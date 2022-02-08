Немецкий телеканал перепутал Киев с Москвой
Включение корреспондента с Майдана Незалежности подписали "в прямом эфире из Москвы".
Ошибку допустил телеканал Das Erste, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
При включении корреспондента телеканала с Майдана Незалежности в Киеве титры внизу экрана были подписаны "в прямом эфире из Москвы".
В включении речь шла о визите главы немецкого МИД Анналены Бербок в Киев 7 февраля. Несмотря на то, что на видео отчетливо виден центр Киева, в титрах внизу экрана написано, что оно якобы ведется из Москвы. Анонсируя включение, ведущая при этом отметила, что корреспондент будет говорить именно из Киева.
На момент публикации видео с неправильным титром до сих пор доступно на сайте телеканала.
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+26 Александр Чуднивец #474549
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на 8.0 евро
твканал имел введу, что столица московии переместилась в Киев
на немецких на румынок погляжу.."
И Харьков в параше, и флаг вверх ногами, Улан-Батор столица!
это все биндеравцы придумали.
Слава Україні!
Зиккурат сатанинский давно просится в снос.
Нічого страшного - ми німців з нєнцамі теж можемо перепутати