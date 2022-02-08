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Новини
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Міністр оборони Резніков вдруге захворів на коронавірус

Міністр оборони Олексій Резніков знову захворів на коронавірус.

Про це він повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Доповнив статистику... Почуваюся добре, на самоізоляції, але в робочому режимі. За майже два роки пандемії та карантинів і завдяки всім сучасним засобам зв'язку робочий режим безперервний 24/7. Та й новий штам завдяки своєчасній вакцинації не так важко переноситься, як у першу хвилю", – написав Резніков.

Міністр також нагадав про важливість вакцинації.

Читайте: У кожного п'ятого хворого в Україні штам "Омікрон", в усіх інших - "Дельта", - МОЗ

Як повідомлялося, 11 листопада 2020 року Резніков інформував, що отримав позитивний результат ПЛР-тесту та перебував на самоізоляції.

Автор: 

Резніков Олексій (1447) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Очень похоже на банальный уход от ответственности.
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08.02.2022 23:03 Відповісти
+3
Українські ЗМІ: Нам знов потрібен коментар Міністра оборони Рєзнікова!
ЗСУ: Еее… А може не тре? А то ми ето… ще від попередніх коментарів не відійшли.
Россия: Украинцам раздают ПЗРК! Тем, кому не хватит - тех заставляют приносить охотничьи ружья! Видите, ни одна адекватная страна не может поддерживать этих агрессивных безумцев! Ни один лидер страны не будет иметь дела…
Ердоган: Слава Україні!
ЗСУ: Героям слава!
Россия: ******!
Українці (закривають новини): Їбать як цікаво розвиваються події. А ну, мала, набери старшину, шо там, хватить мені ПЗРК, чи зі своїм «калашматом» йти?
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08.02.2022 23:39 Відповісти
+2
надо еще одну дозу Спутника бахнуть
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08.02.2022 22:23 Відповісти
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привился бы уже
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08.02.2022 22:23 Відповісти
надо еще одну дозу Спутника бахнуть
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08.02.2022 22:23 Відповісти
Вроде закрыли сегодня ботоферму во львове... А ты снова тут... Грипп испанка тоже был просто простудой... Пока не убил десятки миллионов
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08.02.2022 23:19 Відповісти
Да пусть поболеет! Его Муляр по 360 000 грн з/п получает. Заменит этого франта
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08.02.2022 22:32 Відповісти
боже,така невдача.. не хочет отвественнось за клована брать
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08.02.2022 22:39 Відповісти
Бедняга..а когда он поносом заболеет, не забудет сообщить? С фоткой дрыстающего котика? Креативщик, *****, недоделаный
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08.02.2022 22:43 Відповісти
Очень похоже на банальный уход от ответственности.
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08.02.2022 23:03 Відповісти
Брати треба знайти коктейль із молотова а не чекати джевелінів
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08.02.2022 23:18 Відповісти
Це трошки оффтоп, але поставлю тут.
Мартин Брест (він же - Олег Болдирев), який видав Піхоту і Вєрочку, тепер намагається писати українською. І видає такі тексти з новин. Мені дуже подобається.

МИД Беларуси: Украинский беспилотник нагло нарушил наше воздушное пространство!

Россия: Нарушил, нарушил!

Українські ЗМІ: Беларусь заявляє, що український беспілотнік порушив їхні границі.

Українці (відкривають новини): Ухтишка! ЗСУ! Тут вашого дрона над сусідами не літало?

ЗСУ (тут же): То не ми, то Айдар!

Айдар: Блєать. Ладно, це знову ми.

Українські ЗМІ: Ми звертаємося до Головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенанта Залужного з цим питанням.

Залужний: Старшина!

Старшина ЗСУ: Шо! В смислє - за вашим наказом без подій!

Залужний: Порахуй «Байрактари» і доповідь мені!

Старшина: Бляха-муха! (бросає все і йде рахувати «Байрактари»).

Українські ЗМІ: Ну шо? Ваш, нє ваш?

