Білий дім - проти негайних санкцій щодо "Північного потоку-2"
Адміністрація США не підтримує ідею деяких конгресменів про негайне запровадження додаткових санкцій проти "Північного потоку-2".
Про це заявила у вівторок представниця Білого дому Джен Псакі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"У нас є розбіжності з деякими конгресменами, які вважають, що можна досягти потрібного ефекту, якщо запровадити санкції проти "Північного потоку 2" прямо зараз. Ми не погоджуємося з цим", - сказала вона на брифінгу.
За словами Псакі, адміністрація США вважає, що може використати тему "Північного потоку 2" для впливу на Росію. "Це - важіль для тиску", - завила вона.
Топ коментарі
+3 NonCFist
показати весь коментар09.02.2022 01:26 Відповісти Посилання
+1 irenka ko
показати весь коментар09.02.2022 00:55 Відповісти Посилання
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Надсилайте Б-52 та ставте хрест на пуйло-трубі ! 😕
або мир та газ через Україну,
або СПГ із Америки
а рашка хай задаром "національної достояніє" в Китай качає!
https://youtu.be/3WgfGcNiMVY