Белый дом - против немедленных санкций в отношении "Северного потока-2"
Администрация США не поддерживает идею некоторых конгрессменов о немедленном введении дополнительных санкций против "Северного потока-2".
Об этом заявила во вторник представитель Белого дома Джен Псаки, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"У нас есть разногласия с некоторыми конгрессменами, которые считают, что можно добиться нужного эффекта, если ввести санкции против "Северного потока-2" прямо сейчас. Мы не согласны с этим", - сказала она на брифинге.
По словам Псаки, администрация США считает, что может использовать тему "Северного потока-2" для давления на Россию. "Это - рычаг для давления", - завила она.
Топ комментарии
+3 NonCFist
показать весь комментарий09.02.2022 01:26 Ответить Ссылка
+1 irenka ko
показать весь комментарий09.02.2022 00:55 Ответить Ссылка
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Надсилайте Б-52 та ставте хрест на пуйло-трубі ! 😕
або мир та газ через Україну,
або СПГ із Америки
а рашка хай задаром "національної достояніє" в Китай качає!
https://youtu.be/3WgfGcNiMVY