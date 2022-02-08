Міністр оборони Резніков вдруге захворів на коронавірус

Міністр оборони Олексій Резніков знову захворів на коронавірус.

Про це він повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Доповнив статистику... Почуваюся добре, на самоізоляції, але в робочому режимі. За майже два роки пандемії та карантинів і завдяки всім сучасним засобам зв'язку робочий режим безперервний 24/7. Та й новий штам завдяки своєчасній вакцинації не так важко переноситься, як у першу хвилю", – написав Резніков.

Міністр також нагадав про важливість вакцинації.

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Як повідомлялося, 11 листопада 2020 року Резніков інформував, що отримав позитивний результат ПЛР-тесту та перебував на самоізоляції.