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Белый дом - против немедленных санкций в отношении "Северного потока-2"

Белый дом - против немедленных санкций в отношении

Администрация США не поддерживает идею некоторых конгрессменов о немедленном введении дополнительных санкций против "Северного потока-2".

Об этом заявила во вторник представитель Белого дома Джен Псаки, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"У нас есть разногласия с некоторыми конгрессменами, которые считают, что можно добиться нужного эффекта, если ввести санкции против "Северного потока-2" прямо сейчас. Мы не согласны с этим", - сказала она на брифинге.

По словам Псаки, администрация США считает, что может использовать тему "Северного потока-2" для давления на Россию. "Это - рычаг для давления", - завила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сейчас существует консенсус, что любое новое военное вмешательство России в Украину поставит крест на "Северном потоке-2", - Кулеба

Автор: 

санкции (11569) США (27325) Северный поток (1458) Псаки Джен (168)


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Топ комментарии
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09.02.2022 01:26 Ответить
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Трампісти! Фас!
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09.02.2022 00:55 Ответить
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Трампісти! Фас!
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09.02.2022 00:55 Ответить
Дуже виважена і грамотна політика білого дому.
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09.02.2022 01:02 Ответить
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09.02.2022 01:26 Ответить
Гайно-негайно....

Надсилайте Б-52 та ставте хрест на пуйло-трубі ! 😕
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09.02.2022 01:21 Ответить
І бабцю Європу раком:

або мир та газ через Україну,
або СПГ із Америки

а рашка хай задаром "національної достояніє" в Китай качає!
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09.02.2022 01:24 Ответить
До речі, пуйло доручив уряду пошук альтернативного газу джерела енергії для рашки - чує що карбоновий податок не за горами
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09.02.2022 01:27 Ответить
Навпаки - "смерть" Північного потоку-2 не залишає кацапам і Європі ілюзій про можливість відмовитись від України, як транзитної для поставки газу і нафти держави, територія якої не повинна піддаватися бомбардуванням і обстрілам, щоб не зірвати транзит і не залишити Європу без газу і нафти.
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09.02.2022 08:21 Ответить
Нападение, оккупация и лагеря - Bild слил "мечты" Путина относительно Украины

https://youtu.be/3WgfGcNiMVY
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09.02.2022 08:56 Ответить
 
 