МЗС РФ: Питання з миротворцями ООН на Донбасі закрите

Росія вважає, що миротворці ООН нібито нічого не вирішать у конфлікті на Донбасі, який країна-агресор продовжує називати "внутрішньоукраїнським".

Про це заявив директор департаменту міжнародних організацій МЗС Росії Петро Іллічов, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Российскую газету".

"Питання про миротворців ООН на Донбасі закрите остаточно і не обговорюється", - сказав він.

Співробітник МЗС Росії також заявив, що розгортання миротворчої місії ООН на кордоні Росії та України нібито не потрібне, а українцям "треба розмовляти з "ЛНР" та "ДНР"".

Іллічов також наголосив, що зараз "обговорюється виконання Мінських угод та резолюції 2022, в яких про миротворців не йдеться".

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