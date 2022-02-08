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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Деякі члени ЄС проти від'єднання Росії від SWIFT, – Bloomberg

Деякі члени ЄС проти від'єднання Росії від SWIFT, – Bloomberg

За даними агентства Bloomberg, деякі країни Європейського Союзу виступають проти від'єднання Росії від міжнародної міжбанківської системи SWIFT у разі вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

Незважаючи на те, що члени ЄС на публіку заявляють, що єдині зі США щодо антиросійських санкцій, під час узгодження заходів деякі з них виступають проти.

Найактивнішу участь у координації санкцій зі США беруть Італія, Франція і Німеччина. Водночас остання проти санкції щодо російського банківського та енергетичного секторів.

Джерела Bloomberg, які знайомі із засекреченими обговореннями США та ЄС, зазначають, що представники європейських країн дали зрозуміти США, що від'єднання Росії від SWIFT є неприпустимим.

Також читайте: У західних країнах тривають гострі дебати щодо відключення Росії від SWIFT, - Кулеба

Автор: 

росія (66417) санкції (12249) SWIFT (160)


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Топ коментарі
+29
Это те члены, которые нашему члену в кредит паровозы продали?
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08.02.2022 22:51 Відповісти
+21
Пусть москальская орда убивает украинцев на их же земле, но отключение московской орды от SWIFT, при этом, недопустимо ... Цинизм высочайшего уровня... Мы живем в интереснейшее время, когда Украина, стремящаяся в Европу, на самом деле, последние 8 лет, и является тем единственным защитником тех самых "европейских ценностей", которые "Европа" уже давно продала, перепродала и забыла, в обмен на газ из азиатской Московии. И те немногие, на кого еще может положиться наша страна, защищающая Запад от Орды, это англосаксы - Штаты, Великобритания и ее Доминионы, а также страны Балтии и Польша. Остальное уже либо куплено либо в стадии приобретения азиатской московской Ордой оптом и в розницу ...
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08.02.2022 23:06 Відповісти
+14
Дело за США. Они при желании могут нагнуть любого
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08.02.2022 22:52 Відповісти
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Это те члены, которые нашему члену в кредит паровозы продали?
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08.02.2022 22:51 Відповісти
Непотріб втри дорога.
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08.02.2022 23:12 Відповісти
"***** нам друг, но SWIFT ещё дороже" )
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08.02.2022 22:52 Відповісти
Дело за США. Они при желании могут нагнуть любого
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08.02.2022 22:52 Відповісти
Отключение от свифта, это по факту просто отсутствие движений по корреспондентским счетам этих стран в американских банках. Свифт это всего лишь система информирования других банков о движениях по счетам. Как только США разрешают Ирану использовать свои корреспондентские счета, он начинает полноценную международную торговлю и при первой же сделке летит первое сообщение в формате swift.
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08.02.2022 23:44 Відповісти
По корреспондентским счетам - нет, все движения нотифицируются. Можно совершать транзакции с применением альтернативных платежных систем, например, Иран для международных переводов использует систему исламского банкинга "хавала".
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09.02.2022 00:02 Відповісти
Хавала, это когда даешь мутному типу деньги в одной стране, а другой мутный тип дает свои деньги твоему получателю в другой стране
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09.02.2022 00:03 Відповісти
А если кинут !
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09.02.2022 00:24 Відповісти
по долларам ДА
но коррсчета в ЕВРО(а именно это контролирует ДойчеБанк) будут отлично работать.
вот Фпанция с Германией и не хотят этой блокады..Вы там убивайте друг друга - а у нас БИЗНЕС
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09.02.2022 06:12 Відповісти
фрицы и лягушатники?
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08.02.2022 22:54 Відповісти
И макаронники ещё, тоже большие любители *********, вспомните Берлускони.
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09.02.2022 12:23 Відповісти
А хто ж з ЄС добровільно від'єднається від корита ?
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08.02.2022 22:54 Відповісти
Впринципе єто может біть и вброс журнашлюх, как в случае с финляндизацией от Макрона
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08.02.2022 22:54 Відповісти
ну и что? а деяки члены ЕС явные гавнюки. Весь вопрос «а улавливаете вы связь?»
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08.02.2022 22:57 Відповісти
Ахах. Я навіть назвати ці країни майже легко зможу. Вважаю ящо і помилюся, то не дуже.
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08.02.2022 23:01 Відповісти
хто відмовиться відключати кацапів від шифта - прокляну)))
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08.02.2022 23:02 Відповісти
ну от проклятий особо толку и эффективности никакой... сколько проклинали немцев в свое время и как живут победители и побежденные....
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08.02.2022 23:42 Відповісти
ну цих три члена всім відомі,Та пишіть відкрито немчура,жабоїди,і сраколиз орбан!!
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08.02.2022 23:03 Відповісти
Хто? Германія, Угорщина, можливо Італія... хто ще може бути?
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08.02.2022 23:04 Відповісти
Франция,Германия и Венгрия стопудов)
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08.02.2022 23:22 Відповісти
Ця ситуація з Росією перевірить на міцність трансатлантичну єдність.
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08.02.2022 23:05 Відповісти
Пусть москальская орда убивает украинцев на их же земле, но отключение московской орды от SWIFT, при этом, недопустимо ... Цинизм высочайшего уровня... Мы живем в интереснейшее время, когда Украина, стремящаяся в Европу, на самом деле, последние 8 лет, и является тем единственным защитником тех самых "европейских ценностей", которые "Европа" уже давно продала, перепродала и забыла, в обмен на газ из азиатской Московии. И те немногие, на кого еще может положиться наша страна, защищающая Запад от Орды, это англосаксы - Штаты, Великобритания и ее Доминионы, а также страны Балтии и Польша. Остальное уже либо куплено либо в стадии приобретения азиатской московской Ордой оптом и в розницу ...
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08.02.2022 23:06 Відповісти
Какие у нас ценности видно по тому какой у нас президент.
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08.02.2022 23:09 Відповісти
Жаль, но Европой правит поколение молодых социалистов, которые пришли на все готовое и не помнят времена советской оккупации... и им по ходу некому уже вставить мозг.
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08.02.2022 23:07 Відповісти
Ничего странного в этом нет.
Чему научило старшое поколение социалистов, то молодое и поёт. Только у них ремикс более насыщен левацкими идеями, чем у предыдущего поколения.
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09.02.2022 00:32 Відповісти
Європою правлять куплені царем місцеві корупціонери
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09.02.2022 11:30 Відповісти
Корче европейцы отказали в просьбе США отключить рф от их платёжной системы.
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08.02.2022 23:09 Відповісти
Корсчета рашки все-равно в американских банках, если американцы захотят - у рашистов просто не появится ни одного повода использовать свифт.
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09.02.2022 00:12 Відповісти
У европейцев, японцев, китайцев нет банков?
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09.02.2022 00:53 Відповісти
это скорее просто беспокойство европейцев, что скоро рашке будет нечего гонять по свифту из-за замороженных счетов.
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09.02.2022 00:13 Відповісти
США может и без ЕС отключить свифт. Просто они тоже не хотят выступать единолично, хотят единым фронтом, чтобы не нарушать единство Запада.
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09.02.2022 01:53 Відповісти
Не могут. Они могут сами отключиться и попытаться создать замену этой европейской системы.
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09.02.2022 07:22 Відповісти
ЕС не керує системою доменних імен. США можуть самостійно відключити любу країну від зв'язку.
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08.02.2022 23:11 Відповісти
США может все что угодно и они просто по доброте душевной хотя действовать синхронно с Европой. Но в итоге забьют на них, если война начнется и угробят финансово рашу самостоятельно
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08.02.2022 23:16 Відповісти
Не путайте SWIFT с интернетом.
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08.02.2022 23:27 Відповісти
Це на конях там повідомлення відправляють? Я не знав...
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08.02.2022 23:30 Відповісти
SWIFT работал задолго до появления Интернета.
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08.02.2022 23:55 Відповісти
Яке ж ти тупе.

