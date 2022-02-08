Деякі члени ЄС проти від'єднання Росії від SWIFT, – Bloomberg
За даними агентства Bloomberg, деякі країни Європейського Союзу виступають проти від'єднання Росії від міжнародної міжбанківської системи SWIFT у разі вторгнення в Україну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
Незважаючи на те, що члени ЄС на публіку заявляють, що єдині зі США щодо антиросійських санкцій, під час узгодження заходів деякі з них виступають проти.
Найактивнішу участь у координації санкцій зі США беруть Італія, Франція і Німеччина. Водночас остання проти санкції щодо російського банківського та енергетичного секторів.
Джерела Bloomberg, які знайомі із засекреченими обговореннями США та ЄС, зазначають, що представники європейських країн дали зрозуміти США, що від'єднання Росії від SWIFT є неприпустимим.
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но коррсчета в ЕВРО(а именно это контролирует ДойчеБанк) будут отлично работать.
вот Фпанция с Германией и не хотят этой блокады..Вы там убивайте друг друга - а у нас БИЗНЕС
Чему научило старшое поколение социалистов, то молодое и поёт. Только у них ремикс более насыщен левацкими идеями, чем у предыдущего поколения.
Засновано в https://uk.wikipedia.org/wiki/1973 1973 ; співзасновниками виступили 240 банків з 19 країн.
SWIFT - кооперативне товариство, створене за бельгійським законодавством і належить його членам - більше 10 тис. учасників з 200 країн (на жовтень 2014). Головний офіс знаходиться у Бельгії у комуні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0-%D0%AE%D0%BB%D1%8C%D0%BF Ла-Юльп , недалеко від Брюсселя
Так что те, кто против - ужмутся.
как их младенцев давят гусеницами советские танки.
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Коли Україна за право життя, з катами боролась, жила і вмирала.
I ждала, хотіла лише співчуття, Європа мовчала.
Коли Україна в нерівній борьбі, вся сходила кров'ю и слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі, Європа підступно мовчала.
Коли Україна в залізнім ярмі, робила на ката, і в ранах орала,
Коли ворушилися і скелі німі, Європа мовчала.
Коли Україна криваві жнива, зібравши для ката, сама умирала.
І з голоду навіть згубила слова, Європа мовчала.
Коли Україна життя прокляла, і цілою могилою стала,
Як сльози котилися, і в демона зла, Європа підступно мовчала.
ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ. 22 08 1931.
А ви як хотіли?
Всё их "активное участие" в координации санкций с США видимо заключается только в одном - вставить как можно больше палок в колёса этого процесса. В общем всё предсказуемо, и "нежданчиков" в этом деле не предвидится.