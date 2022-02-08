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Росія просуває спотворену інтерпретацію Мінських угод, - посольство США в Україні

Росія просуває спотворену інтерпретацію Мінських угод, - посольство США в Україні

Російська Федерація просуває спотворену інтерпретацію Мінських угод.

Про це йдеться у повідомленні посольства США в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія просуває викривлену інтерпретацію Мінських угод, зокрема наполягає на "автономії" підконтрольного Росії Донбасу. Ніде в Мінських угодах не згадується слово "автономія", - зазначили в посольстві.

Також підкреслюється, що Україна неодноразово намагалася "сумлінно реалізувати Мінськ, зокрема щороку ухвалюючи закон про особливий статус".

"Водночас Росія порушує режим припинення вогню, відмовляється вирішувати цю та інші проблеми і вдає, що не є стороною конфлікту, який вона розпалила", - заявили в посольстві США.

Також читайте: "Сьогоднішня влада в Києві взяла курс на демонтаж мінських домовленостей", - Путін

Автор: 

росія (66417) США (23598) мінські угоди (2231)


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Топ коментарі
+22
Всё так. Но почему это говорят американцы, а наши власть имущие язык в жопу засунули???
Хотя, да, засунули. Кто Путину, кто Коломойскому...
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08.02.2022 20:56 Відповісти
+19
Мінські документи не є угодами. Існує практика називати їх домовленостями, та за фактом вони є протоколами. Тобто документами що фіксують процес перемовин, який поза тим не досяг статусу угоди. І поза тим, що сторони домовились їх імплементувати, вони не набули сили через визнання їх міжнародними угодами жодною з сторін. Домовленості втратили своє значення через те, що сторони не розпочали їх виконувати вчасно і не просунулись в жодному з пунктів. В останній час Мінські домовленості були спотворені через масову видачу москальських паспортів мешканцям донбасу.

В цих умовах будь яка розмова міжнародних діячів про виконання угод Україною є не спробою дипломатичного залагодження, а тиском в умовах агресії з боку москви. Що по суті є поверненням до ситуації в Мінську. А отспроба виконання будь яким українським посадовцем документу, що не має статусу нормативного акту - є злочинним.
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08.02.2022 21:25 Відповісти
+11
Та в мокшів все навпаки.
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08.02.2022 20:50 Відповісти
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Та в мокшів все навпаки.
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08.02.2022 20:50 Відповісти
Мінські документи не є угодами. Існує практика називати їх домовленостями, та за фактом вони є протоколами. Тобто документами що фіксують процес перемовин, який поза тим не досяг статусу угоди. І поза тим, що сторони домовились їх імплементувати, вони не набули сили через визнання їх міжнародними угодами жодною з сторін. Домовленості втратили своє значення через те, що сторони не розпочали їх виконувати вчасно і не просунулись в жодному з пунктів. В останній час Мінські домовленості були спотворені через масову видачу москальських паспортів мешканцям донбасу.

