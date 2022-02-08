Макрон закликав українців не реагувати на провокації
Президент Франції Еммануель Макрон закликав Україну не реагувати на провокації, які мають на меті дестабілізацію ситуації в країні.
Про це він заявив на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві, інформує Цензор.НЕТ.
"З 2014 року українці захищають свою Батьківщину. Не треба йти на певні спрощення, певні провокації, які націлюють на дестабілізацію, - треба бути виваженими", - сказав Макрон.
Він також відзначив "виваженість і холоднокровність" України за такої концентрації російських військ на кордоні.
Топ коментарі
+46 Руслан Володимирович #496265
показати весь коментар08.02.2022 17:17 Відповісти Посилання
+37 Алексей Рябов #486332
показати весь коментар08.02.2022 17:15 Відповісти Посилання
+22 Ksenia VB
показати весь коментар08.02.2022 17:18 Відповісти Посилання
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Ми не маємо приймати чиїсь умови про відновлення країни в обмін на втрату власного порядку денного. Але й не маємо відмовлятися від людей, які будуть мати бажання бути українцями на українській землі. Як на мене, через вісім років після початку війни виправданою є позиція, що ми, наразі, не маємо контролю над своїми територіями і не маємо сил його відновити. Але ми відновими його тоді, коли ***** здохне. Це можна навіть заявити офіційно. Це точно нічого б не змінило в поточних намірах кремля, і не збентежило б міжнародну спільноту. Але б було чесно до своїх громадян що живуть в окупаціїї і стримувало б різних орків.
Соєві торгують Україною.
Обстрелы и убийства наших военных?
Обстрелы и убийства наших гражданских?
Обстрелы, убийства и захват наших территорий?
"Сидеть на попе ровно" и не поддаваться на эти "провокации" и никак на них НЕ ОТВЕЧАТЬ?
Украина скоро ядерное восстановит. вот тогда вы с кацапней по-другому защебечите.
Іди "борися" зі своїми громадянами, придурок.
До речі, чомусь Оланд в мемуарав Пороха хвалив, але ж не зебільні шизоїдній про це думати
Где-то я уже это слышал вроде так говорило наше командование 22 июня 1941-го года.
за счет Украины набрать очки для своей предвыборной президентскую компанию.