Министр обороны Резников вторично заболел коронавирусом

Министр обороны Алексей Резников снова заболел коронавирусом.

Об этом он сообщил в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Дополнил статистику... Чувствую себя хорошо, на самоизоляции, но в рабочем режиме. За почти два года пандемии и карантинов и благодаря всем современным средствам связи рабочий режим непрерывный 24/7. Да и новый штамм благодаря своевременной вакцинации не так тяжело переносится, как в первую волну", – написал Резников.

Министр также напомнил о важности вакцинации.

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Как сообщалось, 11 ноября 2020 Резников информировал, что получил положительный результат ПЦР-теста и находился на самоизоляции.