В цих умовах будь яка розмова міжнародних діячів про виконання угод Україною є не спробою дипломатичного залагодження, а тиском в умовах агресії з боку москви. Що по суті є поверненням до ситуації в Мінську. А отспроба виконання будь яким українським посадовцем документу, що не має статусу нормативного акту - є злочинним.
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08.02.2022 21:25 Відповісти
👏👏👏👏👏 Браво! Хоч один виважений коментар!
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09.02.2022 00:15 Відповісти
Спробуйте пояснити це зебіллю. Вони звикли називати мінські домовленості зрадою. Коли вони по суті стали для нас шансом.
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09.02.2022 16:11 Відповісти
та що там та расею, на цензорі цю (спотворену расеєю) інтерпретацію Мінських угод просувають такоє і зебіли
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08.02.2022 23:33 Відповісти
Потвора просуватиме тільки спотворене бо вона-потвора...
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08.02.2022 20:51 Відповісти
Амеры все правильно понимают, поэтому не стоит думать, что нас заставят выполнять что-то в угоду путлера
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08.02.2022 20:51 Відповісти
не библия, а "1984" - Книга Книг!
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08.02.2022 20:53 Відповісти
Да, обе книги о истории человечества.
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08.02.2022 20:57 Відповісти
Главный герой - Уинстон Смит - живёт в Лондоне, работает в Министерстве правды и является членом внешней партии. Он не разделяет партийные лозунги и идеологию и в глубине души сильно сомневается в партии, окружающей действительности и вообще во всём том, в чём только можно сомневаться..............
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08.02.2022 21:09 Відповісти
краткий курс. если откроется в Украине
http://baskino.me/films/dramy/12881-1984.html
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08.02.2022 21:19 Відповісти
Слова нет, а жопа есть. Не на что не намекаю, и любые совпадения случайны.
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08.02.2022 20:54 Відповісти
да...кацапня не только соседям,но и самим себе такую жопу устроила,что и слова такого не подберешь
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08.02.2022 22:34 Відповісти
Они за это заплатят, уже платят.
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08.02.2022 22:47 Відповісти
Да плевать нам на ту Раиссию ,с высокой горочки плевать ...
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08.02.2022 20:54 Відповісти
Україна ложила хрін на кацапію.
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08.02.2022 20:54 Відповісти
Всё так. Но почему это говорят американцы, а наши власть имущие язык в жопу засунули???
Хотя, да, засунули. Кто Путину, кто Коломойскому...
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08.02.2022 20:56 Відповісти
а наша сторона не спит, все про ******* думает, голову ломает...
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08.02.2022 22:12 Відповісти
Текст мінських угод, якщо хтось забув!
https://uapress.info/uk/news/show/61526/
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08.02.2022 20:57 Відповісти
А чому б не закликати сторін почати виконувати Будапештський Меморандум замісць цих фейкових зрадницьких порошенківських домовленостей?
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08.02.2022 20:59 Відповісти
Яких сторін?
Меморандум - не юридичний документ, а протокол про намірах.

У разі порушень суверенітетів України, Захід має намір зробити кроки по його відновленню.

І Захід добросовісно виконує свої наміри - представляє зброю України, здійснює дипломатичну підтримку України, вводить санкції проти країни-агресора і т.д.

Єдиною стороною, яка нарушила Меморандум і не виконує його, є Росія.
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08.02.2022 21:27 Відповісти
Підписантами Меморандуму, як міжнародного договору, що є обовязковим до виконання, є держави, а не якісь там представники терористичних ДНРЛНР у цих зрадницьких домовленостях.

Ці домовленості не створюють жодних правових наслідків і не є обовязковими до виконання, суперечать Конституції та законодавству України.

Жодна країна не підписувала і не ратифікувала ці домовленості, згідно свого законодавства.

Зобовязання викладені в Меморандумі порушені однією із сторін - застосовано силу і зброю проти іншої сторони. Тому потрібно закликати підписанта припинити порушення прийнятих зобовязань і виконати прийнятий Меморандум.
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08.02.2022 22:03 Відповісти
Так, але порушника зобов'язань, добровільно взятих на себе в тому числі Росією у меморандумі, треба не закликати, а реально примушувати до їх виконання. Оскільки ці колективні зобов'язання стали не виконаними з моменту окупації Криму фактично усіма його підписантами.
США та ВБ мусять відновити наш суверенітет.
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08.02.2022 22:16 Відповісти
так хто ж проти? Але за допомогою Меморандуму це легше зробити на міжнародній арені ніж за цими домовленостями. Примусити може Радбез ООН, який зараз недієздатний або інші сторони підписанти
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08.02.2022 22:26 Відповісти
Недієздатність партнерів витікає з нашої імпотентності. Саме постраждала сторона мусить поставити питання в світі руба, не зважаючи на усю болючість такого кроку. Просто для цього треба мати яйця і не мати фундаментальних залежностей, які заважають ініціаторам такого демаршу.
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08.02.2022 22:47 Відповісти
відновити суверенітет може лише сам народ...і більш ніхто
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08.02.2022 22:37 Відповісти
Ну зрозуміло, малося на увазі допомогти усіма необхідними засобами.
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08.02.2022 22:51 Відповісти
Підписані президентами і прем'єром ЗОБОВ'ЯЗАННЯ не є протоколом про НАМІРИ. А постраждала у наслідку брутального порушення своїх ЗОБОВ'ЯЗАНЬ одним з підписантів сторона - Україна, не лише має право, а мусить вимагати в інших підписантів примусити порушника припинити його дії та відшкодувати нам спричинені збитки.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_158#Text

1. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують Україні їх ЗОБОВ'ЯЗАННЯ згідно з принципами
Заключного акта НБСЄ ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_055 994_055 ) поважати незалежність і
суверенітет та існуючі кордони України.

2. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх ЗОБОВ'ЯЗАННЯ утримуватися від загрози силою чи її
використання проти територіальної цілісності чи політичної
незалежності України, і що НІЯКА їхня зброя НІКОЛИ не буде
використовуватися проти України, крім цілей самооборони або
будь-яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних
Націй ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_010 995_010 ).
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08.02.2022 22:07 Відповісти
захід міг би і раніше прокинутись - коли Крим взяли. може до сьогоднішньої ескалації і не дійшло би...
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08.02.2022 22:15 Відповісти
А Будапештський Меморандум вимагає виконання?
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08.02.2022 23:40 Відповісти
Меморандум не є суб'єктом зобов'язань щоб вимагати чогось. Лише сторони-підписанти можуть вимагати виконання. Укладені договори повинні виконуватись. Жодна сторона не заявляла про його денонсацію.
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09.02.2022 09:51 Відповісти
Пофік на інтерпретацію - вони у будь-якій нам абсолютно неприйнятні.
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08.02.2022 21:02 Відповісти
https://t.me/sergiytaran/944 Сергій Таран, політолог, заступник керівника фракції "Європейська Солідарність" в Київраді, говорить :

"Виконання «мінська» за російським сценарієм - це найгірший з усіх можливих сценаріїв,- оскільки переносить війну зі сходу, де є зрозуміла географічна лінія протистояння на всю Україну, куди приїдуть бойовики та громадяни РФ у рясі новообраних «депутатів» з «лнр-днр», і які будуть розказувати як нам жити та вказувати Україні вектори зовнішньої політики.
Це також розв'яже руки РФ, з якої знімуть санкції тому що після цього буде очевидно, що війна в Україні - це «внутрішній» конфлікт, до якої РФ «не має відношення». Звісно це не завадить кремлю і далі постачати бойовикам-депутатам зброю та ресурси.
Миру точно не буде!"

Виконання мінська реалістичне лише за українським сценарієм, коли гарантувавши безпеку на деокупованих територіях та взявши під контроль кордон можна гарантувати, що перевдягнута російська армія не проводитиме там «вибори».
Але українська влада таємно готується саме до російського сценарію. Інакше як можна пояснити те, що законопроєкт щодо умов деокупації влада зняла на вимогу Нормандії і, насамперед, Росії, хоча наша влада це постійно заперечувала? Виходить, що у Зеленського пишуть новий закон, або закони, де умови деокупації будуть писатися у кремлі?
Маємо вимагати від Зеленського і його Єрмака негайно оприлюднити змісти всіх міжнародних перемовин. Інакше через ці домовленості офіційний Київ остаточно втратить суверенітет, а ми з вами - країну.
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08.02.2022 21:03 Відповісти
Макрон: "Україна відкликала законопроєкт про деокупацію на вимогу РФ ."
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08.02.2022 21:08 Відповісти
бо у зе є мета - "прекратить стрелять" , тобто закінчити війну будь якою ціною, щоб потім казати виборцям "я обіцяв - я виконав!"
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08.02.2022 22:18 Відповісти
Нах. их с ихними больными желаниями. Лучше уж война. Кстати не мы должны бояться войны а кацабы должны бояться войны. Мы защищаем свой дом а ето святое дело. А кацапы с беларусами будут дохнуть на чужой земле за хотелки своих свихнувшихся диктаторов которых они даже не выбирали. Так что пускай они боятся. И вообще маразм получается. Свергнуть своих диктаторов они боятся а лезть в чужую страну под пули и сдохнуть безвести в украинских степях они не боятся?
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08.02.2022 21:12 Відповісти
Однаково з мокшанами інтерпретірують Мінські домовленості і зелена шобла, що закидає Порошенку "неправильний" Мінськ-2. Совпадєніє?
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08.02.2022 21:18 Відповісти
это правильная адекватная формулировка этих соглашений.
и виновны во всем конечно же именно кацапы, потому что это кацапы на нас напали, это козлины оккупировали чужие территории.
а у нас идиоты и предатели не способны адекватно объяснить козлам в чем проблема выполнения и кто в этом виноват.
минские соглашения должны быть выполнены на наших условиях. (с)
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08.02.2022 21:43 Відповісти
..."Ніде в Мінських угодах не згадується слово "автономія..."
- посольство США в Україні
Джерело:

