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Новости Агрессия России против Украины Война
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В ВСУ начались командно-штабные учения "Заметиль-2022"

Учения являются плановым мероприятием в рамках всеобщей интенсивной программы подготовки войск (сил).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

Так, в течение прошлого года Вооруженные Силы Украины провели почти 5 тысяч мероприятий боевой подготовки, из них 70 командно-штабных учений с привлечением войск и более 2,5 тысяч тактико-специальных учений разных видов.

В этом году программа боевой подготовки не менее насыщенная. Вооруженные Силы Украины постоянно готовятся и готовы к реагированию на любые сценарии развития ситуации безопасности.

Главной целью КШУ "Метель-2022" является приобретение и наращивание оперативных возможностей органов военного управления, воинских частей и подразделений Вооруженных Сил Украины, других составляющих сил безопасности и обороны государства осуществлять управление войсками (силами) в ходе ведения оборонных действий в кризисном районе.

В ВСУ начались командно-штабные учения Заметиль-2022 01

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Командно-штабные учения будут продолжаться в течение февраля в определенных районах по всей территории государства.

Автор: 

армия (8506) Минобороны (9452) военные учения (3466) ВСУ (6736)


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Топ комментарии
+12
ЗСУ-шана та повага...
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08.02.2022 17:27 Ответить
+8
СМЕРТЬ кацапским оккупантам !
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08.02.2022 17:28 Ответить
+2
Si vis pacem, para bellum .
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08.02.2022 17:30 Ответить
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ЗСУ-шана та повага...
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08.02.2022 17:27 Ответить
СМЕРТЬ кацапским оккупантам !
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08.02.2022 17:28 Ответить
За що?
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08.02.2022 17:28 Ответить
А в разных в/ч в один день не может быть учений?)))
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08.02.2022 18:25 Ответить
Элементарно.
Очень даже может быть.
Да и было так.
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08.02.2022 22:52 Ответить
Si vis pacem, para bellum .
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08.02.2022 17:30 Ответить
скорее незаметиль-Эскалации
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08.02.2022 17:50 Ответить
Ось і контрзаходи під'їхали.
"Прогріта" система управління ЗСУ зреагує на "почалося" за лічені години.
А щоденні GlobalHawk та RivetJoint (сьогодні двоє було) дозволять "не проспати".
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08.02.2022 17:52 Ответить
...«Нєзавісімая газєта» у своєму військовому додатку від 3 лютого оприлюднила https://nvo.ng.ru/realty/2022-02-03/3_1175_donbass.html статтю Міхаіла Ходорьонка - колишнього полковника генштабу рф - під назвою «Прогнозы кровожадных политологов. О восторженных ястребах и торопливых кукушках», де в кожному пункті підважується намальований першою вежею крємля тріумфальний удар російського війська і стверджується думка, що жодного бліцкриґу проти України не вийде. Не певен, чого в цьому скепсисі військовика більше - реального побоювання відсічі України (а отже, й супутніх втрат для російської держави) чи недовіри до власної армії, яку він точно добре знає зсередини і з власного досвіду. Зрештою, його критичний погляд може бути почасти реалістичним, а почасти умоглядним. Але всю суть цього пінґпонґу між їхніми політичними «яструбами» і «голубами війни» проявлено в одній з останніх фраз: «Вооруженный конфликт с Украиной в настоящее время в корне не отвечает национальным интересам России».
Смисловий ключ, що сигналізує про імперську єдність росіян і обох веж Кремля в їхньому бажанні покарати або знищити Україну, проявлено тут у словосполученні «в настоящее время» і жодним чином не знімає жодної напруги, не свідчить про «зміну віх» і не є симптомом витвереження чи морального одужання. «В настоящее время» їм невигідно. У 2014 році було вигідно, у 2024 чи 2030 році знову може бути вигідно, а нині, у 2022 році - чомусь ні. Доброї Росії для українців не існує. З цим треба нарешті навчитися жити. - А. Бондар, "Збруч"
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08.02.2022 18:53 Ответить
 
 