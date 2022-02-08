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Німецький телеканал переплутав Київ із Москвою

Німецький телеканал переплутав Київ із Москвою

Включення кореспондентки з Майдану Незалежності підписали "наживо з Москви".

Помилки припустився телеканал Das Erste, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.

Під час включення кореспондентки телеканалу з Майдану Незалежності в Києві титри внизу екрану були підписані "наживо з Москви".

У включенні йшлося про візит очільниці німецького МЗС Анналени Бербок до Києва 7 лютого. Попри те, що на відео чітко видно центр Києва, в титрах внизу екрану написано, що воно нібито відбувається з Москви. Анонсуючи включення, ведуча при цьому зазначила, що кореспондентка мовитиме саме з Києва.

На момент публікації відео з неправильним титром досі доступне на сайті телеканалу.

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Автор: 

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Топ коментарі
+26
Українскі прапори на дахах у центрі мацкви-підтримую...
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08.02.2022 20:39 Відповісти
+8
Когда они решатся оружие Украине продать, то они его в Рашу отправят. Типа по ошибке.
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08.02.2022 21:19 Відповісти
+7
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08.02.2022 21:29 Відповісти
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Ну и? Сенсация б.п?
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08.02.2022 20:37 Відповісти
Треба на мапах прогнозів погоди, в Україні їх берлин підписувати, як Сизран чи Тамбов.
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09.02.2022 01:02 Відповісти
Я надеюсь она просто выпила
на 8.0 евро
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08.02.2022 20:37 Відповісти
Півасіка за гривні ..обіля кремля
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08.02.2022 20:39 Відповісти
Українскі прапори на дахах у центрі мацкви-підтримую...
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08.02.2022 20:39 Відповісти
оплавленое стекло до горизонта -лучше так
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08.02.2022 20:42 Відповісти
Що тебе дивує? У Раші повно будівель з прапором, і не тільки в МСК (посиланя), так як до цього ставляться дуже спокійно. Минулого року я був на фестивалі дитячої творчості в 10 км від МСК, були пiдлiтки з України, у вишиванках-веселках, на сцені бул прапор України. Аплодував весь стадіон, а я пишався.
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08.02.2022 23:00 Відповісти
(https://ic.pics.livejournal.com/collectorgene/69562446/110984/110984_900.jpg тут )
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08.02.2022 23:04 Відповісти
Мене дивують українські підлітки в москві. І самі пхнуться, і дітей везуть.. Ні честі, ні гідності. Манкурти
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09.02.2022 06:59 Відповісти
Ресторан Корчма Сало в Пiтерi (https://img.tourister.ru/files/8/5/3/5/1/2/0/clones/870_653_fixedwidth.jpg тут )
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08.02.2022 23:11 Відповісти
В 1941 была подобная ситуация.
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08.02.2022 20:41 Відповісти
Вже мало дідів з Вермахту залишилось, які Київ бачили. Ось і плутається німчура...
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08.02.2022 20:50 Відповісти
Німчура так відчайдушно та всеосяжно ******** москалям, що й не зчується, як опинеться у москальській нео-ГДР ... І це не жарт, бо все до того йде ... Такій ницості та продажності, яку останнім часом демонструє німецький та австрійський політикум, напевно, позаздрив би "гєнсєк" ГДР Еріх Гонекер або голова таємної поліції ГДР, "Штазі", Еріх Мільке ...
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08.02.2022 20:53 Відповісти
Буває... це не новина, не гайте наш час !
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08.02.2022 20:59 Відповісти
зрители просто не поняли

твканал имел введу, что столица московии переместилась в Киев
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08.02.2022 21:03 Відповісти
И это правильно, столица Руси это Киев.
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08.02.2022 21:13 Відповісти
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08.02.2022 21:14 Відповісти
Підарасіна ватна то є фейк, який гнида ти і розповсюджуєш.
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09.02.2022 00:10 Відповісти
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08.02.2022 21:14 Відповісти
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08.02.2022 21:15 Відповісти
" А я в Венгрии на рынке похожу-
на немецких на румынок погляжу.."
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08.02.2022 21:32 Відповісти
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09.02.2022 07:52 Відповісти
Это всё от CNN.
И Харьков в параше, и флаг вверх ногами, Улан-Батор столица!
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08.02.2022 21:17 Відповісти
Не розповсюджуй фейкі тварина із ольгіно.
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09.02.2022 00:11 Відповісти
Когда они решатся оружие Украине продать, то они его в Рашу отправят. Типа по ошибке.
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08.02.2022 21:19 Відповісти
Канал с ватным лобби не удивительно это же Германия...
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08.02.2022 21:20 Відповісти
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08.02.2022 21:24 Відповісти
Я от немцев давно ничего вменяемого не жду ))
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08.02.2022 21:27 Відповісти
выфсёврёти...не5могли немцы мацкву ни с кем перепутать...
это все биндеравцы придумали.
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08.02.2022 21:27 Відповісти
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08.02.2022 21:29 Відповісти


Слава Україні!
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08.02.2022 21:30 Відповісти
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08.02.2022 21:31 Відповісти
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08.02.2022 21:33 Відповісти
Надо же кому-то ларёк с сырокопчёной ленинятиной развалять.
Зиккурат сатанинский давно просится в снос.
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08.02.2022 21:55 Відповісти
Вони вам хочуть пафтаріть. Не забувайте.
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08.02.2022 21:33 Відповісти
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08.02.2022 21:36 Відповісти
Да... Хлопці фоток напостили супер!
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08.02.2022 22:31 Відповісти
не с той пачки таблетки!....... ха..ха.
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08.02.2022 23:12 Відповісти
Німецький телеканал переплутав Київ із Москвою Джерело:

Нічого страшного - ми німців з нєнцамі теж можемо перепутати

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08.02.2022 23:12 Відповісти
Что вы хотите от гибридов? О каком оружии может идти речь, еслли сама поставка географически непонятна, она многозональна! Ист гратис шпацирен дойче официрен.....
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09.02.2022 07:10 Відповісти
Что-то в Германии последним временем слышком много ошибок.То Крым мокшанский то мокшане уже в Киеве.А возможно все это делается намерено как и блогеры в Украине сперва нагадят чтоб записали мокшанские пропогандисты а потом извиняются что мокшане не покажут и это им все сходит с рук.
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09.02.2022 07:27 Відповісти
 
 