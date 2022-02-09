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Brookes CIL International School включили у рейтинг кращих нових шкіл світу

Brookes CIL International School включили у рейтинг кращих нових шкіл світу

Brookes CIL International School увійшла до ТОП найкращих нових міжнародних шкіл світу у 2022 році. Рейтинг був складений американським міжнародним освітнім журналом The Knowledge Review.

"У міжнародних школах навчається все більше місцевих дітей, а також іноземних студентів. Причиною такого вибору є широкі можливості, які надає міжнародна освіта. Дитина отримує можливість навчатися за програмами International Baccalaureate, Advanced Placement та іншими програмами з можливістю в майбутньому вступити до престижних університетів Нового та Старого Світу. Крім того, міжнародні школи – чудове місце для встановлення корисних контактів, які неодмінно стануть у нагоді для побудови успішної кар’єри в майбутньому. Отже, міжнародна шкільна освіта є чудовою ідеєю, якщо ви бачите майбутнє своєї дитини в університетській освіті за кордоном", – написали The Knowledge Review.

Вони зазначили, що зібрали в статті найновіші міжнародні школи, які нещодавно відкрилися або відкриються незабаром у 2022 році – і Brookes CIL International School є одним із таких навчальних закладів.

"В Україні зараз добудовується одна з надсучасних міжнародних шкіл, відкриття якої заплановано на 2022 рік. Архітектурно унікальна будівля стане хабом для розвитку студентів у всіх областях. Пропонуючи повний доступ до сучасних просторих класів, обідніх залів і кафе, двох майстерень, професійних спортивних об’єктів, залу для виступів, наукових лабораторій, кількох ІТ-кластерів, кулінарного центру, музичних, подкастових студій, а також спеціалізованих навчальних середовищ, школа оптимізує навчання за допомогою інтегрованих технологій", – розповіли автори статті.

Вони також процитували веб-сайт Brookes CIL International School:

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"Міжнародна Школа Brookes CIL офіційно є школою кандидатом Міжнародного бакалаврату, що реалізує програми PYP, MYP та DP. Ця школа прагне отримати авторизацію в якості Світовий школи IB. Ці школи поділяють загальну філософію - прихильність високоякісній, затребуваній, міжнародній освіті, яку Міжнародна школа Brookes CIL вважає важливою для наших учнів".

Новина публікується на правах реклами.

освіта (1321) школа (2228) Brookes CIL International School (1)


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Топ коментарі
+5
Стоимость обучения стыдливо умолчали...
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09.02.2022 12:33 Відповісти
+3
По-тому что:
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09.02.2022 12:58 Відповісти
+1
рейтинг из воздуха - школы нет а рейтинг есть все как у зеленой плесени - партии нет и рейтинг нарисованный. понты одни
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09.02.2022 12:36 Відповісти
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Стоимость обучения стыдливо умолчали...
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09.02.2022 12:33 Відповісти
По-тому что:
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09.02.2022 12:58 Відповісти
Интересный проект школы, выглядит классно и уж точно не уступает лучшим мировым школам других стран
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11.02.2022 15:40 Відповісти
рейтинг из воздуха - школы нет а рейтинг есть все как у зеленой плесени - партии нет и рейтинг нарисованный. понты одни
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09.02.2022 12:36 Відповісти
Тоже заметил, что картинки с людями в фотошопе пилили
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09.02.2022 12:59 Відповісти
Клоунарного центра не хватает, за ним Б У Д У Щ Е Е ! ! !
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09.02.2022 18:09 Відповісти
Здорово, когда что-то наше оказывается среди лучших мировых образцов! Школа - и правда ТОП!
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11.02.2022 13:53 Відповісти
Почитал немного про CIL Brookes - да, это действительно школа мирового уровня, где все предусмотрено до мелочей
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11.02.2022 13:55 Відповісти
Цікаво читати про наші досягнення, українці - сила! Вміємо і збудувати, просто треба бажання!
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11.02.2022 15:43 Відповісти
Оце я розумію!!! Чим більше таких проектів у нашій державі, тим більш можу нею пишатися. Не школа, а щось футуристичне - думав таке буває тільки в кіно, або Америці. Браво !!!
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14.02.2022 12:59 Відповісти
Я готова отдать любые деньги, лишь бы мой ребенок учился в такой школе, а не в засратой гимназии. Не понимаю, к чему недовольство. Побольше бы таких проектов, и может в будующем каждый ребенок сможет получать образование в таком прекрасном месте. Однозначно - ставлю лайк. 🤩
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14.02.2022 13:12 Відповісти
 
 