Ну-ну, а "https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B2_%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%83 11. Проведення конституційної реформи в Україні з набуттям чинності ... нової конституції, яка передбачає в якості ключового елемента децентралізацію (з урахуванням особливостей окремих районів Донецької та Луганської областей, узгоджених з представниками цих районів), а також прийняття постійного законодавства про особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей "... включно з повною амністією, "народною міліцією" на танках, власними судами, прокурорами, та з інкорпорованими до ВР депутатами з новітніх громадян рф, що сформують нам з якимось опзж, слугами та майбахами свою більшість.
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08.02.2022 21:48 Відповісти
Десь щось сказано, що це за "особливий статус" і як саме має виглядати вся та дічь? От і можна тут крутити як циган сонцем, але наша тупа влада може лише блеяти який поганий "мінськ" і що Порошенко їм у штани насрав. Для прикладу, хто сказав, що "народна міліція" - це не купка "дружинників" з нарукавними пов'язками і свистками, чи може хтось десь бачив зобов'язання дати їм зброю?
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08.02.2022 23:33 Відповісти
В тому і справа, що в них треба забирати тисячі одиниць важкої зброї "з воєнторга і донецьких шахт", а про це ані слова. Тому до пов'язок зі свистками за замовчуванням мають бути додані ментівські танки і Урагани.
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09.02.2022 00:17 Відповісти
лютий


@_vodo_ley

·
https://twitter.com/_vodo_ley/status/1491099944656293895 2 ч



!!! ЮРИДИЧНА ПРАВДА про "МІНСЬКІ УГОДИ"! Нам БРЕШУТЬ, І ВПАРЮЮТЬ ПУСТЕ МІСЦЕ!!! БО ЗЕЛЕНА ВЛАДА - ВЛАДА СЦИКУНІВ І ЗРАДНИКІВ!!!
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08.02.2022 22:16 Відповісти
Главное, что б на Банковой это усвоили.
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08.02.2022 22:20 Відповісти
Им туда давно алгорим из ФСБ спустили.
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08.02.2022 22:25 Відповісти
///
Лагерь российских военных в Ростовской области. (видео)

Где-то примерно так сейчас во всём регионе. Воевать в таких условиях или уже сильно поздно, или еще очень рано. Так что с зимним дранг нах вестом Кремль уже явно опоздал. Придется ждать летнего сезона.
Путинский предшественник вот совсем не зря отложил свой победный блицкриг на июнь - в другое время природная оборонительная полоса сама затормозит любое вторжение.

https://www.facebook.com/100050007860542/videos/300992918761093/
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08.02.2022 22:21 Відповісти
Зеле всё ποχγω ! Американцы реагируют правильно и вовремя!
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08.02.2022 22:23 Відповісти
Несомневаюсь и макронская куйня малявоносец....
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08.02.2022 22:25 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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08.02.2022 22:25 Відповісти
"цей руSSкій мір і його ЗЕЛЕНІ адепти!!"
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08.02.2022 23:27 Відповісти
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08.02.2022 22:31 Відповісти
яка є те й просуває... а то какжа, иначей и быть не могёт
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08.02.2022 22:32 Відповісти
"Соглашения" - громкое слово. Есть только минские протоколы.
Реально опираться можно только на
Будапештские гарантии безопасности Украины.
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08.02.2022 22:55 Відповісти
За Порошенка саме так і було.
Але зепотерпілер пісюніст бажаючи сфоткатися з очільниками великих країн (коли ще випаде така нагода!) понапідписував купу зрадницких домовленостей,надав обіцянки московії,яка міцно його тримає за "феберже".
Але "мудрий нарід" через холодильник та розкраданя слугами всього,через 100 тисяч смертей, завдяки "чемпіонів по боротьбі з короною",та небаченого за всю історію України збагаченя давших булаву мавпі - починає прозрівати.
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08.02.2022 23:25 Відповісти
Як гарно послали накуй фрацузів, зеленого поца та рашку.
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09.02.2022 00:05 Відповісти
США - красавчики! Мукрон послан далеко и быстро.
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09.02.2022 00:13 Відповісти
Пункт перший мінських договорняків:

Забезпечити негайне двостороннє припинення застосування зброї.

Україна в морді зелен-ого сумлінно його дотримується чого не скажеш про карлика пукіна....
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09.02.2022 02:37 Відповісти
 
 