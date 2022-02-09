Білий дім - проти негайних санкцій щодо "Північного потоку-2"

Адміністрація США не підтримує ідею деяких конгресменів про негайне запровадження додаткових санкцій проти "Північного потоку-2".

Про це заявила у вівторок представниця Білого дому Джен Псакі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У нас є розбіжності з деякими конгресменами, які вважають, що можна досягти потрібного ефекту, якщо запровадити санкції проти "Північного потоку 2" прямо зараз. Ми не погоджуємося з цим", - сказала вона на брифінгу.

За словами Псакі, адміністрація США вважає, що може використати тему "Північного потоку 2" для впливу на Росію. "Це - важіль для тиску", - завила вона.

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