Німецький телеканал переплутав Київ із Москвою
Включення кореспондентки з Майдану Незалежності підписали "наживо з Москви".
Помилки припустився телеканал Das Erste, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.
Під час включення кореспондентки телеканалу з Майдану Незалежності в Києві титри внизу екрану були підписані "наживо з Москви".
У включенні йшлося про візит очільниці німецького МЗС Анналени Бербок до Києва 7 лютого. Попри те, що на відео чітко видно центр Києва, в титрах внизу екрану написано, що воно нібито відбувається з Москви. Анонсуючи включення, ведуча при цьому зазначила, що кореспондентка мовитиме саме з Києва.
На момент публікації відео з неправильним титром досі доступне на сайті телеканалу.
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на 8.0 евро
твканал имел введу, что столица московии переместилась в Киев
на немецких на румынок погляжу.."
И Харьков в параше, и флаг вверх ногами, Улан-Батор столица!
это все биндеравцы придумали.
Слава Україні!
Зиккурат сатанинский давно просится в снос.
Нічого страшного - ми німців з нєнцамі теж можемо перепутати