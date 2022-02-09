УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9605 відвідувачів онлайн
Новини
2 984 10

Білий дім - проти негайних санкцій щодо "Північного потоку-2"

Білий дім - проти негайних санкцій щодо

Адміністрація США не підтримує ідею деяких конгресменів про негайне запровадження додаткових санкцій проти "Північного потоку-2".

Про це заявила у вівторок представниця Білого дому Джен Псакі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У нас є розбіжності з деякими конгресменами, які вважають, що можна досягти потрібного ефекту, якщо запровадити санкції проти "Північного потоку 2" прямо зараз. Ми не погоджуємося з цим", - сказала вона на брифінгу.

За словами Псакі, адміністрація США вважає, що може використати тему "Північного потоку 2" для впливу на Росію. "Це - важіль для тиску", - завила вона.

Також читайте: Деякі члени ЄС проти від'єднання Росії від SWIFT, – Bloomberg

Автор: 

санкції (12261) США (23607) Північний потік (2475) Псакі Джен (148)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+3
показати весь коментар
09.02.2022 01:26 Відповісти
+1
Трампісти! Фас!
показати весь коментар
09.02.2022 00:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Трампісти! Фас!
показати весь коментар
09.02.2022 00:55 Відповісти
Дуже виважена і грамотна політика білого дому.
показати весь коментар
09.02.2022 01:02 Відповісти
показати весь коментар
09.02.2022 01:26 Відповісти
Гайно-негайно....

Надсилайте Б-52 та ставте хрест на пуйло-трубі ! 😕
показати весь коментар
09.02.2022 01:21 Відповісти
І бабцю Європу раком:

або мир та газ через Україну,
або СПГ із Америки

а рашка хай задаром "національної достояніє" в Китай качає!
показати весь коментар
09.02.2022 01:24 Відповісти
До речі, пуйло доручив уряду пошук альтернативного газу джерела енергії для рашки - чує що карбоновий податок не за горами
показати весь коментар
09.02.2022 01:27 Відповісти
Навпаки - "смерть" Північного потоку-2 не залишає кацапам і Європі ілюзій про можливість відмовитись від України, як транзитної для поставки газу і нафти держави, територія якої не повинна піддаватися бомбардуванням і обстрілам, щоб не зірвати транзит і не залишити Європу без газу і нафти.
показати весь коментар
09.02.2022 08:21 Відповісти
Нападение, оккупация и лагеря - Bild слил "мечты" Путина относительно Украины

https://youtu.be/3WgfGcNiMVY
показати весь коментар
09.02.2022 08:56 Відповісти
 
 