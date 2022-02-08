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Україна не давала жодних письмових відповідей на документи ОРДЛО, - Гармаш

Україна не давала жодних письмових відповідей на документи ОРДЛО, - Гармаш

Українська делегація на засіданні політичної робочої підгрупи ТКГ 8 лютого не надавала письмової відповіді на запропоновані документи окупаційної "адміністрації" ОРДЛО.

Про це у Facebook повідомив представник Донецька у ТКГ Сергій Гармаш, передає Цензор.НЕТ.

"Лист Ніканорової та Дейнего в ОБСЄ із заявою, що Україна, нібито, під час останньої зустрічі Н-4 у Парижі, взяла на себе зобов'язання письмово відповідати на документи ОРДЛО (що означало б автоматичне визнання Києвом їхньої суб'єктності як сторони конфлікту та переговорів) виявилося правдою. От тільки щодо зобов'язань Києва, московські маріонетки видали у ньому бажане за дійсне", - наголосив він.

За словами Гармаша, сьогодні відбулося засідання політичної робочої групи ТКГ. Жодних письмових відповідей на документи ОРДЛО Україна не давала.

"Представник Росії Дмитрієвський наполягав: "Єрмак говорив, що Україна реагуватиме на всі пропозиції щодо врегулювання". Так ми й реагуємо. Ми готові обговорювати всі пропозиції, які перебувають у роботі ТКГ. Але домовленості про письмову форму таких реакцій немає і не було. Читайте спільне комюніке за підсумками паризької зустрічі Н-4 – там про це жодного слова. Отже, Москва розчарована. Подивимося, що завтра буде на засіданні ТКГ", - підсумував він.

Читайте: Росія "перекачує" з ОРДЛО демографічний та трудовий ресурс на свою територію, - Гармаш

Автор: 

Тристороння контактна група (827) Гармаш Сергій (136)


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Топ коментарі
+6
Это немного искаженный кусок матерной частушки:
Спит красавица в гробу
Я подкрался и е*у
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Спи моя красавица!

Довольно точная картина того, что будет с Украиной в случае выполнения Минских соглашений в путинской трактовке
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08.02.2022 17:53 Відповісти
+6
Так орки і не апелювали до ТСК. Вони говорили особисто про Єрмака. Це справа СБУ вивчити, що і від кого Єрмак отримав і чи отримав. Але, що може друг Баканов проти друга Єрмака?
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08.02.2022 18:06 Відповісти
+6
ОРДЛО. -- что это такое? Какой статус, и вообще шайка присланных из Москвы бандитов . Кто их признаёт .
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08.02.2022 18:15 Відповісти
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Это немного искаженный кусок матерной частушки:
Спит красавица в гробу
Я подкрался и е*у
Нравится не нравится
Спи моя красавица!

Довольно точная картина того, что будет с Украиной в случае выполнения Минских соглашений в путинской трактовке
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08.02.2022 17:53 Відповісти
Все те документы ,кацапы могут свернуть плотненько и затусовать себе в очко ...
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08.02.2022 17:58 Відповісти
Бред . То завтра война , то "минск" . Пора забыть о "минске" .
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08.02.2022 17:59 Відповісти
гы...пускай раха забывает. им нужнее...а мы пока и так перекантуемся
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08.02.2022 19:14 Відповісти
Так орки і не апелювали до ТСК. Вони говорили особисто про Єрмака. Це справа СБУ вивчити, що і від кого Єрмак отримав і чи отримав. Але, що може друг Баканов проти друга Єрмака?
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08.02.2022 18:06 Відповісти
Біда в тому, що 73%-и віддали Україну в руки совкової шпани і московських агентів.
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08.02.2022 18:49 Відповісти
ОРДЛО. -- что это такое? Какой статус, и вообще шайка присланных из Москвы бандитов . Кто их признаёт .
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08.02.2022 18:15 Відповісти
А що таке ОРДЛО ? Це що, , Лугандония ? При Порошенко эти районы Україны назывались "временно оккупироваными территориями вместе с Украинским Крымом.
Если наши идиоты опять проголосуют за зелю,- то я со своей семьей сразу уеду в Швецию и Нах все.
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08.02.2022 18:24 Відповісти
"Лист Ніканорової та Дейнего в ОБСЄ із заявою, що Україна, нібито, під час останньої зустрічі Н-4 у Парижі, взяла на себе зобов'язання письмово відповідати на документи ОРДЛО виявилося правдою"

А що тоді неправда?
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08.02.2022 18:30 Відповісти
Правда, що Був лист. А ось зміст листа - брехня.
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08.02.2022 18:43 Відповісти
Вопрос в другом:
Какого хрена на заседании ТКГ делали непонятные хрены из ОРДЛО и их "документы"?!!
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08.02.2022 18:56 Відповісти
Davali pismenno ili net, ili toljko usno djermak chto to obeshchal, eto vijasnitsia. No to chto jasno i nezabivajem pozdravitj finok, oni nadrali zadnici skreponoskam iz kakoi to tam ROC 5:0 (rocenroll tut ne pri chjom.)
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08.02.2022 19:01 Відповісти
раша-гандонов давить на каждом клочке УКРАИНСКОЙ ЗЕМЛИ!!!
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08.02.2022 19:39 Відповісти
дермак сто пудово строчил
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08.02.2022 19:40 Відповісти
 
 