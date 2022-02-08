У ЗСУ розпочались командно-штабні навчання "Заметіль-2022"

Навчання є плановим заходом у рамках загальної інтенсивної програми підготовки військ (сил).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони України.

Так, протягом минулого року Збройні Сили України провели майже 5 тисяч заходів бойової підготовки, з них — 70 командно-штабних навчань із залученням військ та понад 2,5 тисячі тактико-спеціальних навчань різних видів.

Цього року програма бойової підготовки є не менш насиченою. Збройні Сили України постійно готуються і готові до реагування на будь-які сценарії розвитку безпекової ситуації.

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Головною метою КШН "Заметіль-2022" є набуття і нарощування оперативних спроможностей органів військового управління, військових частин і підрозділів Збройних Сил України, інших складових сил безпеки та оборони держави здійснювати управління військами (силами) в ході ведення оборонних дій у кризовому районі.

Командно-штабні навчання триватимуть протягом лютого у визначених районах на всій території держави.

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