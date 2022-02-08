Россия продвигает искаженную интерпретацию Минских соглашений, - посольство США в Украине

Российская Федерация продвигает искаженную интерпретацию Минских соглашений.

Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине, сообщает Цензор.НЕТ.

"Россия продвигает искаженную интерпретацию Минских соглашений, в частности, настаивает на "автономии" подконтрольного России Донбасса. Нигде в Минских соглашениях не упоминается слово "автономия", - отметили в посольстве.

Также подчеркивается, что Украина неоднократно пыталась "добросовестно реализовать Минск, в частности, ежегодно принимая закон об особом статусе".

"В то же время Россия нарушает режим прекращения огня, отказывается решать эту и другие проблемы и делает вид, что не является стороной разожженного ею же конфликта", - заявили в посольстве США.

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