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Макрон закликав українців не реагувати на провокації

Макрон закликав українців не реагувати на провокації

Президент Франції Еммануель Макрон закликав Україну не реагувати на провокації, які мають на меті дестабілізацію ситуації в країні.

Про це він заявив на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві, інформує Цензор.НЕТ.

"З 2014 року українці захищають свою Батьківщину. Не треба йти на певні спрощення, певні провокації, які націлюють на дестабілізацію, - треба бути виваженими", - сказав Макрон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я ніколи не застосовував термін "фінляндизація" щодо України, - Макрон

Він також відзначив "виваженість і холоднокровність" України за такої концентрації російських військ на кордоні.

Зеленський Володимир (24576) Франція (3120) Макрон Емманюель (1534)


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Топ коментарі
+46
Ха-ха, тіпа не протестуйте, коли ми будемо тулити Вам ордло на умовах кацапстану!
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08.02.2022 17:17 Відповісти
+37
Макароша, так ты и есть один из главных провокаторов
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08.02.2022 17:15 Відповісти
+22
А давайте приєднаємо ордло до хранції чи німеччини.
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08.02.2022 17:18 Відповісти
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Макароша, так ты и есть один из главных провокаторов
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08.02.2022 17:15 Відповісти
https://twitter.com/apiontkovsky/status/1490284906915770370 Точніше Піонтковського не скажеш
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08.02.2022 18:20 Відповісти
Ха-ха, тіпа не протестуйте, коли ми будемо тулити Вам ордло на умовах кацапстану!
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08.02.2022 17:17 Відповісти
А давайте приєднаємо ордло до хранції чи німеччини.
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08.02.2022 17:18 Відповісти
Да щас..с какого перепугу?
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08.02.2022 17:34 Відповісти
а чо ты испугался?будешь жить как хрянцуз,сомелье устроишься,будешь вина дегустировать из виноградников на терриконах
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08.02.2022 17:46 Відповісти
На перевиховання.
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08.02.2022 18:17 Відповісти
Як би там не було, це частина України. Нажаль, там багато неукраїнців. Але й в Україні таких вдосталь.
Ми не маємо приймати чиїсь умови про відновлення країни в обмін на втрату власного порядку денного. Але й не маємо відмовлятися від людей, які будуть мати бажання бути українцями на українській землі. Як на мене, через вісім років після початку війни виправданою є позиція, що ми, наразі, не маємо контролю над своїми територіями і не маємо сил його відновити. Але ми відновими його тоді, коли ***** здохне. Це можна навіть заявити офіційно. Це точно нічого б не змінило в поточних намірах кремля, і не збентежило б міжнародну спільноту. Але б було чесно до своїх громадян що живуть в окупаціїї і стримувало б різних орків.
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08.02.2022 23:22 Відповісти
Я пожартувала. Хіба хтось погодився би брати на себе тягар у вигляді цих недореспублік ?
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09.02.2022 16:04 Відповісти
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08.02.2022 17:41 Відповісти
= "Кемска волост? Да забирайте, делов то.=

Соєві торгують Україною.
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08.02.2022 17:49 Відповісти
у німеччини є своє ордло- Калінінградська область називається
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08.02.2022 17:58 Відповісти
Краще Хранцію з Німеччиною приєднати до ОРДіЛО для перевиховання, а депутатів звідти з паспортами з двоголовою куркою відрядити до їх бундестагів та національних асамблей.
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08.02.2022 18:28 Відповісти
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08.02.2022 17:31 Відповісти
схожу обязательно, и вам советую
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08.02.2022 17:59 Відповісти
скажи це зеленому торчку, мудило
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08.02.2022 17:18 Відповісти
Макарон ,иди бабу свою престарелую учи ... будешь тут жабоед ,рассказывать украинцам как борщ варить ...
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08.02.2022 17:21 Відповісти
А конкретно: на КАКИЕ "провокации"?
Обстрелы и убийства наших военных?
Обстрелы и убийства наших гражданских?
Обстрелы, убийства и захват наших территорий?
"Сидеть на попе ровно" и не поддаваться на эти "провокации" и никак на них НЕ ОТВЕЧАТЬ?
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08.02.2022 17:21 Відповісти
Колись наш народ вже закликали "не реагувати на провокації"! Нажаль,Мікрон історію не знає... Та ще й хто закликав!!! Сам "мудрий вождь"!
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08.02.2022 17:23 Відповісти
Да знает он историю, и как Францию сдали - тоже знает.
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08.02.2022 17:45 Відповісти
Πιταρ он французский!
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08.02.2022 18:17 Відповісти
Понятно, что-то хреновое затевается,и знает что украинцам это не понравится.
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08.02.2022 17:25 Відповісти
Спробуйте згадати хоч одну країну що не втрапила у халепу зв'язавшись з Францією! Отож! Деяки ,з тих країн,практично вже не існує!
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08.02.2022 17:26 Відповісти
Пійшов на йуг, туди де колишній презик Франції теж саме казав Грузії 08/08/2008...
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08.02.2022 17:31 Відповісти
у жабоедов мы точно спрашивать не будем.