Залужний: Ну по-перше не «ваш», а «наш», а по-друге - старшина щє не порахував. Ви шо, думаєте, шо їх насправді 12?

Россия: ******!

США: *публікують розвіддані, що Росія готовить групу провокацій на українсько-білоруському кордоні, і що оперативники ФСБ вже знаходяться в Україні та можуть видавати себе за українських військовослужбовців.

Українці: Їбать!

ЗСУ: Не сцить. Старшина усіх наших знає в обличчя.

Старшина ЗСУ: *рахує «Байрактари» та матюкається.

Россия: Ополоумевшие от страха украинцы скупают гречку, спички и соль!

Українці (за місяць виносять з мисливських магазинів більш ніж 200 тисяч патронів) Ага, ага. Гречка, спічкі та сіль. Ну ну.

Українські ЗМІ: Тоді ми звертаємося до Міністра оборони з проханням прокоментувати порушення кордону.

Міністр Рєзніков: Контракт в ЗСУ буде 10 років!

ЗСУ: Їбать!

Українці: Краще б не звертались.

Россия (разгоняет новость про беспилотник): Вот видите, уважаемая мировая общественность! Украина цинично и нагло нарушает границы суверенного государства!

Старшина ЗСУ: … сорок сім, сорок вісім… Бляха-муха, знов збився!

МИД Беларуси: Мы ответственно заявляем, что сбили украинский беспилотник «Spectator», вот фото! (публикует фото какой-то картонной *****).

Старшина: Блєать! А я «Байрактари» рахував! (Все бросає і йде рахувати "Spectator-и»).

ЗСУ: Нє, це точно не наш. В нас картонних нема.

Українські ЗМІ: Ааааа! В ЗСУ немає беспілотників!

ЗСУ: Їбать!

Старшина ЗСУ: … чотирнадцять, п'ятнадцять…Та бляха-ж-муха, ну шо ви так волаєте, знову збився!
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08.02.2022 23:37 Відповісти
Українські ЗМІ: Нам знов потрібен коментар Міністра оборони Рєзнікова!
ЗСУ: Еее… А може не тре? А то ми ето… ще від попередніх коментарів не відійшли.
Россия: Украинцам раздают ПЗРК! Тем, кому не хватит - тех заставляют приносить охотничьи ружья! Видите, ни одна адекватная страна не может поддерживать этих агрессивных безумцев! Ни один лидер страны не будет иметь дела…
Ердоган: Слава Україні!
ЗСУ: Героям слава!
Россия: ******!
Українці (закривають новини): Їбать як цікаво розвиваються події. А ну, мала, набери старшину, шо там, хватить мені ПЗРК, чи зі своїм «калашматом» йти?
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08.02.2022 23:39 Відповісти
может оно уже драпануло из Украины? под предлогом орви..
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08.02.2022 23:48 Відповісти
Так уколоті ж! Яка може бути корона? Вакцина захищає від болячки
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09.02.2022 06:01 Відповісти
Может теперь он как человек имеющий связи в кабмине официально попросит ляшка обьяснить, почему в вакцинах находятся производные графена, зачем наночастицами оксида графена пропитаны медицинские маски и тесты. Это сверхпроводник. При правильно подобранном высокочастотном сигнале он может блокировать передачу импульсов нейронами, может блокировать энергетические каналы человека, и вызвать сбои в работе определенных органов, заставив человека лечиться всю жизнь. Может вызывать симптомы "ковидной" пневмонии, с эффектом матового стекла.
Уже просачивается информация об эксперементе в Ухане, где сперва ВСЕХ!!! привили от гриппа, затем в Ухане массово запустили тестирование системы 5G, затем обьявили об эпидемии.
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09.02.2022 06:15 Відповісти
Да проще все. Людей на Земле стало слишком много. И чтобы хоть как-то остановить их дальнейшее неконтролируемое размножение, придумали коронавирус. Точнее, коронавирус это страшилка, благодаря которой люди добровольно делают себе стерилизационную прививку. А дальше (через одно-два поколения) наступает бесплодие. Вот и все.
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09.02.2022 07:55 Відповісти
 
 