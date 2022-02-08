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Немецкий телеканал перепутал Киев с Москвой

Немецкий телеканал перепутал Киев с Москвой

Включение корреспондента с Майдана Незалежности подписали "в прямом эфире из Москвы".

Ошибку допустил телеканал Das Erste, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

При включении корреспондента телеканала с Майдана Незалежности в Киеве титры внизу экрана были подписаны "в прямом эфире из Москвы".

В включении речь шла о визите главы немецкого МИД Анналены Бербок в Киев 7 февраля. Несмотря на то, что на видео отчетливо виден центр Киева, в титрах внизу экрана написано, что оно якобы ведется из Москвы. Анонсируя включение, ведущая при этом отметила, что корреспондент будет говорить именно из Киева.

На момент публикации видео с неправильным титром до сих пор доступно на сайте телеканала.

Читайте также: СNN обозначил Харьков как российский город. СКРИНШОТ

Автор: 

журналистика (3324) телевидение (900)


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Топ комментарии
+26
Українскі прапори на дахах у центрі мацкви-підтримую...
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08.02.2022 20:39 Ответить
+8
Когда они решатся оружие Украине продать, то они его в Рашу отправят. Типа по ошибке.
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08.02.2022 21:19 Ответить
+7
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08.02.2022 21:29 Ответить
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Ну и? Сенсация б.п?
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08.02.2022 20:37 Ответить
Треба на мапах прогнозів погоди, в Україні їх берлин підписувати, як Сизран чи Тамбов.
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09.02.2022 01:02 Ответить
Я надеюсь она просто выпила
на 8.0 евро
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08.02.2022 20:37 Ответить
Півасіка за гривні ..обіля кремля
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08.02.2022 20:39 Ответить
Українскі прапори на дахах у центрі мацкви-підтримую...
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08.02.2022 20:39 Ответить
оплавленое стекло до горизонта -лучше так
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08.02.2022 20:42 Ответить
Що тебе дивує? У Раші повно будівель з прапором, і не тільки в МСК (посиланя), так як до цього ставляться дуже спокійно. Минулого року я був на фестивалі дитячої творчості в 10 км від МСК, були пiдлiтки з України, у вишиванках-веселках, на сцені бул прапор України. Аплодував весь стадіон, а я пишався.
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08.02.2022 23:00 Ответить
(https://ic.pics.livejournal.com/collectorgene/69562446/110984/110984_900.jpg тут )
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08.02.2022 23:04 Ответить
Мене дивують українські підлітки в москві. І самі пхнуться, і дітей везуть.. Ні честі, ні гідності. Манкурти
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09.02.2022 06:59 Ответить
Ресторан Корчма Сало в Пiтерi (https://img.tourister.ru/files/8/5/3/5/1/2/0/clones/870_653_fixedwidth.jpg тут )
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08.02.2022 23:11 Ответить
В 1941 была подобная ситуация.
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08.02.2022 20:41 Ответить
Вже мало дідів з Вермахту залишилось, які Київ бачили. Ось і плутається німчура...
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08.02.2022 20:50 Ответить
Німчура так відчайдушно та всеосяжно ******** москалям, що й не зчується, як опинеться у москальській нео-ГДР ... І це не жарт, бо все до того йде ... Такій ницості та продажності, яку останнім часом демонструє німецький та австрійський політикум, напевно, позаздрив би "гєнсєк" ГДР Еріх Гонекер або голова таємної поліції ГДР, "Штазі", Еріх Мільке ...
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08.02.2022 20:53 Ответить
Буває... це не новина, не гайте наш час !
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08.02.2022 20:59 Ответить
зрители просто не поняли

твканал имел введу, что столица московии переместилась в Киев
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08.02.2022 21:03 Ответить
И это правильно, столица Руси это Киев.
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08.02.2022 21:13 Ответить
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08.02.2022 21:14 Ответить
Підарасіна ватна то є фейк, який гнида ти і розповсюджуєш.
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09.02.2022 00:10 Ответить
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08.02.2022 21:14 Ответить
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08.02.2022 21:15 Ответить
" А я в Венгрии на рынке похожу-
на немецких на румынок погляжу.."
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08.02.2022 21:32 Ответить
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09.02.2022 07:52 Ответить
Это всё от CNN.
И Харьков в параше, и флаг вверх ногами, Улан-Батор столица!
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08.02.2022 21:17 Ответить
Не розповсюджуй фейкі тварина із ольгіно.
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09.02.2022 00:11 Ответить
Когда они решатся оружие Украине продать, то они его в Рашу отправят. Типа по ошибке.
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08.02.2022 21:19 Ответить
Канал с ватным лобби не удивительно это же Германия...
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08.02.2022 21:20 Ответить
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08.02.2022 21:24 Ответить
Я от немцев давно ничего вменяемого не жду ))
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08.02.2022 21:27 Ответить
выфсёврёти...не5могли немцы мацкву ни с кем перепутать...
это все биндеравцы придумали.
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08.02.2022 21:27 Ответить
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08.02.2022 21:29 Ответить


Слава Україні!
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08.02.2022 21:30 Ответить
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08.02.2022 21:31 Ответить
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08.02.2022 21:33 Ответить
Надо же кому-то ларёк с сырокопчёной ленинятиной развалять.
Зиккурат сатанинский давно просится в снос.
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08.02.2022 21:55 Ответить
Вони вам хочуть пафтаріть. Не забувайте.
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08.02.2022 21:33 Ответить
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08.02.2022 21:36 Ответить
Да... Хлопці фоток напостили супер!
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08.02.2022 22:31 Ответить
не с той пачки таблетки!....... ха..ха.
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08.02.2022 23:12 Ответить
Німецький телеканал переплутав Київ із Москвою Джерело:

Нічого страшного - ми німців з нєнцамі теж можемо перепутати

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08.02.2022 23:12 Ответить
Что вы хотите от гибридов? О каком оружии может идти речь, еслли сама поставка географически непонятна, она многозональна! Ист гратис шпацирен дойче официрен.....
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09.02.2022 07:10 Ответить
Что-то в Германии последним временем слышком много ошибок.То Крым мокшанский то мокшане уже в Киеве.А возможно все это делается намерено как и блогеры в Украине сперва нагадят чтоб записали мокшанские пропогандисты а потом извиняются что мокшане не покажут и это им все сходит с рук.
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09.02.2022 07:27 Ответить
 
 