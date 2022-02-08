Макрон закликав українців не реагувати на провокації

Президент Франції Еммануель Макрон закликав Україну не реагувати на провокації, які мають на меті дестабілізацію ситуації в країні.

Про це він заявив на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві, інформує Цензор.НЕТ.

"З 2014 року українці захищають свою Батьківщину. Не треба йти на певні спрощення, певні провокації, які націлюють на дестабілізацію, - треба бути виваженими", - сказав Макрон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я ніколи не застосовував термін "фінляндизація" щодо України, - Макрон

Він також відзначив "виваженість і холоднокровність" України за такої концентрації російських військ на кордоні.