МИД РФ: Вопрос с миротворцами ООН на Донбассе закрыт

Россия считает, что миротворцы ООН вроде бы ничего не решат в конфликте на Донбассе, который страна-агрессор продолжает называть "внутриукраинским".

Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Российскую газету".

"Вопрос о миротворцах ООН на Донбассе закрыт окончательно и не обсуждается", - сказал он.

Сотрудник МИД России также заявил, что развертывание миротворческой миссии ООН на границе России и Украины не нужно, а украинцам "надо разговаривать с "ЛНР" и "ДНР"".

Ильичев также подчеркнул, что сейчас "обсуждается выполнение Минских соглашений и резолюции 2022, в которых речь идет о миротворцах".

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