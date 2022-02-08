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МИД РФ: Вопрос с миротворцами ООН на Донбассе закрыт

МИД РФ: Вопрос с миротворцами ООН на Донбассе закрыт

Россия считает, что миротворцы ООН вроде бы ничего не решат в конфликте на Донбассе, который страна-агрессор продолжает называть "внутриукраинским".

Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Российскую газету".

"Вопрос о миротворцах ООН на Донбассе закрыт окончательно и не обсуждается", - сказал он.

Сотрудник МИД России также заявил, что развертывание миротворческой миссии ООН на границе России и Украины не нужно, а украинцам "надо разговаривать с "ЛНР" и "ДНР"".

Ильичев также подчеркнул, что сейчас "обсуждается выполнение Минских соглашений и резолюции 2022, в которых речь идет о миротворцах".

Читайте также: Порошенко призвал вернуться к идее миротворческой миссии ООН на Донбассе: Только одна страна является агрессором. Путин должен отвечать

Автор: 

МИД РФ (1678) миротворцы (1185) ООН (4207) россия (96413) Донбасс (26958)


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Топ комментарии
+62
Треба визнати ті території окупованими,і нехай їх утримує *****,а Україні рухатись у Євросоюз в НАТО.
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08.02.2022 21:13 Ответить
+31
Они и есть официально окупированные. (ОРДЛО). Только не понимаю зачем беготню устраивать. Пускай так и тянется десятилетиями. Нам ето выгоднее чем кацапам. Поетому в кремле нас и подгоняют
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08.02.2022 21:19 Ответить
+29
Кацапи не визнають себе стороною конфлікту, та проти миротворців ООН. На якій підставі?
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08.02.2022 21:19 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Треба визнати ті території окупованими,і нехай їх утримує *****,а Україні рухатись у Євросоюз в НАТО.
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08.02.2022 21:13 Ответить
Они и есть официально окупированные. (ОРДЛО). Только не понимаю зачем беготню устраивать. Пускай так и тянется десятилетиями. Нам ето выгоднее чем кацапам. Поетому в кремле нас и подгоняют
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08.02.2022 21:19 Ответить
Поки ми офіціально не визнали,вони кажуть що іхтамнєт і у нас громадянська війна,а визнання окупованими буде вказувать на те що вони там є і 700тис кацапських паспортів тому підтвердження.
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08.02.2022 21:38 Ответить
А в Абхазии Раша из труселей прыгала введите ООН и оккупанты стали "МЫРОТВОРЦАМИ"....
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08.02.2022 22:16 Ответить
Але спочатку рехварматор сулугуні визнав владу Абхазії, під тиском «миротворця» Саркозі…
А зараз такий саме «миротворець» макарон приїхав бєніну макаку окучувати, щоби визнав лугандонію…
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08.02.2022 22:36 Ответить
Я б перефразував так: існування РФ нікому не потрібне і недоцільне
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08.02.2022 21:20 Ответить
официально в аббревиатуре ОРДЛО вместо "отдельные районы" поменять на "оккупированные районы".
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08.02.2022 21:51 Ответить
А той, хто ввів таке визначення цих територій, і є головним зрадником інтересів Краіни.
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09.02.2022 09:50 Ответить
не треба миротворців
Автомат та Javelin в кожну Українську оселю
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08.02.2022 21:13 Ответить
Московія розпоряжається нашими територіями і людьми,як рабовласник. Тому ніяких перемовин. Працюють тільки залпи!!!
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08.02.2022 21:14 Ответить
А шо-лапатнікі нєсущіє мір всєму міру протів міротворцев...
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08.02.2022 21:15 Ответить
Ще одна причина підтримати петицію, щоб змусити Зеленського щось зробити, щоб викинути РФ з Ради Безпеки ООН.
https://petition.president.gov.ua/petition/134302 Петиція - Вжити заходів для скасування правонаступництва РФ в Раді Безпеки ООН
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08.02.2022 21:15 Ответить
Рівень зЕленського це смартфон для бабушки. В ООН цей наркоман нічого зробити не зможе, хіба що на роялі зіграти.
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09.02.2022 12:45 Ответить
Ну чого це
Можна було б ввести їх по лінії розмежування...
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08.02.2022 21:16 Ответить
Щоб що? Щоб визнати війну громадянською?
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08.02.2022 21:20 Ответить
Ви вважаєте що війна за незалежність це безглуздость ?
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08.02.2022 21:33 Ответить
Ну хоть раз все четко сказали нашим придуркам. Придурки, вы поняли что Х***ло не хочет ни мира ни вывода своих войск из дамбаса? И не рисуйте там своих фантазий вашими минскими планами, особым статусом и переходным периодом. Все что вы подпишите будет выполнять только Украина а Х***ло только ржать с вас будет.
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08.02.2022 21:17 Ответить
Кацапи не визнають себе стороною конфлікту, та проти миротворців ООН. На якій підставі?
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08.02.2022 21:19 Ответить
На підставі того що в 19 вибрали віслюка і вони змогли із-за його недолугості уникнути введення миротворців
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08.02.2022 21:38 Ответить
Шановний, вибрали Президента великої країни Україна в законний, демократичний спосіб. Хоча, власне, Ви маєте особисте переконання.

