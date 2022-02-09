РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7768 посетителей онлайн
Новости
2 847 13

Brookes CIL International School включили в рейтинг лучших новых школ мира

Brookes CIL International School включили в рейтинг лучших новых школ мира

Brookes CIL International School вошла в ТОП лучших новых международных школ мира 2022 года. Рейтинг был составлен международным образовательным журналом The Knowledge Review.

"В международных школах учится все больше местных детей, а также иностранных студентов. Причина такого выбора – широкие возможности, предоставляемые международным образованием. Ребенок получает возможность учиться по программам International Baccalaureate, Advanced Placement и т. д. с возможностью в будущем поступить в престижные университеты Нового и Старого Света. Кроме того, международные школы – прекрасное место для установления полезных контактов, которые непременно пригодятся для построения успешной карьеры в будущем. Итак, международное школьное образование является прекрасной идеей, если вы видите будущее своего ребенка в университетском образовании за границей", – написали The Knowledge Review.

Они отметили, что собрали в статье новейшие международные школы, которые недавно открылись или откроются в 2022 году – и Brookes CIL International School стала одним из таких учебных заведений.

"В Украине сейчас достраивается еще одна сверхсовременная международная школа, открытие которой запланировано на 2022 год. Уникальное в архитектурном отношение здание станет хабом для развития студентов во всех областях. Школа оптимизирует обучение с помощью интегрированных технологий, предлагая полный доступ к современным просторным классам, обеденным залам и кафе, двум мастерским, профессиональным спортивным объектам, залу для выступлений, научным лабораториям, нескольким ІТ-кластерам, кулинарному центру, музыкальным, подкастовым студиям, а также специализированной учебной среде", – рассказали авторы статьи.

Они также процитировали сайт Brookes CIL International School:

Brookes CIL International School 01

Brookes CIL International School 02

Brookes CIL International School 03

Brookes CIL International School 04

Brookes CIL International School 05

Brookes CIL International School 06

Brookes CIL International School 07

Brookes CIL International School 08

Brookes CIL International School 09

"Международная Школа Brookes CIL официально является школой кандидатом Международного бакалавриата, реализующей программы PYP, MYP и DP. Эта школа стремится получить авторизацию в качестве Мировой школы IB. Эти школы разделяют общую философию - приверженность высококачественному, востребованному, международному образованию, которое Международная школа Brookes CIL считает важным для наших учеников".

Новость публикуется на правах рекламы.

образование (2272) школа (3023) Brookes CIL International School (1)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+5
Стоимость обучения стыдливо умолчали...
показать весь комментарий
09.02.2022 12:33 Ответить
+3
По-тому что:
показать весь комментарий
09.02.2022 12:58 Ответить
+1
рейтинг из воздуха - школы нет а рейтинг есть все как у зеленой плесени - партии нет и рейтинг нарисованный. понты одни
показать весь комментарий
09.02.2022 12:36 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Стоимость обучения стыдливо умолчали...
показать весь комментарий
09.02.2022 12:33 Ответить
По-тому что:
показать весь комментарий
09.02.2022 12:58 Ответить
Интересный проект школы, выглядит классно и уж точно не уступает лучшим мировым школам других стран
показать весь комментарий
11.02.2022 15:40 Ответить
рейтинг из воздуха - школы нет а рейтинг есть все как у зеленой плесени - партии нет и рейтинг нарисованный. понты одни
показать весь комментарий
09.02.2022 12:36 Ответить
Тоже заметил, что картинки с людями в фотошопе пилили
показать весь комментарий
09.02.2022 12:59 Ответить
Клоунарного центра не хватает, за ним Б У Д У Щ Е Е ! ! !
показать весь комментарий
09.02.2022 18:09 Ответить
Здорово, когда что-то наше оказывается среди лучших мировых образцов! Школа - и правда ТОП!
показать весь комментарий
11.02.2022 13:53 Ответить
Почитал немного про CIL Brookes - да, это действительно школа мирового уровня, где все предусмотрено до мелочей
показать весь комментарий
11.02.2022 13:55 Ответить
Цікаво читати про наші досягнення, українці - сила! Вміємо і збудувати, просто треба бажання!
показать весь комментарий
11.02.2022 15:43 Ответить
Оце я розумію!!! Чим більше таких проектів у нашій державі, тим більш можу нею пишатися. Не школа, а щось футуристичне - думав таке буває тільки в кіно, або Америці. Браво !!!
показать весь комментарий
14.02.2022 12:59 Ответить
Я готова отдать любые деньги, лишь бы мой ребенок учился в такой школе, а не в засратой гимназии. Не понимаю, к чему недовольство. Побольше бы таких проектов, и может в будующем каждый ребенок сможет получать образование в таком прекрасном месте. Однозначно - ставлю лайк. 🤩
показать весь комментарий
14.02.2022 13:12 Ответить
 
 