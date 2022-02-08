Украина не давала никаких письменных ответов на документы ОРДЛО, - Гармаш

Украинская делегация на заседании политической рабочей подгруппы ТКГ 8 февраля не предоставляла письменный ответ на предложенные документы оккупационной "администрации" ОРДЛО.

Об этом в Facebook сообщил представитель Донецка в ТКГ Сергей Гармаш, передает Цензор.НЕТ.

"Письмо Никаноровой и Дейнего в ОБСЕ с заявлением, что Украина, якобы, во время последней встречи Н-4 в Париже, обязалась письменно отвечать на документы ОРДЛО (что означало бы автоматическое признание Киевом их субъектности как стороны конфликта) и переговоров) оказалось правдой. Вот только по обязательствам Киева, московские муртады выдали в нем желаемое за действительное", - подчеркнул он.

По словам Гармаша, сегодня прошло заседание политической рабочей группы ТКХ. Никаких письменных ответов на документы ОРДЛО Украина не давала.

Читайте также: РФ и так вооружает "Л/ДНР". Заявления в "Единой России" о необходимости военных поставок в ОРДЛО - психологическое давление, - Гармаш

"Представитель России Дмитриевский настаивал: "Ермак говорил, что Украина будет реагировать на все предложения по урегулированию". Так мы и реагируем. Мы готовы обсуждать все предложения, которые находятся в работе ТКГ. Но договоренности о письменной форме таких реакций нет и не было. Читайте совместное коммюнике по итогам парижской встречи Н-4 – там об этом ни слова. Итак, Москва разочарована. Посмотрим, что завтра будет на заседании ТКГ", - подытожил он.