"На певному етапі, коли, здавалося б, перемога вже в кишені, українці неминуче починають чубитись між собою - і враз втрачають усе. Ця особливість української ментальності притаманна не лише політичним та державним діячам. Ми можемо спостерігати подібну картину майже всюди, де колектив складається з українців. Всюди, де необхідна злагоджена командна робота. І ще одна характерна особливість українців: ми ніяк не можемо навчитись на цій помилці. Ми її ніби забуваємо, і тому щоразу повторюємо. Через відсутність єдності в середовищі Народного руху України "За перебудову!" національно-демократичні сили так і не висунули єдиного кандидата в президенти у 1991 році, тому програли вибори. Через незгоду в середовищі опозиційних сил Леонід Кучма двічі отримував владу.

А коли опозиціонери врешті-решт спромоглись виступити єдиним фронтом і перемогти в результаті Помаранчевої революції, її лідери не змогли втримати владу й втілити необхідні Україні реформи. У першу чергу, через чвари в середині "демократичного табору".
Щоразу, коли держава жадатиме згуртованих командних дій, знаходитимуться ті, хто, не зважаючи на державні інтереси, тягнутимуть ковдру у свій бік. Це супроводжуватиметься зрадами, розбратом, брехнею та байдужістю.
Невже і правда, що де два українці - там три гетьмани? P.S слова не мої, але я повністю це підтримую.
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08.02.2022 21:55 Ответить
То що ви описали називається демократія , я читав як в Ізраїлі чублися політики перед війною з арабами ,це ще хуже було чим у нас , нічого війна все розтавила на свої місця і всіх помирила
А українці ні чим не краще і не гірше інших націй де є демократія , просто в час війни національна хунта мабуть була би краще , но я до кінця не впевнений в цьому
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08.02.2022 22:02 Ответить
Пора вже у зебуiна про це запитати з прстрастю
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08.02.2022 21:39 Ответить
А з ким там, ріпоїди, "розмовляти" у цих бантустанах? Там що, народ хоч раз хоч когось вибирав?
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08.02.2022 21:23 Ответить
видно що більшість народу це вівці які про гопоту чули з телевізора і бубочка не виключення
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08.02.2022 21:24 Ответить
Москва постоянно визжит что дамбаситов притесняют и они в опасности. Но при етом на международных миротворцев они наотрез отказываются. Какие еще вопросы? Какие минские планы и переговоры ТКГ? Москва мира не хочет. А дамбаситы для Москвы биомусор.
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08.02.2022 21:31 Ответить
значит, надо вводить (только без участия "заинтересованных сторон")... если запоребриковым сцикотно... слишком много вскроется тогда авнеца...
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08.02.2022 21:32 Ответить
А якби не зебіли то на Донбасі вже б 20-21 році стояли миротворці , а ще через пару років миротворців змінили б українські вояки
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08.02.2022 21:35 Ответить
не меліть дурні, поки кацапи стоять на донбасі, там не буде ніяких миротворців, ну хіба що білоруські.
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08.02.2022 21:47 Ответить
А в чому дурня в 19 до виборів Петро тему миротворців дожав , на неї були схильні і амофорна Німеччина з германієй , да і кацапи розуміли , якщо він залишиться наа другий термін то вони будуть там стояти , почитайте всі їх ресурси за той час
Я розумію що віслюку те що робив Петро як червона ганчірка і тому після приходу до влади тема миротворців була закрита і він почав шукати мир в очку у *****
Так що самі ви дурню мелити
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08.02.2022 21:52 Ответить
Німеччина з Францією
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08.02.2022 21:53 Ответить
Ні це той що тобі і ***** в штані насрав
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08.02.2022 22:03 Ответить
Так дожав чи впритул підійшов? Чи може не підійшов а напевне розраховував? Чи може ще якось. Бо якби дожав, то миротворці вже б там були. Наразі ми їх там не спостерігаємо. В історії немає "якби". Історія це те що є. Звісно спекулювати можна як завгодно в політиці - на то вона і є така брудна дама. Але в історії ми оцінюємо тільки факти. А на данний час фактом є те, що миротворців на Донбасі немає.
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08.02.2022 22:03 Ответить
Так то вже історія , ну що твій приЗедент за цей час зміг запропонувати тільки як подивитися в очко *****
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08.02.2022 22:07 Ответить
Ну що я можу відповісти на такий хамський пост. Тільки те що цей президент на стільки ж мій як і Ваш на данний час. І це зовсім не залежить від того сприймаєте власне Ви його за президента чи ні. Це також історичний факт.
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08.02.2022 22:10 Ответить