Украина скоро ядерное восстановит. вот тогда вы с кацапней по-другому защебечите.
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08.02.2022 17:36 Відповісти
Про какие провокации оно несёт? Мы готовимся уничтожать окупантов а оно нам только мешает
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08.02.2022 17:36 Відповісти
Ой. Ще тільки твоїх закликіа бракувало.
Іди "борися" зі своїми громадянами, придурок.
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08.02.2022 17:36 Відповісти
Ну тебя украинцы послушают ровно так же,как и зекрысу)
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08.02.2022 17:42 Відповісти
та мы и не реагируем на провокации макрона .пусть твои избиратели на тебя реагируют
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08.02.2022 17:43 Відповісти
Макрон хочет быть великим миротворцем, он ценой суверенитета Украины хочет выиграть выборы, его стране это не вредит, а на Украину ему насрать, а зеленое чучело выполнит все прихоти, так как его уже похвалил Макрон, а клоун очень любит, когда его хвалят. Плюс Макрон ему дает 1.2 лядра помощи, на которые зеля накупит смартфонов.
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08.02.2022 17:48 Відповісти
дивно, французи здається перші відреагували на захоплення Криму і Донбасу і послали кацапів на...й з містралями. а чого тепер так, ше і після того як цапи після інавгураціі обсирали його жінку ...
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08.02.2022 17:49 Відповісти
Тут немає Громадян, тут срана соя - лакеї злодійкуватого бариги. Про те, як Франція після початку війни Рашки проти України ПЕРШОЮ В СВІТІ запровадила санкції і поставила хрест на "Містралях" для Рашки, вони навіть не згадують.
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08.02.2022 17:53 Відповісти
Ой, да ладна, патгіот!)))
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08.02.2022 18:04 Відповісти
Вертайся, будеш громадянином.
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08.02.2022 18:18 Відповісти
За це гроші не платять.
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08.02.2022 22:17 Відповісти
ага-ага, покукурікай ще тут. Оланда за Макароном порівняв зебілоїд і думає що розумний дофіга.
До речі, чомусь Оланд в мемуарав Пороха хвалив, але ж не зебільні шизоїдній про це думати
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08.02.2022 18:58 Відповісти
Ну, німці теж турбіни Сіменс у Крим не хотіли давати, але і турбіни дали і самі на зарплаті у *****. А французи куплені були ще за перемогу у ЧС по футболу
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08.02.2022 17:54 Відповісти
пид*рас-лягушатник
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08.02.2022 17:55 Відповісти
Сколько тут негодующих диванных воинов
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08.02.2022 17:55 Відповісти
Из окопа пишешь?
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08.02.2022 18:07 Відповісти
З мкадівського окопа.
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08.02.2022 22:35 Відповісти
Макрон, ты и есть провокация. В купе со слабоумным Зеленским.
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08.02.2022 18:02 Відповісти
Иными словами на реагировать на мокшанские боевыеотряды так как они на ,,учениях,,могли заблудится а ракетные обстрелы мол являются ошибкой неведающих солдат.Потому что это просто провокации.
Где-то я уже это слышал вроде так говорило наше командование 22 июня 1941-го года.
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08.02.2022 18:03 Відповісти
да да , а то куйло нападет .
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08.02.2022 18:25 Відповісти
Пішов на хрін жабоїд!
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08.02.2022 18:39 Відповісти
Как обычно яйца в Европе есть только у англичан... Боже, храни Королеву...
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08.02.2022 18:50 Відповісти
Жаба - она и в Африке жаба! Лягушатник грёбаный
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08.02.2022 18:52 Відповісти
Самі розберемось, без франко-кацапських рекомендацій.
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08.02.2022 19:11 Відповісти
какой-то агент кремля! Раз есть график - никаких отклонений!
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08.02.2022 19:14 Відповісти
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08.02.2022 19:19 Відповісти
Тоже самое просили когда Крым оккупировали не реагировать на провокации
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08.02.2022 19:24 Відповісти
"голубь мира", млять!
за счет Украины набрать очки для своей предвыборной президентскую компанию.
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08.02.2022 19:53 Відповісти
Господин Макрон, как по-французски будет "Шампанское"?
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08.02.2022 20:21 Відповісти
а мы и так не сильно то и пёрлись с твоей голимой поездки в мацькву
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08.02.2022 20:25 Відповісти
типа - сразу сдавайтесь.....
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08.02.2022 20:58 Відповісти
Они будут капитулировать, а всем смотреть на это.
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08.02.2022 21:08 Відповісти
 
 