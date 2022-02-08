Німецький телеканал переплутав Київ із Москвою

Включення кореспондентки з Майдану Незалежності підписали "наживо з Москви".

Помилки припустився телеканал Das Erste, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.

Під час включення кореспондентки телеканалу з Майдану Незалежності в Києві титри внизу екрану були підписані "наживо з Москви".

У включенні йшлося про візит очільниці німецького МЗС Анналени Бербок до Києва 7 лютого. Попри те, що на відео чітко видно центр Києва, в титрах внизу екрану написано, що воно нібито відбувається з Москви. Анонсуючи включення, ведуча при цьому зазначила, що кореспондентка мовитиме саме з Києва.

На момент публікації відео з неправильним титром досі доступне на сайті телеканалу.

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