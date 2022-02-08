Министр обороны Резников вторично заболел коронавирусом
Министр обороны Алексей Резников снова заболел коронавирусом.
Об этом он сообщил в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
"Дополнил статистику... Чувствую себя хорошо, на самоизоляции, но в рабочем режиме. За почти два года пандемии и карантинов и благодаря всем современным средствам связи рабочий режим непрерывный 24/7. Да и новый штамм благодаря своевременной вакцинации не так тяжело переносится, как в первую волну", – написал Резников.
Министр также напомнил о важности вакцинации.
Как сообщалось, 11 ноября 2020 Резников информировал, что получил положительный результат ПЦР-теста и находился на самоизоляции.
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Мартин Брест (він же - Олег Болдирев), який видав Піхоту і Вєрочку, тепер намагається писати українською. І видає такі тексти з новин. Мені дуже подобається.
МИД Беларуси: Украинский беспилотник нагло нарушил наше воздушное пространство!
Россия: Нарушил, нарушил!
Українські ЗМІ: Беларусь заявляє, що український беспілотнік порушив їхні границі.
Українці (відкривають новини): Ухтишка! ЗСУ! Тут вашого дрона над сусідами не літало?
ЗСУ (тут же): То не ми, то Айдар!
Айдар: Блєать. Ладно, це знову ми.
Українські ЗМІ: Ми звертаємося до Головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенанта Залужного з цим питанням.
Залужний: Старшина!
Старшина ЗСУ: Шо! В смислє - за вашим наказом без подій!
Залужний: Порахуй «Байрактари» і доповідь мені!
Старшина: Бляха-муха! (бросає все і йде рахувати «Байрактари»).
Українські ЗМІ: Ну шо? Ваш, нє ваш?
Залужний: Ну по-перше не «ваш», а «наш», а по-друге - старшина щє не порахував. Ви шо, думаєте, шо їх насправді 12?
Россия: ******!
США: *публікують розвіддані, що Росія готовить групу провокацій на українсько-білоруському кордоні, і що оперативники ФСБ вже знаходяться в Україні та можуть видавати себе за українських військовослужбовців.
Українці: Їбать!
ЗСУ: Не сцить. Старшина усіх наших знає в обличчя.
Старшина ЗСУ: *рахує «Байрактари» та матюкається.
Россия: Ополоумевшие от страха украинцы скупают гречку, спички и соль!
Українці (за місяць виносять з мисливських магазинів більш ніж 200 тисяч патронів) Ага, ага. Гречка, спічкі та сіль. Ну ну.
Українські ЗМІ: Тоді ми звертаємося до Міністра оборони з проханням прокоментувати порушення кордону.
Міністр Рєзніков: Контракт в ЗСУ буде 10 років!
ЗСУ: Їбать!
Українці: Краще б не звертались.
Россия (разгоняет новость про беспилотник): Вот видите, уважаемая мировая общественность! Украина цинично и нагло нарушает границы суверенного государства!
Старшина ЗСУ: … сорок сім, сорок вісім… Бляха-муха, знов збився!
МИД Беларуси: Мы ответственно заявляем, что сбили украинский беспилотник «Spectator», вот фото! (публикует фото какой-то картонной *****).
Старшина: Блєать! А я «Байрактари» рахував! (Все бросає і йде рахувати "Spectator-и»).
ЗСУ: Нє, це точно не наш. В нас картонних нема.
Українські ЗМІ: Ааааа! В ЗСУ немає беспілотників!
ЗСУ: Їбать!
Старшина ЗСУ: … чотирнадцять, п'ятнадцять…Та бляха-ж-муха, ну шо ви так волаєте, знову збився!
ЗСУ: Еее… А може не тре? А то ми ето… ще від попередніх коментарів не відійшли.
Россия: Украинцам раздают ПЗРК! Тем, кому не хватит - тех заставляют приносить охотничьи ружья! Видите, ни одна адекватная страна не может поддерживать этих агрессивных безумцев! Ни один лидер страны не будет иметь дела…
Ердоган: Слава Україні!
ЗСУ: Героям слава!
Россия: ******!
Українці (закривають новини): Їбать як цікаво розвиваються події. А ну, мала, набери старшину, шо там, хватить мені ПЗРК, чи зі своїм «калашматом» йти?
Уже просачивается информация об эксперементе в Ухане, где сперва ВСЕХ!!! привили от гриппа, затем в Ухане массово запустили тестирование системы 5G, затем обьявили об эпидемии.