Некоторые члены ЕС против отключения России от SWIFT, – Bloomberg

По данным агентства Bloomberg, некоторые страны Европейского союза выступают против отключения России от международной межбанковской системы SWIFT в случае вторжения в Украину

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

Несмотря на то, что члены ЕС на публике заявляют, что едины с США в вопросе антироссийских санкций, во время согласования мер некоторые из них выступают против.



Наиболее активное участие в координации санкций с США принимают Италия, Франция и Германия. При этом последняя против санкций в отношении российского банковского и энергетического секторов.



Знакомые с засекреченными обсуждениями США и ЕС источники Bloomberg отмечают, что представители европейских стран дали понять США, что отключение России от SWIFT недопустимо.

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