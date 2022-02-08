Некоторые члены ЕС против отключения России от SWIFT, – Bloomberg
По данным агентства Bloomberg, некоторые страны Европейского союза выступают против отключения России от международной межбанковской системы SWIFT в случае вторжения в Украину
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
Несмотря на то, что члены ЕС на публике заявляют, что едины с США в вопросе антироссийских санкций, во время согласования мер некоторые из них выступают против.
Наиболее активное участие в координации санкций с США принимают Италия, Франция и Германия. При этом последняя против санкций в отношении российского банковского и энергетического секторов.
Знакомые с засекреченными обсуждениями США и ЕС источники Bloomberg отмечают, что представители европейских стран дали понять США, что отключение России от SWIFT недопустимо.
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но коррсчета в ЕВРО(а именно это контролирует ДойчеБанк) будут отлично работать.
вот Фпанция с Германией и не хотят этой блокады..Вы там убивайте друг друга - а у нас БИЗНЕС
Чему научило старшое поколение социалистов, то молодое и поёт. Только у них ремикс более насыщен левацкими идеями, чем у предыдущего поколения.
Засновано в https://uk.wikipedia.org/wiki/1973 1973 ; співзасновниками виступили 240 банків з 19 країн.
SWIFT - кооперативне товариство, створене за бельгійським законодавством і належить його членам - більше 10 тис. учасників з 200 країн (на жовтень 2014). Головний офіс знаходиться у Бельгії у комуні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0-%D0%AE%D0%BB%D1%8C%D0%BF Ла-Юльп , недалеко від Брюсселя
Так что те, кто против - ужмутся.
как их младенцев давят гусеницами советские танки.
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Коли Україна за право життя, з катами боролась, жила і вмирала.
I ждала, хотіла лише співчуття, Європа мовчала.
Коли Україна в нерівній борьбі, вся сходила кров'ю и слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі, Європа підступно мовчала.
Коли Україна в залізнім ярмі, робила на ката, і в ранах орала,
Коли ворушилися і скелі німі, Європа мовчала.
Коли Україна криваві жнива, зібравши для ката, сама умирала.
І з голоду навіть згубила слова, Європа мовчала.
Коли Україна життя прокляла, і цілою могилою стала,
Як сльози котилися, і в демона зла, Європа підступно мовчала.
ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ. 22 08 1931.
А ви як хотіли?
Всё их "активное участие" в координации санкций с США видимо заключается только в одном - вставить как можно больше палок в колёса этого процесса. В общем всё предсказуемо, и "нежданчиков" в этом деле не предвидится.