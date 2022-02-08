В ВСУ начались командно-штабные учения "Заметиль-2022"

Учения являются плановым мероприятием в рамках всеобщей интенсивной программы подготовки войск (сил).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

Так, в течение прошлого года Вооруженные Силы Украины провели почти 5 тысяч мероприятий боевой подготовки, из них 70 командно-штабных учений с привлечением войск и более 2,5 тысяч тактико-специальных учений разных видов.

В этом году программа боевой подготовки не менее насыщенная. Вооруженные Силы Украины постоянно готовятся и готовы к реагированию на любые сценарии развития ситуации безопасности.

Главной целью КШУ "Метель-2022" является приобретение и наращивание оперативных возможностей органов военного управления, воинских частей и подразделений Вооруженных Сил Украины, других составляющих сил безопасности и обороны государства осуществлять управление войсками (силами) в ходе ведения оборонных действий в кризисном районе.

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Командно-штабные учения будут продолжаться в течение февраля в определенных районах по всей территории государства.