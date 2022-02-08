МИД РФ: Вопрос с миротворцами ООН на Донбассе закрыт
Россия считает, что миротворцы ООН вроде бы ничего не решат в конфликте на Донбассе, который страна-агрессор продолжает называть "внутриукраинским".
Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Российскую газету".
"Вопрос о миротворцах ООН на Донбассе закрыт окончательно и не обсуждается", - сказал он.
Сотрудник МИД России также заявил, что развертывание миротворческой миссии ООН на границе России и Украины не нужно, а украинцам "надо разговаривать с "ЛНР" и "ДНР"".
Ильичев также подчеркнул, что сейчас "обсуждается выполнение Минских соглашений и резолюции 2022, в которых речь идет о миротворцах".
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А зараз такий саме «миротворець» макарон приїхав бєніну макаку окучувати, щоби визнав лугандонію…
Автомат та Javelin в кожну Українську оселю
https://petition.president.gov.ua/petition/134302 Петиція - Вжити заходів для скасування правонаступництва РФ в Раді Безпеки ООН
Можна було б ввести їх по лінії розмежування...
"На певному етапі, коли, здавалося б, перемога вже в кишені, українці неминуче починають чубитись між собою - і враз втрачають усе. Ця особливість української ментальності притаманна не лише політичним та державним діячам. Ми можемо спостерігати подібну картину майже всюди, де колектив складається з українців. Всюди, де необхідна злагоджена командна робота. І ще одна характерна особливість українців: ми ніяк не можемо навчитись на цій помилці. Ми її ніби забуваємо, і тому щоразу повторюємо. Через відсутність єдності в середовищі Народного руху України "За перебудову!" національно-демократичні сили так і не висунули єдиного кандидата в президенти у 1991 році, тому програли вибори. Через незгоду в середовищі опозиційних сил Леонід Кучма двічі отримував владу.
А коли опозиціонери врешті-решт спромоглись виступити єдиним фронтом і перемогти в результаті Помаранчевої революції, її лідери не змогли втримати владу й втілити необхідні Україні реформи. У першу чергу, через чвари в середині "демократичного табору".
Щоразу, коли держава жадатиме згуртованих командних дій, знаходитимуться ті, хто, не зважаючи на державні інтереси, тягнутимуть ковдру у свій бік. Це супроводжуватиметься зрадами, розбратом, брехнею та байдужістю.
Невже і правда, що де два українці - там три гетьмани? P.S слова не мої, але я повністю це підтримую.
А українці ні чим не краще і не гірше інших націй де є демократія , просто в час війни національна хунта мабуть була би краще , но я до кінця не впевнений в цьому
Я розумію що віслюку те що робив Петро як червона ганчірка і тому після приходу до влади тема миротворців була закрита і він почав шукати мир в очку у *****
Так що самі ви дурню мелити
По перше мінська угода це мінімізація на той час програш України в війні
По друге де обіцяні від зе плани а,б, с якщо мінські угоди не дієві , що виходе він брехав народу України що вони є
По третє міротворці були б найкраще коли ми не хочемо воювати
Але, після гострого протистояння в 14-15 роках все начебто зійшло нанівець, і відповідно зникло з радарів західної політики та преси. Тільки зараз, коли хйло почало у відриту погрожувати і Україні і НАТО почали якісь позитивні рухи. І то, ті ж німеччина та франція досить лояльні до кацапів, а наші друзі кажуть що введуть санкції лише в разі поновлення агресії.
Наявність російської армії на території України це їх стратегічний інтерес, вибити силою ми не зможемо, навіть якщо реформуємо і переозброємо армію. Вони обов'язково знайдуть привід завести війська, чи розпочати бойові дії на інших театрах. Я маю на увазі в теперішніх умовах, коли в них резерви в десятки разів більше наших.
атсєль гразіть он будєт укру
получили письменнный ответ байдена-вот и читайте.
Так. що ще 180 років чекати...
где вроде тоже "внунтренний" конфликты
вводят контингент миротворцов ООН
а тут где реально война, взрывы
миролюбивая россюшка против?
хочет своих в каски одеть и отправить?
А таки стане - це питання тільки часу
Нехай нападають. Це пришвидшить кінець кацапстану. Потрібно це питання вирішити на віки
Это позволит прекратить огонь и потери, а Путину можно будет пиизд...ть про то, что таким образо он защитил Народ Данбаса от украинской угрозы.
Як що це "внутрішній гражданський конфлікт" і "вас нєма на теріторії України" - то якє вам діло будуть в Україні миротворці ООН чи не будуть?!
Именно по такому пути и идет запад на геополитическом уровне. Путин хочет вывода сил НАТО с Восточной Европы, а сил США со всей Европы - получите увеличение контингента. Что еще изволите мистер Путин?
И что касается ООН. Украина не дожала в начале войны. Теперь самое время дожимать. Тогда западный электорат спал, а правительствам было выгодно спустить все на тормозах. Теперь западные правительства взбудоражили свой электорат и попали в зависимость от его настроений. Им теперь будет трудно объяснить электорату свою бездеятельность и мягкотелость в ООН. Путин упорно настаивает что РФ не сторона конфликта - от ГА ООН нужно добиваться признания РФ агрессором, а ОРДЛО оккупированными территориями. Путина и РФ нужно сделать изгоями в сознании западных граждан. И раскручивать эту историю максимально громко. Но, это не про Зеленского.
Вопрос на 100% внутриукраинский, поэтому россия заявляет, что вопрос с миротворцами окончательно закрыт, и Украине надо говорить с тем с кем сказала россия.