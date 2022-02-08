Росія просуває спотворену інтерпретацію Мінських угод, - посольство США в Україні

Російська Федерація просуває спотворену інтерпретацію Мінських угод.

Про це йдеться у повідомленні посольства США в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія просуває викривлену інтерпретацію Мінських угод, зокрема наполягає на "автономії" підконтрольного Росії Донбасу. Ніде в Мінських угодах не згадується слово "автономія", - зазначили в посольстві.

Також підкреслюється, що Україна неодноразово намагалася "сумлінно реалізувати Мінськ, зокрема щороку ухвалюючи закон про особливий статус".

"Водночас Росія порушує режим припинення вогню, відмовляється вирішувати цю та інші проблеми і вдає, що не є стороною конфлікту, який вона розпалила", - заявили в посольстві США.

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