Россия продвигает искаженную интерпретацию Минских соглашений, - посольство США в Украине
Российская Федерация продвигает искаженную интерпретацию Минских соглашений.
Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине, сообщает Цензор.НЕТ.
"Россия продвигает искаженную интерпретацию Минских соглашений, в частности, настаивает на "автономии" подконтрольного России Донбасса. Нигде в Минских соглашениях не упоминается слово "автономия", - отметили в посольстве.
Также подчеркивается, что Украина неоднократно пыталась "добросовестно реализовать Минск, в частности, ежегодно принимая закон об особом статусе".
"В то же время Россия нарушает режим прекращения огня, отказывается решать эту и другие проблемы и делает вид, что не является стороной разожженного ею же конфликта", - заявили в посольстве США.
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+22 Александр #426882
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+19 Vlad Ivory
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+11 Ksenia VB
показать весь комментарий08.02.2022 20:50 Ответить Ссылка
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В цих умовах будь яка розмова міжнародних діячів про виконання угод Україною є не спробою дипломатичного залагодження, а тиском в умовах агресії з боку москви. Що по суті є поверненням до ситуації в Мінську. А отспроба виконання будь яким українським посадовцем документу, що не має статусу нормативного акту - є злочинним.
http://baskino.me/films/dramy/12881-1984.html
Хотя, да, засунули. Кто Путину, кто Коломойскому...
https://uapress.info/uk/news/show/61526/
Меморандум - не юридичний документ, а протокол про намірах.
У разі порушень суверенітетів України, Захід має намір зробити кроки по його відновленню.
І Захід добросовісно виконує свої наміри - представляє зброю України, здійснює дипломатичну підтримку України, вводить санкції проти країни-агресора і т.д.
Єдиною стороною, яка нарушила Меморандум і не виконує його, є Росія.
Ці домовленості не створюють жодних правових наслідків і не є обовязковими до виконання, суперечать Конституції та законодавству України.
Жодна країна не підписувала і не ратифікувала ці домовленості, згідно свого законодавства.
Зобовязання викладені в Меморандумі порушені однією із сторін - застосовано силу і зброю проти іншої сторони. Тому потрібно закликати підписанта припинити порушення прийнятих зобовязань і виконати прийнятий Меморандум.
США та ВБ мусять відновити наш суверенітет.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_158#Text
1. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують Україні їх ЗОБОВ'ЯЗАННЯ згідно з принципами
Заключного акта НБСЄ ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_055 994_055 ) поважати незалежність і
суверенітет та існуючі кордони України.
2. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх ЗОБОВ'ЯЗАННЯ утримуватися від загрози силою чи її
використання проти територіальної цілісності чи політичної
незалежності України, і що НІЯКА їхня зброя НІКОЛИ не буде
використовуватися проти України, крім цілей самооборони або
будь-яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних
Націй ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_010 995_010 ).
"Виконання «мінська» за російським сценарієм - це найгірший з усіх можливих сценаріїв,- оскільки переносить війну зі сходу, де є зрозуміла географічна лінія протистояння на всю Україну, куди приїдуть бойовики та громадяни РФ у рясі новообраних «депутатів» з «лнр-днр», і які будуть розказувати як нам жити та вказувати Україні вектори зовнішньої політики.
Це також розв'яже руки РФ, з якої знімуть санкції тому що після цього буде очевидно, що війна в Україні - це «внутрішній» конфлікт, до якої РФ «не має відношення». Звісно це не завадить кремлю і далі постачати бойовикам-депутатам зброю та ресурси.
Миру точно не буде!"
Виконання мінська реалістичне лише за українським сценарієм, коли гарантувавши безпеку на деокупованих територіях та взявши під контроль кордон можна гарантувати, що перевдягнута російська армія не проводитиме там «вибори».
Але українська влада таємно готується саме до російського сценарію. Інакше як можна пояснити те, що законопроєкт щодо умов деокупації влада зняла на вимогу Нормандії і, насамперед, Росії, хоча наша влада це постійно заперечувала? Виходить, що у Зеленського пишуть новий закон, або закони, де умови деокупації будуть писатися у кремлі?
Маємо вимагати від Зеленського і його Єрмака негайно оприлюднити змісти всіх міжнародних перемовин. Інакше через ці домовленості офіційний Київ остаточно втратить суверенітет, а ми з вами - країну.
и виновны во всем конечно же именно кацапы, потому что это кацапы на нас напали, это козлины оккупировали чужие территории.
а у нас идиоты и предатели не способны адекватно объяснить козлам в чем проблема выполнения и кто в этом виноват.
минские соглашения должны быть выполнены на наших условиях. (с)
- посольство США в Україні
Джерело:
Ну-ну, а "https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B2_%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%83 11. Проведення конституційної реформи в Україні з набуттям чинності ... нової конституції, яка передбачає в якості ключового елемента децентралізацію (з урахуванням особливостей окремих районів Донецької та Луганської областей, узгоджених з представниками цих районів), а також прийняття постійного законодавства про особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей "... включно з повною амністією, "народною міліцією" на танках, власними судами, прокурорами, та з інкорпорованими до ВР депутатами з новітніх громадян рф, що сформують нам з якимось опзж, слугами та майбахами свою більшість.
@_vodo_ley
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https://twitter.com/_vodo_ley/status/1491099944656293895 2 ч
!!! ЮРИДИЧНА ПРАВДА про "МІНСЬКІ УГОДИ"! Нам БРЕШУТЬ, І ВПАРЮЮТЬ ПУСТЕ МІСЦЕ!!! БО ЗЕЛЕНА ВЛАДА - ВЛАДА СЦИКУНІВ І ЗРАДНИКІВ!!!
Лагерь российских военных в Ростовской области. (видео)
Где-то примерно так сейчас во всём регионе. Воевать в таких условиях или уже сильно поздно, или еще очень рано. Так что с зимним дранг нах вестом Кремль уже явно опоздал. Придется ждать летнего сезона.
Путинский предшественник вот совсем не зря отложил свой победный блицкриг на июнь - в другое время природная оборонительная полоса сама затормозит любое вторжение.
https://www.facebook.com/100050007860542/videos/300992918761093/
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Реально опираться можно только на
Будапештские гарантии безопасности Украины.
Але зепотерпілер пісюніст бажаючи сфоткатися з очільниками великих країн (коли ще випаде така нагода!) понапідписував купу зрадницких домовленостей,надав обіцянки московії,яка міцно його тримає за "феберже".
Але "мудрий нарід" через холодильник та розкраданя слугами всього,через 100 тисяч смертей, завдяки "чемпіонів по боротьбі з короною",та небаченого за всю історію України збагаченя давших булаву мавпі - починає прозрівати.
Забезпечити негайне двостороннє припинення застосування зброї.
Україна в морді зелен-ого сумлінно його дотримується чого не скажеш про карлика пукіна....