Засновано в https://uk.wikipedia.org/wiki/1973 1973 ; співзасновниками виступили 240 банків з 19 країн.

SWIFT - кооперативне товариство, створене за бельгійським законодавством і належить його членам - більше 10 тис. учасників з 200 країн (на жовтень 2014). Головний офіс знаходиться у Бельгії у комуні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0-%D0%AE%D0%BB%D1%8C%D0%BF Ла-Юльп , недалеко від Брюсселя
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09.02.2022 01:29 Відповісти
Ну? А Интернет когда заработал?
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09.02.2022 07:20 Відповісти
За існування срср міжнародні платежі здійснювалися за допомогою повідомлень інкасо. Набагато довше проходили ніж Свіфт. Мабуть телеграфом передавали
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09.02.2022 11:34 Відповісти
Дай угадаю немцы и венгры
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08.02.2022 23:22 Відповісти
А там что есть право вето ?
Так что те, кто против - ужмутся.
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08.02.2022 23:24 Відповісти
они просто плачутся, преференций хотят наплакать под это дело
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09.02.2022 00:14 Відповісти
Венграм полезно пересмотреть кадры кинохроники 1956 года,
как их младенцев давят гусеницами советские танки.
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08.02.2022 23:25 Відповісти
За даними агентства Bloomberg, прорашистськы німецько-французькі Європейського Союзу виступають проти від'єднання Росії від міжнародної міжбанківської системи SWIFT у разі вторгнення в Україну. так правильно
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08.02.2022 23:31 Відповісти
блумберг еше та помойка
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08.02.2022 23:44 Відповісти
___________ЄВРОПА ПІДСТУПНО МОВЧАЛА.__________________