Запитаю інакше що нинішній президент предложив по урегулюванню війни на Донбасі крім того що перестати стреляти ?
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08.02.2022 22:12 Ответить
Хоч це буде трохи по-єврейськи але відповім запитанням - а що запропонував минулий? Чи не Мінскі угоди? Це загалом краще? Кожний заручник обставин на свій час. Кожний пробував як міг. Але в обох їх дії зазделегідь були приречені на фіаско, бо не влаштовують кремлівську карлу.
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08.02.2022 22:16 Ответить
Ну це ваша думка
По перше мінська угода це мінімізація на той час програш України в війні
По друге де обіцяні від зе плани а,б, с якщо мінські угоди не дієві , що виходе він брехав народу України що вони є
По третє міротворці були б найкраще коли ми не хочемо воювати
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08.02.2022 22:23 Ответить
Я з Вами повністю згоден відносно того, що миротворці були б найкращім варіантом у данній ситуації. При всьому моєму ставлеі до Петра - я повністю розумію чому виникли Мінські угоди і підтримую, що на той час це було найкраще рішення. Але я також розумію, що якби Петро зараз був би президентом, то він нічого теж не вирішив би і не запропонував нічого кращого. Бо все це не влаштовує х@йла. Мало того - він взагалі задер ставки в цій грі і вже відверто знущається з НАТО та світової спільноти. І поки що ніхто нічого не може вдіяти. Всі добре розуміють що Минськ глухий кут. Всі добре розуміють що ситуація патова і вирішити в данний час її просто неможливо. Звісно якщо не розвʼязати війну в Україні яка може перерости в світову. Цтого ніхто не хоче. Я гадаю, що навіть х@йло цього не хоче. Але так склалися обставини, що іншого вирішення данної ситуації на цей час немає. Ось всі тагнуть час та грають мʼязами. Таке моє бачення.
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08.02.2022 22:31 Ответить
Згоден , ну я теж від ціх двох президентів не в захваті , но треба було продовжити лінію попередників по миротворцям а не відкидати її геть , а так топчимся по колу а не вирішений конфлікт все одно привиде до війни , питання часу
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08.02.2022 22:37 Ответить
Тему миротворців відкинуто вже. Ще раз перечитайте статтю. Та чітко вказано хто її відкинув. Гіпотетично можу припустити, що кацапи можуть погодитись на миротворців ООН. Тільки в одному випадку і це вже вам не сподобається. А погодяться вони в тому випадку коли ООН видасть їм мандат і вони вдягнуть блакитні каски та зайдуть туди вже на законних підставах. Вам таке потрібно? Питання звісно риторичне.
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08.02.2022 22:52 Ответить
А в 19 вони на шведів і з баннладешу погоджувалися , якщо що
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08.02.2022 23:21 Ответить
То чому ж таки не погодились?
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09.02.2022 00:59 Ответить
Ви дійсно не помнити що було вчора ?
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09.02.2022 01:14 Ответить
Я дійсно не відстежую кожного дня політичні події. В мене є багато інших справ. Сюди захожу останнім часом не дуже часто поспілкуватися. До того ж останні три дні був чергового разу забанений тут на Цензорі (ну "подобається" модераторам Цензору моє ставлення до ковід та вакцинації ). А заходити на Цензор не маючи змоги коментувати статті якось не дуже цікаво. Тому могло таке статися що щось пройшло повз моєї уваги. Зараз політичні події дуже дінамічно розгортаються.
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09.02.2022 01:21 Ответить
все впирається в бажання москалів, а вони цього не дадуть зробити.
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08.02.2022 22:05 Ответить
На той час це майже було реально
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08.02.2022 22:08 Ответить
Мабуть на стільки ж майже як і зараз. Від Європейських країн нічого не залежить відносно цього питання. Все залежить тількі від х@йла. Бо нагадаю, що кацапи мають вето у раді безпеки ООН. Подобається Вам це чи ні. Але це факт. І ніхто цього права їх поки що не позбавляв.
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08.02.2022 22:13 Ответить
Зе не разу не підняв тему миротворців тому що це була ідея попередника , а для нього все що пропонували попередники як червона ганчірка
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08.02.2022 22:27 Ответить
Те що написане в цій статті, що ми обговорюємо відповідь Вам відносно теми миротворців. Ще питання відносно цієї теми є?
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08.02.2022 22:33 Ответить
Слухайте, я теж хотів би щоб нас підтримували більш рішуче країни заходу і давили хйла санкціями. Бо тільки розорена, знекровлена російська економіка, з соціальною катастрофою і множинними конфліктами всередині змусить їх вийти з окупованих земель.

