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У ЗСУ розпочались командно-штабні навчання "Заметіль-2022"

Навчання є плановим заходом у рамках загальної інтенсивної програми підготовки військ (сил).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони України.

Так, протягом минулого року Збройні Сили України провели майже 5 тисяч заходів бойової підготовки, з них — 70 командно-штабних навчань із залученням військ та понад 2,5 тисячі тактико-спеціальних навчань різних видів.

Цього року програма бойової підготовки є не менш насиченою. Збройні Сили України постійно готуються і готові до реагування на будь-які сценарії розвитку безпекової ситуації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поблизу Києва нацгвардійці тренуються виконувати завдання в урбанізованих умовах. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Головною метою КШН "Заметіль-2022" є набуття і нарощування оперативних спроможностей органів військового управління, військових частин і підрозділів Збройних Сил України, інших складових сил безпеки та оборони держави здійснювати управління військами (силами) в ході ведення оборонних дій у кризовому районі.

У ЗСУ розпочались командно-штабні навчання Заметіль-2022 01

Командно-штабні навчання триватимуть протягом лютого у визначених районах на всій території держави.

Також дивіться: Відразу на кількох полігонах підрозділи ЗСУ провели навчання зі знищення десанту та бронетехніки окупантів. ВIДЕО

армія (3782) Міноборони (7516) військові навчання (2785) ЗСУ (7719)


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Топ коментарі
+12
ЗСУ-шана та повага...
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08.02.2022 17:27 Відповісти
+8
СМЕРТЬ кацапским оккупантам !
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08.02.2022 17:28 Відповісти
+2
Si vis pacem, para bellum .
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08.02.2022 17:30 Відповісти
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ЗСУ-шана та повага...
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08.02.2022 17:27 Відповісти
СМЕРТЬ кацапским оккупантам !
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08.02.2022 17:28 Відповісти
За що?
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08.02.2022 17:28 Відповісти
А в разных в/ч в один день не может быть учений?)))
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08.02.2022 18:25 Відповісти
Элементарно.
Очень даже может быть.
Да и было так.
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08.02.2022 22:52 Відповісти
Si vis pacem, para bellum .
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08.02.2022 17:30 Відповісти
скорее незаметиль-Эскалации
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08.02.2022 17:50 Відповісти
Ось і контрзаходи під'їхали.
"Прогріта" система управління ЗСУ зреагує на "почалося" за лічені години.
А щоденні GlobalHawk та RivetJoint (сьогодні двоє було) дозволять "не проспати".
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08.02.2022 17:52 Відповісти
...«Нєзавісімая газєта» у своєму військовому додатку від 3 лютого оприлюднила https://nvo.ng.ru/realty/2022-02-03/3_1175_donbass.html статтю Міхаіла Ходорьонка - колишнього полковника генштабу рф - під назвою «Прогнозы кровожадных политологов. О восторженных ястребах и торопливых кукушках», де в кожному пункті підважується намальований першою вежею крємля тріумфальний удар російського війська і стверджується думка, що жодного бліцкриґу проти України не вийде. Не певен, чого в цьому скепсисі військовика більше - реального побоювання відсічі України (а отже, й супутніх втрат для російської держави) чи недовіри до власної армії, яку він точно добре знає зсередини і з власного досвіду. Зрештою, його критичний погляд може бути почасти реалістичним, а почасти умоглядним. Але всю суть цього пінґпонґу між їхніми політичними «яструбами» і «голубами війни» проявлено в одній з останніх фраз: «Вооруженный конфликт с Украиной в настоящее время в корне не отвечает национальным интересам России».
Смисловий ключ, що сигналізує про імперську єдність росіян і обох веж Кремля в їхньому бажанні покарати або знищити Україну, проявлено тут у словосполученні «в настоящее время» і жодним чином не знімає жодної напруги, не свідчить про «зміну віх» і не є симптомом витвереження чи морального одужання. «В настоящее время» їм невигідно. У 2014 році було вигідно, у 2024 чи 2030 році знову може бути вигідно, а нині, у 2022 році - чомусь ні. Доброї Росії для українців не існує. З цим треба нарешті навчитися жити. - А. Бондар, "Збруч"
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08.02.2022 18:53 Відповісти
 
 