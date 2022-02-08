В ВСУ начались командно-штабные учения "Заметиль-2022"
Учения являются плановым мероприятием в рамках всеобщей интенсивной программы подготовки войск (сил).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.
Так, в течение прошлого года Вооруженные Силы Украины провели почти 5 тысяч мероприятий боевой подготовки, из них 70 командно-штабных учений с привлечением войск и более 2,5 тысяч тактико-специальных учений разных видов.
В этом году программа боевой подготовки не менее насыщенная. Вооруженные Силы Украины постоянно готовятся и готовы к реагированию на любые сценарии развития ситуации безопасности.
Главной целью КШУ "Метель-2022" является приобретение и наращивание оперативных возможностей органов военного управления, воинских частей и подразделений Вооруженных Сил Украины, других составляющих сил безопасности и обороны государства осуществлять управление войсками (силами) в ходе ведения оборонных действий в кризисном районе.
Командно-штабные учения будут продолжаться в течение февраля в определенных районах по всей территории государства.
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Очень даже может быть.
Да и было так.
"Прогріта" система управління ЗСУ зреагує на "почалося" за лічені години.
А щоденні GlobalHawk та RivetJoint (сьогодні двоє було) дозволять "не проспати".
Смисловий ключ, що сигналізує про імперську єдність росіян і обох веж Кремля в їхньому бажанні покарати або знищити Україну, проявлено тут у словосполученні «в настоящее время» і жодним чином не знімає жодної напруги, не свідчить про «зміну віх» і не є симптомом витвереження чи морального одужання. «В настоящее время» їм невигідно. У 2014 році було вигідно, у 2024 чи 2030 році знову може бути вигідно, а нині, у 2022 році - чомусь ні. Доброї Росії для українців не існує. З цим треба нарешті навчитися жити. - А. Бондар, "Збруч"