Але, після гострого протистояння в 14-15 роках все начебто зійшло нанівець, і відповідно зникло з радарів західної політики та преси. Тільки зараз, коли хйло почало у відриту погрожувати і Україні і НАТО почали якісь позитивні рухи. І то, ті ж німеччина та франція досить лояльні до кацапів, а наші друзі кажуть що введуть санкції лише в разі поновлення агресії.

Наявність російської армії на території України це їх стратегічний інтерес, вибити силою ми не зможемо, навіть якщо реформуємо і переозброємо армію. Вони обов'язково знайдуть привід завести війська, чи розпочати бойові дії на інших театрах. Я маю на увазі в теперішніх умовах, коли в них резерви в десятки разів більше наших.
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08.02.2022 22:29 Ответить
Ну давайте і далі залишатися терпілами (
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08.02.2022 22:33 Ответить
Добре, що власне Ви пропонуєте?
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08.02.2022 22:34 Ответить
Питання в тому що ми з вами нічого не вирішуємо , тільки в період кризи ми можемо вибрати кому піти цю країну захищати а кому лягти під нову владу або піти в еміграцію
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08.02.2022 22:41 Ответить
От і я про те саме. Ви не повірите, але я вважаю що не тільки ми з вами в такий ситуації. В такій ситуації зараз майже всі. І мені здається зараз кожен намагається виграти час. А будь ака пряма відповідь на питання відносно що робити зараз веде до збройного конфлікту в Україні і гіпотетично до третьої світової. Останнього теж неможна виключати. Немає іншого рішення. Питання стоїть зараз так - або капітуляція України та Заходу, або війна в Україні. Згадайте ультиматум х@йла. Зараз навіть питання не в нас. Зараз питання на скільки Запад здатний поступитися забаганкам нью недофюрера. Зараз х@йло тут в Україні хитає весь західний післявоєннний устрій та принципи з цінностями.
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08.02.2022 22:48 Ответить
де ви визначили що я пропоную бути терпілами? Нам треба по всіх можливих каналах показувати хто такі московити, доводити те, що санкційний тиск треба посилювати, укріплюватися самим, вимагати реформ від уряду та президента. І чекати, бо сил в нас поки що недостатньо, а ворог достатньо сильний.
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08.02.2022 22:45 Ответить
Терпіли це не про вас , це в загалі
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08.02.2022 23:24 Ответить
ким закрите питання участі миротворців ООН в ордло?якраз участь миротворців ООН в ордло зараз на часі.бажано ,щоб Байден цим питанням зайнявся.
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08.02.2022 21:45 Ответить
як цікаво, конфлікт нібито внутрішній, але питання закривають на московії.
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08.02.2022 21:46 Ответить
бо ***** не треба, щоб війна скінчилась
атсєль гразіть он будєт укру
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08.02.2022 21:46 Ответить
а шо они вечно о чем то заявляют?епе бкдто их о чем то спрашивают...
получили письменнный ответ байдена-вот и читайте.
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08.02.2022 21:49 Ответить
Смотрите как ловко вата вкидывает макроновских миротворцев в инфополе...
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08.02.2022 21:55 Ответить
бісноватого дідугана вже нічого не збуджує окрім маршируючих манкрутів
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08.02.2022 22:00 Ответить
Ильичев также подчеркнул, что сейчас "обсуждается выполнение Минских соглашений и резолюции 2202, в которых речь идет о миротворцах". Источник:
Так. що ще 180 років чекати...
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08.02.2022 22:00 Ответить
почему в всяких конго и других странах
где вроде тоже "внунтренний" конфликты
