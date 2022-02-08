Макрон призвал украинцев не реагировать на провокации
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Украину не реагировать на провокации, имеющие целью дестабилизацию ситуации в стране.
Об этом он заявил на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, информирует Цензор.НЕТ.
"С 2014 года украинцы защищают свою Родину. Не нужно идти на определенные упрощения, определенные провокации, которые нацеливают на дестабилизацию, – нужно быть взвешенными", – сказал Макрон.
Он также отметил "взвешенность и хладнокровие" Украины при такой концентрации российских войск на границе.
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+46 Руслан Володимирович #496265
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+37 Алексей Рябов #486332
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+22 Ksenia VB
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Ми не маємо приймати чиїсь умови про відновлення країни в обмін на втрату власного порядку денного. Але й не маємо відмовлятися від людей, які будуть мати бажання бути українцями на українській землі. Як на мене, через вісім років після початку війни виправданою є позиція, що ми, наразі, не маємо контролю над своїми територіями і не маємо сил його відновити. Але ми відновими його тоді, коли ***** здохне. Це можна навіть заявити офіційно. Це точно нічого б не змінило в поточних намірах кремля, і не збентежило б міжнародну спільноту. Але б було чесно до своїх громадян що живуть в окупаціїї і стримувало б різних орків.
Соєві торгують Україною.
Обстрелы и убийства наших военных?
Обстрелы и убийства наших гражданских?
Обстрелы, убийства и захват наших территорий?
"Сидеть на попе ровно" и не поддаваться на эти "провокации" и никак на них НЕ ОТВЕЧАТЬ?
Украина скоро ядерное восстановит. вот тогда вы с кацапней по-другому защебечите.
Іди "борися" зі своїми громадянами, придурок.
До речі, чомусь Оланд в мемуарав Пороха хвалив, але ж не зебільні шизоїдній про це думати
Где-то я уже это слышал вроде так говорило наше командование 22 июня 1941-го года.
за счет Украины набрать очки для своей предвыборной президентскую компанию.