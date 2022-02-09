Белый дом - против немедленных санкций в отношении "Северного потока-2"

Администрация США не поддерживает идею некоторых конгрессменов о немедленном введении дополнительных санкций против "Северного потока-2".

Об этом заявила во вторник представитель Белого дома Джен Псаки, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"У нас есть разногласия с некоторыми конгрессменами, которые считают, что можно добиться нужного эффекта, если ввести санкции против "Северного потока-2" прямо сейчас. Мы не согласны с этим", - сказала она на брифинге.

По словам Псаки, администрация США считает, что может использовать тему "Северного потока-2" для давления на Россию. "Это - рычаг для давления", - завила она.

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