Коли Україна за право життя, з катами боролась, жила і вмирала.
I ждала, хотіла лише співчуття, Європа мовчала.
Коли Україна в нерівній борьбі, вся сходила кров'ю и слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі, Європа підступно мовчала.
Коли Україна в залізнім ярмі, робила на ката, і в ранах орала,
Коли ворушилися і скелі німі, Європа мовчала.
Коли Україна криваві жнива, зібравши для ката, сама умирала.
І з голоду навіть згубила слова, Європа мовчала.
Коли Україна життя прокляла, і цілою могилою стала,
Як сльози котилися, і в демона зла, Європа підступно мовчала.

ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ. 22 08 1931.
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08.02.2022 23:33 Відповісти
І ці країни, мабуть ,Франція ,Німеччина і Угорщина.
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08.02.2022 23:49 Відповісти
Навіть не сумніваюсь. можливо і ще дехто.
А ви як хотіли?
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08.02.2022 23:58 Відповісти
и что теперь делать с записью в Конституции?
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08.02.2022 23:52 Відповісти
Какой "записью", что ты несёшь?
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09.02.2022 00:15 Відповісти
не напрягай моск!
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09.02.2022 00:23 Відповісти
Куйло будет чувствовать себя в полной безопасности до тех пор, пока издержки от его бандитизма для Запада будут ниже прибылей, получаемых от контрактов с ним. А уж эту красную линию он - ой как хорошо чувствует и не переступит !!! А весь же остальной цирк - "по заявкам телезрителей"..(с)
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09.02.2022 00:13 Відповісти
"Наиболее активное участие в координации санкций с США принимают Италия, Франция и Германия. При этом последняя против санкций в отношении российского банковского и энергетического секторов".

Всё их "активное участие" в координации санкций с США видимо заключается только в одном - вставить как можно больше палок в колёса этого процесса. В общем всё предсказуемо, и "нежданчиков" в этом деле не предвидится.
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09.02.2022 00:24 Відповісти
І оце ті "наші єуропєйські західні партнери",(фактично основний кістяк євросоюзу) які своій брудний гешефт із ****** ставлять вище десятків тисячів життів українців? Чи може йдеться про якусь іншу Європу - із якоїсь паралельної реальності?? 🤔 А може це нам ще позавчора треба було зняти свої рожеві окуляри та сприймати світ таким яким він насправді і є(та й завжди був): цинічним, лицемірним, меркантильним, жорстоким до слабких... І нарешті ставати сильними і такими самими цинічно - меркантильними, дивитись на все тільки через призму своїх власних інтересів😏 І засвоїти врешті решт гарну тезу британського державного діяча Палмерстона в українській трактовці: " В України нема ні постійних союзників, ні постійних ворогів(окрім звичайно кацападлів!). В України є тільки свої постійні УКРАЇНСЬКІ інтереси.." Шоб знов і знов не підписувати "будапешти" і "мінськи" - на чиюсь чужу догоду!
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09.02.2022 01:03 Відповісти
Я ще казав у 2014, шо нащо нам той ЄС. Нам треба піти по шляху незалежності по типу Ізраілю. Всіх нафіг, Україна понад усе.
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09.02.2022 01:57 Відповісти
Ще напиши нащо нам те НАТО. Перевага ЄС у відсутності кордонів як економічних, так і туристичних, спільної економіки, коли економічні проблеми однієї країни стають спільними для кожного. Все як у НАТО.
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09.02.2022 11:42 Відповісти
Поэтому британцы и свалили из этого гадюшника.
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09.02.2022 03:20 Відповісти
Представляю как они будут лихорадочно юани и рубли по сусекам искать, что бы не случился перебой в поставках углеводородов. Ну не будут же они денежные банкноты садовыми тачками через границы катать. Придут к другим бухгалтерским методам взаимных расчётов. А если придёт замена этому СВИФТу на другую базовую систему, то кому он тогда будет нужен? США потеряет контроль над мировой торговлей, но что самое страшное, это доллар перестанет быть единственным платёжным международным средством платежей. И тогда Американская инфляция не будет размазана по всему миру, а станет национальной проблемой. И ещё какой проблемой когда над страной висит лавина долга, на сегодня это уже то ли 30 толи 32 триллиона долларов.
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09.02.2022 08:10 Відповісти
Германия - страна напитавшая ********* валютой до самого горла. Германия - страна,вскормившая рашизм. Точно так же совок вскармливал германский милитаризм и нацизм перед Второй мировой войной.
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09.02.2022 09:20 Відповісти
 
 