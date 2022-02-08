"Сьогоднішня влада в Києві взяла курс на демонтаж мінських домовленостей", - Путін
Президент РФ Володимир Путін звинуватив українську владу у небажанні виконувати мінські домовленості і
Про це російський президент заявив на пресконференції за підсумками переговорів із президентом Франції Емманюелем Макроном, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
"На мою думку, всім очевидно, що сьогоднішня влада в Києві взяла курс на демонтаж мінських домовленостей", - підкреслив Путін.
За його словами, "немає зрушень із таких принципових питань, як конституційна реформа, амністія, місцеві вибори, правові аспекти особливого статусу Донбасу".
"Досі не закріплена в українському законодавстві відома - ну принаймні для фахівців - формула Штайнмайєра, коли ми погодилися з деякими поправками реально в мінські домовленості та пішли на певні поступки. Але й навіть ці позиції, викладені сьогоднішнім президентом ФРН, а він тоді був міністром закордонних справ – вони не виконуються", - додав Путін.
"Київ, як і раніше, ігнорує всі можливості мирного відновлення територіальної цілісності країни шляхом прямого діалогу з Донецьком та Луганськом", - наголосив Путін. Він додав, що альтернативи мінським угодам немає, і їх треба виконувати Києву, подобаються вони йому чи ні.
Путін підкреслив, що київська влада не хоче прямо розмовляти з "владою Донбасу", хоча в пунктах 12, 9 і 11 мінських угод написано, що якісь питання обговорюватимуться і узгоджуватимуться з представниками цих територій.
"Тому потрібно набратися мужності, визнати те, що написано, - не говорити на біле чорне, а на чорне біле і працювати", - вважає президент РФ.
Путін повідомив, що його французький колега Макрон обіцяв обговорити у вівторок із президентом України Володимиром Зеленським пропозиції Росії щодо "гарантій безпеки".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Всі хто підписував від України мінську капітуляцію і будуть намагатися її виконувати, є ворогами України та українського народу.
Не вина Пороха що дебільне гуняве лайно кинулось підлизувати }{уйлу і виконувати його забаганки із формулою того Швайншвайнера чи як воно там зветься.
І не вина тих розумних людей, які цей договір укладали, в тому що ЗЕбільний лохторат не далеко пішов у своєму розумовому розвитку від тих клованів яких він понавибирав в 19-му і не в з мозі зрозуміти як працює дипломатія
І після цього цей фашист і вбивця щось вимагає від нашоі краіни 😠
І це сказало дурко, яке примусом роздало сотні тисяч куриних паспортів, а потім заставило цих заручників голосувати на "виборах" у Мордорі.
Вбивця і террорист, тому просто ПНХ.
надо перечислить в СМИ все нарушения минских угод со стороны раши .
А вообще все переговоры надо перенести в Стамбул ,
условие номер 2 - идите на куй если не выполняется условие номер 1.
Гражданская война на Донбассе не прокатила, как мне корректно уйти с разрушенного Донбасса?
Коли воно вже здохне