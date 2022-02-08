Деякі члени ЄС проти від'єднання Росії від SWIFT, – Bloomberg

За даними агентства Bloomberg, деякі країни Європейського Союзу виступають проти від'єднання Росії від міжнародної міжбанківської системи SWIFT у разі вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

Незважаючи на те, що члени ЄС на публіку заявляють, що єдині зі США щодо антиросійських санкцій, під час узгодження заходів деякі з них виступають проти.



Найактивнішу участь у координації санкцій зі США беруть Італія, Франція і Німеччина. Водночас остання проти санкції щодо російського банківського та енергетичного секторів.

Джерела Bloomberg, які знайомі із засекреченими обговореннями США та ЄС, зазначають, що представники європейських країн дали зрозуміти США, що від'єднання Росії від SWIFT є неприпустимим.

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