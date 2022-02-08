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"Сьогоднішня влада в Києві взяла курс на демонтаж мінських домовленостей", - Путін

Президент РФ Володимир Путін звинуватив українську владу у небажанні виконувати мінські домовленості і

Про це російський президент заявив на пресконференції за підсумками переговорів із президентом Франції Емманюелем Макроном, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"На мою думку, всім очевидно, що сьогоднішня влада в Києві взяла курс на демонтаж мінських домовленостей", - підкреслив Путін.

За його словами, "немає зрушень із таких принципових питань, як конституційна реформа, амністія, місцеві вибори, правові аспекти особливого статусу Донбасу".

"Досі не закріплена в українському законодавстві відома - ну принаймні для фахівців - формула Штайнмайєра, коли ми погодилися з деякими поправками реально в мінські домовленості та пішли на певні поступки. Але й навіть ці позиції, викладені сьогоднішнім президентом ФРН, а він тоді був міністром закордонних справ – вони не виконуються", - додав Путін.

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"Київ, як і раніше, ігнорує всі можливості мирного відновлення територіальної цілісності країни шляхом прямого діалогу з Донецьком та Луганськом", - наголосив Путін. Він додав, що альтернативи мінським угодам немає, і їх треба виконувати Києву, подобаються вони йому чи ні.

Путін підкреслив, що київська влада не хоче прямо розмовляти з "владою Донбасу", хоча в пунктах 12, 9 і 11 мінських угод написано, що якісь питання обговорюватимуться і узгоджуватимуться з представниками цих територій.

"Тому потрібно набратися мужності, визнати те, що написано, - не говорити на біле чорне, а на чорне біле і працювати", - вважає президент РФ.

Путін повідомив, що його французький колега Макрон обіцяв обговорити у вівторок із президентом України Володимиром Зеленським пропозиції Росії щодо "гарантій безпеки".

Також читайте: Путін пожалівся Макрону, що Київ робить "провокаційні заяви, які йдуть у розріз з мінськими домовленостями"

Автор: 

путін володимир (24218) Донбас (22358) мінські угоди (2231)


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Топ коментарі
+24
***** сегодня решил бульбафюрера перешутить старческими маразмами.
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08.02.2022 01:20 Відповісти
+20
Битва двух деменций
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08.02.2022 01:21 Відповісти
+14
Предалгаю выполнять любые договоренности с РФ, так же как РФ выполнила договоренности по Будопешскому меморандуму))
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08.02.2022 01:22 Відповісти
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***** сегодня решил бульбафюрера перешутить старческими маразмами.
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08.02.2022 01:20 Відповісти
Битва двух деменций
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08.02.2022 01:21 Відповісти
Предалгаю выполнять любые договоренности с РФ, так же как РФ выполнила договоренности по Будопешскому меморандуму))
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08.02.2022 01:22 Відповісти
Сегодня и посмотрим ху из ху.
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08.02.2022 01:23 Відповісти
"Київ, як і раніше, ігнорує всі можливості мирного відновлення територіальної цілісності країни шляхом прямого діалогу з Донецьком та Луганськом", - наголосив Путін. Джерело:

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08.02.2022 01:23 Відповісти
само х#йло ни одного договора не выполняет. в т.ч. ни одного пункта "мінських домовленостей". окуупировал нашу территорию и еще смеет права качать.
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08.02.2022 01:24 Відповісти
Макрон вже отримав інструкції від пуйла сьогодні, щоб завтра приїхати в Київ та тиснути на Зелю, з вимогою виконання міської капітуляції.
Всі хто підписував від України мінську капітуляцію і будуть намагатися її виконувати, є ворогами України та українського народу.
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08.02.2022 01:24 Відповісти
З боку України її підписували не для того щоб виконувати. А для того щоб тицяти русню в перші пару пунктів а далі просто сухо зачитувати звіти ОБСЄ і розводити руками зі скорботним виразом обличчя, говорячи "от бачите - русня знову не виконує Мінськ - які в сраку вибори, яків в дупу статус. Накиньте їм побільше корисних санкцій".

