Макрон призвал украинцев не реагировать на провокации

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Украину не реагировать на провокации, имеющие целью дестабилизацию ситуации в стране.

Об этом он заявил на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, информирует Цензор.НЕТ.

"С 2014 года украинцы защищают свою Родину. Не нужно идти на определенные упрощения, определенные провокации, которые нацеливают на дестабилизацию, – нужно быть взвешенными", – сказал Макрон.

Он также отметил "взвешенность и хладнокровие" Украины при такой концентрации российских войск на границе.

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