Немецкий телеканал перепутал Киев с Москвой

Включение корреспондента с Майдана Незалежности подписали "в прямом эфире из Москвы".

Ошибку допустил телеканал Das Erste, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

При включении корреспондента телеканала с Майдана Незалежности в Киеве титры внизу экрана были подписаны "в прямом эфире из Москвы".

В включении речь шла о визите главы немецкого МИД Анналены Бербок в Киев 7 февраля. Несмотря на то, что на видео отчетливо виден центр Киева, в титрах внизу экрана написано, что оно якобы ведется из Москвы. Анонсируя включение, ведущая при этом отметила, что корреспондент будет говорить именно из Киева.

На момент публикации видео с неправильным титром до сих пор доступно на сайте телеканала.

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