Україна не давала жодних письмових відповідей на документи ОРДЛО, - Гармаш
Українська делегація на засіданні політичної робочої підгрупи ТКГ 8 лютого не надавала письмової відповіді на запропоновані документи окупаційної "адміністрації" ОРДЛО.
Про це у Facebook повідомив представник Донецька у ТКГ Сергій Гармаш, передає Цензор.НЕТ.
"Лист Ніканорової та Дейнего в ОБСЄ із заявою, що Україна, нібито, під час останньої зустрічі Н-4 у Парижі, взяла на себе зобов'язання письмово відповідати на документи ОРДЛО (що означало б автоматичне визнання Києвом їхньої суб'єктності як сторони конфлікту та переговорів) виявилося правдою. От тільки щодо зобов'язань Києва, московські маріонетки видали у ньому бажане за дійсне", - наголосив він.
За словами Гармаша, сьогодні відбулося засідання політичної робочої групи ТКГ. Жодних письмових відповідей на документи ОРДЛО Україна не давала.
"Представник Росії Дмитрієвський наполягав: "Єрмак говорив, що Україна реагуватиме на всі пропозиції щодо врегулювання". Так ми й реагуємо. Ми готові обговорювати всі пропозиції, які перебувають у роботі ТКГ. Але домовленості про письмову форму таких реакцій немає і не було. Читайте спільне комюніке за підсумками паризької зустрічі Н-4 – там про це жодного слова. Отже, Москва розчарована. Подивимося, що завтра буде на засіданні ТКГ", - підсумував він.
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Спит красавица в гробу
Я подкрался и е*у
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Спи моя красавица!
Довольно точная картина того, что будет с Украиной в случае выполнения Минских соглашений в путинской трактовке
Если наши идиоты опять проголосуют за зелю,- то я со своей семьей сразу уеду в Швецию и Нах все.
А що тоді неправда?
Какого хрена на заседании ТКГ делали непонятные хрены из ОРДЛО и их "документы"?!!