Не вина Пороха що дебільне гуняве лайно кинулось підлизувати }{уйлу і виконувати його забаганки із формулою того Швайншвайнера чи як воно там зветься.

І не вина тих розумних людей, які цей договір укладали, в тому що ЗЕбільний лохторат не далеко пішов у своєму розумовому розвитку від тих клованів яких він понавибирав в 19-му і не в з мозі зрозуміти як працює дипломатія
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08.02.2022 02:39 Відповісти
Кому потрібна думка бункерного лайна?
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08.02.2022 01:26 Відповісти
Між не виконувати, і не виконувати "в варіанті хотелок Путіна" - дуже велика різниця
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08.02.2022 01:26 Відповісти
І в мінську немає пункту про 500 тис. паспортів розданих на окупованій території
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08.02.2022 01:30 Відповісти
Вже не 500тис. видано паспортів на сьогоднішній день , а один мілліон 😡
І після цього цей фашист і вбивця щось вимагає від нашоі краіни 😠
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08.02.2022 01:35 Відповісти
Я думаю дяденьку Си штовхає Пу на війну. Тому й такий принизливий прийом в аеропорту ну зустріли, руки не подали, розмістили не в VIP ложі, а ряду з іншими президентами Казахстану, Узбекистану і т.д. Мов "Вова ти не крутий чувак - а фуфел, не можеш цім гейропейцям ради дати", і це незважаючи, купу нафти і газу по ціні "майже даром". А для чого це Си? Хто його знає, оце справжні багатоходовочніки, і вміють чекати.
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08.02.2022 01:47 Відповісти
Причому сьогодні Пу відігрався на Макроні, за прийом у Китаї. Не подали кортеж до літака. йшов пішки.
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08.02.2022 01:48 Відповісти
Макрон терпила такого не грех и опустить
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08.02.2022 03:59 Відповісти
Сьогоднішні заяви ***** більше схожі на операцію прикриття
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08.02.2022 01:27 Відповісти
Ох і мразь ботоксна , окупував наші землі і нахабно чогось вимагає 😡
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08.02.2022 01:32 Відповісти
Уже сколько раз предлагали пересмотреть - нет, оно рогами упирается и мычит о "безальтернативности". Или бумажки, подписанные меркельшей, оландом и этим чмом, нельзя менять? Типа, заповеди на веки-вечные?
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08.02.2022 01:37 Відповісти
круто завернув! прямий діалог - це мирне відновлення територіальної цілісності. З Штанмайцером все ясно, він починав свою політичну карєру як секретар Шредера ще по земельному парламенту Саксонії. Все,Ю що просив Шредер газпром, для Штана є законом. А Путін хоче всього навсього дезавувати свій підпис на Мінских угодах і замінити його якимись колаборантами. Його підпис на угодах свідчить саме про участь рейха як сторони конфлікту. А він не хоче бути стороною яка програла.
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08.02.2022 01:40 Відповісти
короче ясно, он хочет втюхать лднр, выборы, амнистию, марионеточных правителей, автономию и всяку дрянь.
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08.02.2022 01:40 Відповісти
Оказывается Путин человек культуры. Он процитировал Красную Плесень и их песню Спящая Красавица. А точнее строчку "нравится, не нравится - терпи моя красавица".
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08.02.2022 01:43 Відповісти
Напомним шедевр для молодежи. https://www.youtube.com/watch?v=DvPVfgjfhRg&ab_channel=%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%A1%D0%9D%D0%90%D0%AF%D0%9F%D0%9B%D0%95%D0%A1%D0%95%D0%9D%D0%AC
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08.02.2022 01:47 Відповісти
Це Україна щось демонтує?!
І це сказало дурко, яке примусом роздало сотні тисяч куриних паспортів, а потім заставило цих заручників голосувати на "виборах" у Мордорі.
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08.02.2022 01:50 Відповісти
так на твою думку? или всем очевидно? ты ***** определись, первое, или второе, ато завтрался так, шо в твоей бочке вранья и ложки правды не отыщешь
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08.02.2022 02:09 Відповісти
А ти ***** взяло шлях на демонтаж Будапештського меморандуму, де мордор був гарантом територіальної цілістності України, поршув ще купу договорів, міжнародне право і власну конституцію. Збив цивільний літак і вбив 15000 українців на українській землі.
Вбивця і террорист, тому просто ПНХ.
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08.02.2022 03:29 Відповісти
путин просто ***** обосранное в Китае!
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08.02.2022 04:00 Відповісти
А Дебальцево по минским договорнякам - под Украиной должно быть , и где ?!! И кто нарушает ??!