вводят контингент миротворцов ООН
а тут где реально война, взрывы
миролюбивая россюшка против?
хочет своих в каски одеть и отправить?
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08.02.2022 22:00 Ответить
а тому що баба яга - проти!
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08.02.2022 22:06 Ответить
вот как раз "момент истины".Сначала Меркель с Олландом спасают путина от рассмотрения агрессии РФ в ООН.Для этого они уговаривают Порошенко "начать мирный диалог с РФ",родив таким образом "минский и нормандский" форматы.Время шло.форматы не работали.поскольку Москва не признавала себя страной-агрессором.ООН "отмазывалось" от неприятной процедуры рассматривать страну-участницу Совбеза как агрессора и вводить ООНовских миротворцев.дальше РФ уже открыто шантажирует ЕС и НАТО,возникает новый момент возможности введения миротворцев ООН.макрон пытается снова спасти путина и "оживляет диалог"...но всё равно все и всё скатывают к подталкиванию Украины "начать внутриукраинский диалог с ОРДЛО"....задача украинской власти-заставить ООН рассматривать РФ как страну агрессор и вопросы оккупированных территорий решать на уровне ООН,
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08.02.2022 22:02 Ответить
путин ***** а обитатели страны ***** .*******.постоянно несут каку то х уй ню
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08.02.2022 22:11 Ответить
Гопота закордонных справ...
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08.02.2022 22:28 Ответить
Питання існування росії закрите. Такого не порозуміння більше не буде в без різниці чи почне воно відкриту війну чи ні. Без відкритої війни ліквідовувати росіян і їх росіянію будемо лиш трохи довше.
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08.02.2022 22:38 Ответить
Кацапи сруться від одної думки що Донбас знову стане підконтрольним Україні.
А таки стане - це питання тільки часу
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08.02.2022 22:59 Ответить
Московія не віддасть ЛуганДонію тому що наступним питанням постане КРИМ!!!!!!
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08.02.2022 23:25 Ответить
а должно было наоборот.
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09.02.2022 00:36 Ответить
ТОГДА ВОПРОС ПО ДОНБАССУ В ОБЩЕМ ЗАКРЫТ !)
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09.02.2022 05:57 Ответить
То есть варианты где кручу-верчу исключаютя,рф не устраивают.
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09.02.2022 08:37 Ответить
Да, миротворцами будут сами кацапы.
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09.02.2022 09:06 Ответить
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09.02.2022 09:27 Ответить
Послать кацапів нах.
Нехай нападають. Це пришвидшить кінець кацапстану. Потрібно це питання вирішити на віки
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09.02.2022 09:39 Ответить
Если подумать головой - единственный более-менне РЕАЛЬНЫЙ вариант ситуации лучше, чем сейчас - это создание по линии соприкосновения на 5 км туда-сюда демилитаризованной зоны с миротворцами ООН.
Это позволит прекратить огонь и потери, а Путину можно будет пиизд...ть про то, что таким образо он защитил Народ Данбаса от украинской угрозы.
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09.02.2022 10:38 Ответить
І вляпався ж на рівному місці!
Як що це "внутрішній гражданський конфлікт" і "вас нєма на теріторії України" - то якє вам діло будуть в Україні миротворці ООН чи не будуть?!
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09.02.2022 10:39 Ответить
Один уважаемый американский генерал сказал, смотрите чего добивается Путин и делайте все наоборот. Он хочет мост в Крым, ему это сильно нужно?, - уничтожьте мост. Он хочет базу для флота в Крыму - вооружитесь противокорабельным оружием, получите от партнеров катера, блокируйте бухты, что бы российская база не работала.

