5
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08.02.2022 14:55 Ответить
+4
Окупація України vs ціни на електрику в Франції - якаж курво складна дилема
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08.02.2022 14:48 Ответить
+4
Скоро вся вменяемая часть Еропы - от Финляндии до Балкан пошлет эту парочку еврокуколдов - немцев с французами - на половой орган дедушки у кремлевской бабушки.
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08.02.2022 14:53 Ответить
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Окупація України vs ціни на електрику в Франції - якаж курво складна дилема
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08.02.2022 14:48 Ответить
Для кого "складна", для украинца или для француза?
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08.02.2022 15:05 Ответить
Це сарказм. Нормальними демократичні лідерами а не "путінські" повії, так питання взагалі не ставлять.
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08.02.2022 15:11 Ответить
Стесняюсь спросить: А "путінські повії" - это те, кто ставит интересы своей страны выше интересов Украины?
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08.02.2022 15:14 Ответить
Выше соблюдения норм международного права
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08.02.2022 15:19 Ответить
Макрон, - Я привёз вам мир!
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08.02.2022 15:36 Ответить
"Я привез вам мир" Невил Чемберлен. Чим закінчилось пояснювати не варто
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08.02.2022 15:41 Ответить
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08.02.2022 16:36 Ответить
Деескалація на умовах Наросії - це гарний привід випати шампанського ігрістого вина.
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08.02.2022 14:49 Ответить
Скоро вся вменяемая часть Еропы - от Финляндии до Балкан пошлет эту парочку еврокуколдов - немцев с французами - на половой орган дедушки у кремлевской бабушки.
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08.02.2022 14:53 Ответить
Ага "пошлёт" ... Первую и вторую экономику в Европе, 4-ю и 7-ю в мире. Оочень сомневаюсь
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08.02.2022 15:08 Ответить
когда рахованские танки стоят на твоей границе - только тупорылый квартальный клоунарик будет думать об экономике
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08.02.2022 15:16 Ответить
Тут я согласен (хотя и об экономике нельзя забывать). Но ты говоришь о Зеленском, а мы говорили о французах и немцах.
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08.02.2022 15:31 Ответить
За счет Украины толкаете в рабство и геноцид страну с 40 мл населением о чем с вами разговаривать продавшийся Макрон подстилка для путина
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08.02.2022 14:54 Ответить
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08.02.2022 14:55 Ответить
почикайте, давайте розберемося як ми усі зненацька опинилися в цій ситуації, що розвивалася років 20 останніх? якщо ховати голову в пісок то рано чи пізно в сраку клюне жаряний півень.. якби замість того щоб розпилювати гешефти з вбивцею, ЕС, США вели політику стримування та жорстких санкцій за події в Чечні, на закавказзі, Грузії, Молдові, країнах балтії, на замовні вбивства на території ЕС можливо так далеко ситуація і не зайшла б? Що робити? виправляти свої власні помилки. Путін та РФ мають повернутися до економічної ситуації після розвалу СССР.
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08.02.2022 14:59 Ответить
От вам і "болючі" санкції.
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08.02.2022 15:02 Ответить
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08.02.2022 15:08 Ответить
цинично, хорошо, что не этот министр там решает
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08.02.2022 15:09 Ответить
Французы, а их, французов на своей территории осталось во Франции всего 78% французов во Франции, а остальные "французы" во Франции проживающие во Франции люди из бывшей французской империи арабы и прочие африканцы.. Стоит только пожалеть эту когда-то прекрасную страну Францию.
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08.02.2022 15:09 Ответить
Великобритания тоже пока еще покупает часть газа и угля в России, но они готовы идти на риски ради отстаивания своих принципов. А жабоеды и бюргеры -просто жадные, и трусливые...
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08.02.2022 15:11 Ответить
К тому же армия Германии не уступает по мощи армии Великобритании, а армия Франции даже превосходит англичан по номинальной мощи. Но британцы собираются отправить свои войска в страны восточной Европы, хотя бы для укрепления НАТО. А немцы и французы даже для НАТО сидят и ссут, еще думают.
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08.02.2022 15:17 Ответить
Франція та Німеччина енергетичні наркомани, а ***** їх наркодилер.
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08.02.2022 15:18 Ответить
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08.02.2022 15:20 Ответить
Встреча педофила и герантофила априори не может иметь результата осязаемого.
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08.02.2022 15:27 Ответить
Не херово они устроились!
За счет народа Украины обеспечивать свое спокойствие и экономические интересы!
Еще хватат наглости призывать наших военных "не поддаваться на провокации". Пусть вас убивают, а вы не отвечайте, если буквально. Тварь жабоедская! А это зеленое говно как воды в рот набрало. Где же весь пафос и красноречие "великого лидера современности"? На стадионе оно лепетало бодро!
Все прекрасно понимают куда тянет нас осел оманский.
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08.02.2022 17:24 Ответить
 
 