надо перечислить в СМИ все нарушения минских угод со стороны раши .
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08.02.2022 04:54 Відповісти
Кстати , роздача паспортов - это нарушение Минского договора .
А вообще все переговоры надо перенести в Стамбул ,
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08.02.2022 04:58 Відповісти
Пшол вон, вонючка Путин и стадо свинособак!
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08.02.2022 07:20 Відповісти
Слово "ху*ло" пишеться з малої.
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08.02.2022 07:29 Відповісти
Істерика безсилого карлика!
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08.02.2022 07:32 Відповісти
а паспорта свои ты чмо плешивое по каким домовленностям раздал? и каким боком этот штайнмайер к минским договоренностям, подписывай со своим зеленым окурком что хочешь, народ Украины это не примет никогда.
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08.02.2022 07:57 Відповісти
Україна живе не за Мінськими угодами, а за Конституцією України! Вова, є хай на}{уй
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08.02.2022 08:15 Відповісти
От де цинічна паскуда окупував Крим приніс війну на Донбас і вимагає виконання якихось мінських угод ,забери своі бандфориування з так званих терористичних лднр ,а ще в цих так званих республіках роздано 700 тисяч рос. паспортів ,а главарі лднр входять в партію "единая росия" наша делегація може про це заявити ,чи будуть вигадувати про подвійне громадянство ?
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08.02.2022 08:51 Відповісти
слава фаберже! Договорняк о капитуляции должен быть низложен!
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08.02.2022 08:53 Відповісти
Условие номер 1 - контроль украинскими военными участка границы между расеей и ордло

условие номер 2 - идите на куй если не выполняется условие номер 1.
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08.02.2022 08:56 Відповісти
Странно, ни в одном комменте нет упоминания Зеленского. К чему бы это? Ведь Зе и Ко, по мнению многих сдешних обитателей,- ярый сторонник "руськага мира" и "прихвастень *****". А ***** почему-то всё время утверждает, что ему эта власть не нравится.
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08.02.2022 09:06 Відповісти
Нужно ответить *****, что раздачей паспортов он сам похоронил минские договорняки. Мы должны четко сказать что никаких минских договорняков не признаем.
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08.02.2022 09:09 Відповісти
Московітські мавпи кругом лізуть...(((

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08.02.2022 09:16 Відповісти

Гражданская война на Донбассе не прокатила, как мне корректно уйти с разрушенного Донбасса?
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08.02.2022 09:18 Відповісти
Може дійшло нарешті до Зюзі,що мінські домовленності це зрада?

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08.02.2022 09:20 Відповісти
Виконуємо "мінськ" після виконання тобою, кремлівською гнидою, "Будапешта". інших варіантів не бачимо.
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08.02.2022 09:23 Відповісти
...і всі цю кремлівську паскуду зобижають. А воно ж маленьке, біле, пухнасте та миролюбне...
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08.02.2022 09:35 Відповісти
ЧТО Ж ТЫ МОРДА С БАНДЕРОВСКОЙ ВЛАСТЬЮ ПОДПИСЫВАЛ СОГЛАШЕНИЯ !?)
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08.02.2022 11:13 Відповісти
Забирай своїх орків нахій з України! От і всі домовленості!

Коли воно вже здохне
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08.02.2022 11:34 Відповісти
 
 