Именно по такому пути и идет запад на геополитическом уровне. Путин хочет вывода сил НАТО с Восточной Европы, а сил США со всей Европы - получите увеличение контингента. Что еще изволите мистер Путин?

И что касается ООН. Украина не дожала в начале войны. Теперь самое время дожимать. Тогда западный электорат спал, а правительствам было выгодно спустить все на тормозах. Теперь западные правительства взбудоражили свой электорат и попали в зависимость от его настроений. Им теперь будет трудно объяснить электорату свою бездеятельность и мягкотелость в ООН. Путин упорно настаивает что РФ не сторона конфликта - от ГА ООН нужно добиваться признания РФ агрессором, а ОРДЛО оккупированными территориями. Путина и РФ нужно сделать изгоями в сознании западных граждан. И раскручивать эту историю максимально громко. Но, это не про Зеленского.
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09.02.2022 11:28 Ответить
Не подписали римский статут а пэтому признать окупацию не сможете
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09.02.2022 11:42 Ответить
Граждане этих тереторий получают российские паспорта они не наши граждани пу ть едут в россию
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09.02.2022 11:46 Ответить
Граждане этих тереторий получают российские паспорта они не наши граждани пу ть едут в россию
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09.02.2022 11:47 Ответить
Половина армии России уже на наших границах,намечены стрельбы ядерной триады, в средиземное море стягивается ударная группировка со всех флотов. О чем плетут эти безумные макроны?
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09.02.2022 12:33 Ответить
Охренеть. И не корежит же логика.
Вопрос на 100% внутриукраинский, поэтому россия заявляет, что вопрос с миротворцами окончательно закрыт, и Украине надо говорить с тем с кем сказала россия.
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09.02.2022 12:57 Ответить
 
 