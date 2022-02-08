Україна не давала жодних письмових відповідей на документи ОРДЛО, - Гармаш

Українська делегація на засіданні політичної робочої підгрупи ТКГ 8 лютого не надавала письмової відповіді на запропоновані документи окупаційної "адміністрації" ОРДЛО.

Про це у Facebook повідомив представник Донецька у ТКГ Сергій Гармаш, передає Цензор.НЕТ.

"Лист Ніканорової та Дейнего в ОБСЄ із заявою, що Україна, нібито, під час останньої зустрічі Н-4 у Парижі, взяла на себе зобов'язання письмово відповідати на документи ОРДЛО (що означало б автоматичне визнання Києвом їхньої суб'єктності як сторони конфлікту та переговорів) виявилося правдою. От тільки щодо зобов'язань Києва, московські маріонетки видали у ньому бажане за дійсне", - наголосив він.

За словами Гармаша, сьогодні відбулося засідання політичної робочої групи ТКГ. Жодних письмових відповідей на документи ОРДЛО Україна не давала.

"Представник Росії Дмитрієвський наполягав: "Єрмак говорив, що Україна реагуватиме на всі пропозиції щодо врегулювання". Так ми й реагуємо. Ми готові обговорювати всі пропозиції, які перебувають у роботі ТКГ. Але домовленості про письмову форму таких реакцій немає і не було. Читайте спільне комюніке за підсумками паризької зустрічі Н-4 – там про це жодного слова. Отже, Москва розчарована. Подивимося, що завтра буде на засіданні ТКГ", - підсумував він.

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