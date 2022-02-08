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Украина не давала никаких письменных ответов на документы ОРДЛО, - Гармаш

Украина не давала никаких письменных ответов на документы ОРДЛО, - Гармаш

Украинская делегация на заседании политической рабочей подгруппы ТКГ 8 февраля не предоставляла письменный ответ на предложенные документы оккупационной "администрации" ОРДЛО.

Об этом в Facebook сообщил представитель Донецка в ТКГ Сергей Гармаш, передает Цензор.НЕТ.

"Письмо Никаноровой и Дейнего в ОБСЕ с заявлением, что Украина, якобы, во время последней встречи Н-4 в Париже, обязалась письменно отвечать на документы ОРДЛО (что означало бы автоматическое признание Киевом их субъектности как стороны конфликта) и переговоров) оказалось правдой. Вот только по обязательствам Киева, московские муртады выдали в нем желаемое за действительное", - подчеркнул он.

По словам Гармаша, сегодня прошло заседание политической рабочей группы ТКХ. Никаких письменных ответов на документы ОРДЛО Украина не давала.

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"Представитель России Дмитриевский настаивал: "Ермак говорил, что Украина будет реагировать на все предложения по урегулированию". Так мы и реагируем. Мы готовы обсуждать все предложения, которые находятся в работе ТКГ. Но договоренности о письменной форме таких реакций нет и не было. Читайте совместное коммюнике по итогам парижской встречи Н-4 – там об этом ни слова. Итак, Москва разочарована. Посмотрим, что завтра будет на заседании ТКГ", - подытожил он.

Автор: 

Трехсторонняя контактная группа (842) Гармаш Сергей (134)


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Топ комментарии
+6
Это немного искаженный кусок матерной частушки:
Спит красавица в гробу
Я подкрался и е*у
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Спи моя красавица!

Довольно точная картина того, что будет с Украиной в случае выполнения Минских соглашений в путинской трактовке
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08.02.2022 17:53 Ответить
+6
Так орки і не апелювали до ТСК. Вони говорили особисто про Єрмака. Це справа СБУ вивчити, що і від кого Єрмак отримав і чи отримав. Але, що може друг Баканов проти друга Єрмака?
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08.02.2022 18:06 Ответить
+6
ОРДЛО. -- что это такое? Какой статус, и вообще шайка присланных из Москвы бандитов . Кто их признаёт .
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08.02.2022 18:15 Ответить
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Это немного искаженный кусок матерной частушки:
Спит красавица в гробу
Я подкрался и е*у
Нравится не нравится
Спи моя красавица!

Довольно точная картина того, что будет с Украиной в случае выполнения Минских соглашений в путинской трактовке
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08.02.2022 17:53 Ответить
Все те документы ,кацапы могут свернуть плотненько и затусовать себе в очко ...
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08.02.2022 17:58 Ответить
Бред . То завтра война , то "минск" . Пора забыть о "минске" .
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08.02.2022 17:59 Ответить
гы...пускай раха забывает. им нужнее...а мы пока и так перекантуемся
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08.02.2022 19:14 Ответить
Так орки і не апелювали до ТСК. Вони говорили особисто про Єрмака. Це справа СБУ вивчити, що і від кого Єрмак отримав і чи отримав. Але, що може друг Баканов проти друга Єрмака?
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08.02.2022 18:06 Ответить
Біда в тому, що 73%-и віддали Україну в руки совкової шпани і московських агентів.
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08.02.2022 18:49 Ответить
ОРДЛО. -- что это такое? Какой статус, и вообще шайка присланных из Москвы бандитов . Кто их признаёт .
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08.02.2022 18:15 Ответить
А що таке ОРДЛО ? Це що, , Лугандония ? При Порошенко эти районы Україны назывались "временно оккупироваными территориями вместе с Украинским Крымом.
Если наши идиоты опять проголосуют за зелю,- то я со своей семьей сразу уеду в Швецию и Нах все.
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08.02.2022 18:24 Ответить
"Лист Ніканорової та Дейнего в ОБСЄ із заявою, що Україна, нібито, під час останньої зустрічі Н-4 у Парижі, взяла на себе зобов'язання письмово відповідати на документи ОРДЛО виявилося правдою"

А що тоді неправда?
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08.02.2022 18:30 Ответить
Правда, що Був лист. А ось зміст листа - брехня.
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08.02.2022 18:43 Ответить
Вопрос в другом:
Какого хрена на заседании ТКГ делали непонятные хрены из ОРДЛО и их "документы"?!!
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08.02.2022 18:56 Ответить
Davali pismenno ili net, ili toljko usno djermak chto to obeshchal, eto vijasnitsia. No to chto jasno i nezabivajem pozdravitj finok, oni nadrali zadnici skreponoskam iz kakoi to tam ROC 5:0 (rocenroll tut ne pri chjom.)
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08.02.2022 19:01 Ответить
раша-гандонов давить на каждом клочке УКРАИНСКОЙ ЗЕМЛИ!!!
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08.02.2022 19:39 Ответить
дермак сто пудово строчил
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08.02.2022 19:40 Ответить
 
 