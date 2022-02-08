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Новини Війна
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Деескалація ситуації довкола України дасть змогу Європі уникнути великих економічних труднощів, - міністр економіки Франції ле Мер

Деескалація ситуації довкола України дасть змогу Європі уникнути великих економічних труднощів, - міністр економіки Франції ле Мер

Міністр економіки та фінансів Франції Бруно ле Мер пов'язав головну мету візиту президента Франції до Москви - деескалацію ситуації навколо України - з економічним благополуччям Європи.

Про це він заявив у вівторок в ефірі радіостанції France Inter, коментуючи підсумки візиту Емманюеля Макрона до Москви, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Цей візит більш ніж необхідний. Єдиний варіант, за який виступає президент республіки і який він відстоював у Москві на зустрічі з Володимиром Путіним, - це деескалація", - заявив французький міністр.

"Ескалація конфлікту створить непереборні труднощі для всіх з точки зору економічного... Це виллється в новий спалах цін на газ і як наслідок - у новий спалах цін на електрику. Це все те, чого ми хочемо уникнути. І є лише один шлях - це деескалація", - сказав ле Мер.

За його словами, обраний французьким президентом шлях "усі європейці мають підтримувати". Міністр не бачить іншого шляху, крім діалогу, що, на його думку, передбачає також збереження твердості своєї позиції.

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Ле Мер назвав три стратегічні цілі Франції та Європи, які мають бути досягнуті у процесі врегулювання української кризи. По-перше, це енергетична незалежність Європи. По-друге, повага до кордонів та суверенітету України, тобто свобода Києва ухвалювати власні рішення. По-третє, місце Росії у геополітичній розстановці: "Чи Росія працює і веде діалог з Європою - чи вона повністю схиляється на бік Китаю".

Автор: 

Європа (1902) росія (66431) Франція (3120) Макрон Емманюель (1534)


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Топ коментарі
+5
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08.02.2022 14:55 Відповісти
+4
Окупація України vs ціни на електрику в Франції - якаж курво складна дилема
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08.02.2022 14:48 Відповісти
+4
Скоро вся вменяемая часть Еропы - от Финляндии до Балкан пошлет эту парочку еврокуколдов - немцев с французами - на половой орган дедушки у кремлевской бабушки.
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08.02.2022 14:53 Відповісти
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Окупація України vs ціни на електрику в Франції - якаж курво складна дилема
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08.02.2022 14:48 Відповісти
Для кого "складна", для украинца или для француза?
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08.02.2022 15:05 Відповісти
Це сарказм. Нормальними демократичні лідерами а не "путінські" повії, так питання взагалі не ставлять.
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08.02.2022 15:11 Відповісти
Стесняюсь спросить: А "путінські повії" - это те, кто ставит интересы своей страны выше интересов Украины?
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08.02.2022 15:14 Відповісти
Выше соблюдения норм международного права
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08.02.2022 15:19 Відповісти
Макрон, - Я привёз вам мир!
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08.02.2022 15:36 Відповісти
"Я привез вам мир" Невил Чемберлен. Чим закінчилось пояснювати не варто
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08.02.2022 15:41 Відповісти
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08.02.2022 16:36 Відповісти
Деескалація на умовах Наросії - це гарний привід випати шампанського ігрістого вина.
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08.02.2022 14:49 Відповісти
Скоро вся вменяемая часть Еропы - от Финляндии до Балкан пошлет эту парочку еврокуколдов - немцев с французами - на половой орган дедушки у кремлевской бабушки.
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08.02.2022 14:53 Відповісти
Ага "пошлёт" ... Первую и вторую экономику в Европе, 4-ю и 7-ю в мире. Оочень сомневаюсь
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08.02.2022 15:08 Відповісти
когда рахованские танки стоят на твоей границе - только тупорылый квартальный клоунарик будет думать об экономике
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08.02.2022 15:16 Відповісти
Тут я согласен (хотя и об экономике нельзя забывать). Но ты говоришь о Зеленском, а мы говорили о французах и немцах.
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08.02.2022 15:31 Відповісти
За счет Украины толкаете в рабство и геноцид страну с 40 мл населением о чем с вами разговаривать продавшийся Макрон подстилка для путина
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08.02.2022 14:54 Відповісти
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08.02.2022 14:55 Відповісти
почикайте, давайте розберемося як ми усі зненацька опинилися в цій ситуації, що розвивалася років 20 останніх? якщо ховати голову в пісок то рано чи пізно в сраку клюне жаряний півень.. якби замість того щоб розпилювати гешефти з вбивцею, ЕС, США вели політику стримування та жорстких санкцій за події в Чечні, на закавказзі, Грузії, Молдові, країнах балтії, на замовні вбивства на території ЕС можливо так далеко ситуація і не зайшла б? Що робити? виправляти свої власні помилки. Путін та РФ мають повернутися до економічної ситуації після розвалу СССР.
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08.02.2022 14:59 Відповісти
От вам і "болючі" санкції.
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08.02.2022 15:02 Відповісти
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08.02.2022 15:08 Відповісти
цинично, хорошо, что не этот министр там решает
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08.02.2022 15:09 Відповісти
Французы, а их, французов на своей территории осталось во Франции всего 78% французов во Франции, а остальные "французы" во Франции проживающие во Франции люди из бывшей французской империи арабы и прочие африканцы.. Стоит только пожалеть эту когда-то прекрасную страну Францию.
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08.02.2022 15:09 Відповісти
Великобритания тоже пока еще покупает часть газа и угля в России, но они готовы идти на риски ради отстаивания своих принципов. А жабоеды и бюргеры -просто жадные, и трусливые...
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08.02.2022 15:11 Відповісти
К тому же армия Германии не уступает по мощи армии Великобритании, а армия Франции даже превосходит англичан по номинальной мощи. Но британцы собираются отправить свои войска в страны восточной Европы, хотя бы для укрепления НАТО. А немцы и французы даже для НАТО сидят и ссут, еще думают.
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08.02.2022 15:17 Відповісти
Франція та Німеччина енергетичні наркомани, а ***** їх наркодилер.
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08.02.2022 15:18 Відповісти
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08.02.2022 15:20 Відповісти
Встреча педофила и герантофила априори не может иметь результата осязаемого.
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08.02.2022 15:27 Відповісти
Не херово они устроились!
За счет народа Украины обеспечивать свое спокойствие и экономические интересы!
Еще хватат наглости призывать наших военных "не поддаваться на провокации". Пусть вас убивают, а вы не отвечайте, если буквально. Тварь жабоедская! А это зеленое говно как воды в рот набрало. Где же весь пафос и красноречие "великого лидера современности"? На стадионе оно лепетало бодро!
Все прекрасно понимают куда тянет нас осел оманский.
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08.02.2022 17:24 Відповісти
 
 