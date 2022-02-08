У ЗСУ розпочались командно-штабні навчання "Заметіль-2022"
Навчання є плановим заходом у рамках загальної інтенсивної програми підготовки військ (сил).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони України.
Так, протягом минулого року Збройні Сили України провели майже 5 тисяч заходів бойової підготовки, з них — 70 командно-штабних навчань із залученням військ та понад 2,5 тисячі тактико-спеціальних навчань різних видів.
Цього року програма бойової підготовки є не менш насиченою. Збройні Сили України постійно готуються і готові до реагування на будь-які сценарії розвитку безпекової ситуації.
Головною метою КШН "Заметіль-2022" є набуття і нарощування оперативних спроможностей органів військового управління, військових частин і підрозділів Збройних Сил України, інших складових сил безпеки та оборони держави здійснювати управління військами (силами) в ході ведення оборонних дій у кризовому районі.
Командно-штабні навчання триватимуть протягом лютого у визначених районах на всій території держави.
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Очень даже может быть.
Да и было так.
"Прогріта" система управління ЗСУ зреагує на "почалося" за лічені години.
А щоденні GlobalHawk та RivetJoint (сьогодні двоє було) дозволять "не проспати".
Смисловий ключ, що сигналізує про імперську єдність росіян і обох веж Кремля в їхньому бажанні покарати або знищити Україну, проявлено тут у словосполученні «в настоящее время» і жодним чином не знімає жодної напруги, не свідчить про «зміну віх» і не є симптомом витвереження чи морального одужання. «В настоящее время» їм невигідно. У 2014 році було вигідно, у 2024 чи 2030 році знову може бути вигідно, а нині, у 2022 році - чомусь ні. Доброї Росії для українців не існує. З цим треба нарешті навчитися жити. - А. Бондар, "Збруч"