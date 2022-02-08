"Сьогоднішня влада в Києві взяла курс на демонтаж мінських домовленостей", - Путін

Президент РФ Володимир Путін звинуватив українську владу у небажанні виконувати мінські домовленості і

Про це російський президент заявив на пресконференції за підсумками переговорів із президентом Франції Емманюелем Макроном, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"На мою думку, всім очевидно, що сьогоднішня влада в Києві взяла курс на демонтаж мінських домовленостей", - підкреслив Путін.

За його словами, "немає зрушень із таких принципових питань, як конституційна реформа, амністія, місцеві вибори, правові аспекти особливого статусу Донбасу".

"Досі не закріплена в українському законодавстві відома - ну принаймні для фахівців - формула Штайнмайєра, коли ми погодилися з деякими поправками реально в мінські домовленості та пішли на певні поступки. Але й навіть ці позиції, викладені сьогоднішнім президентом ФРН, а він тоді був міністром закордонних справ – вони не виконуються", - додав Путін.

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"Київ, як і раніше, ігнорує всі можливості мирного відновлення територіальної цілісності країни шляхом прямого діалогу з Донецьком та Луганськом", - наголосив Путін. Він додав, що альтернативи мінським угодам немає, і їх треба виконувати Києву, подобаються вони йому чи ні.

Путін підкреслив, що київська влада не хоче прямо розмовляти з "владою Донбасу", хоча в пунктах 12, 9 і 11 мінських угод написано, що якісь питання обговорюватимуться і узгоджуватимуться з представниками цих територій.

"Тому потрібно набратися мужності, визнати те, що написано, - не говорити на біле чорне, а на чорне біле і працювати", - вважає президент РФ.

Путін повідомив, що його французький колега Макрон обіцяв обговорити у вівторок із президентом України Володимиром Зеленським пропозиції Росії щодо "гарантій безпеки".

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