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Новости Агрессия России против Украины Война
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США и Турция скоординировали действия на фоне агрессии России, - Госдеп

США и Турция скоординировали действия на фоне агрессии России, - Госдеп

Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре обсудил с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу вопрос взаимодействия в ответ на военную эскалацию со стороны России.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает Государственный департамент США.

"Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Чавушоглу обсудили дальнейшую координацию, а также единство НАТО на фоне угроз эскалации со стороны России и агрессии против Украины", - указывается в официальном сообщении американского внешнеполитического ведомства.

При этом глава Госдепа подчеркнул приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины и отметил усилия президента Турции Эрдогана в поддержке дипломатического решения конфликта.

Кроме того, отмечается, что Блинкен и Чавушоглу обсудили процесс нормализации отношений между Турцией и Арменией, а также дополнительные шаги, которые США могли бы предпринять для поддержки этих усилий.

Также читайте: НАТО создало воздушный мост для поставок оружия в Украину, - The Wall Street Journal

Как сообщалось, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял о готовности содействовать снижению напряженности в регионе. В ходе визита в Киев 3 февраля он предложил принять в Турции саммит лидеров Украины и РФ.

Автор: 

НАТО (10176) США (27325) Турция (3508) Чавушоглу Мевлют (124) Блинкен Энтони (937)


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"Відданість США суверенітету й територіальній цілісності України" буде, коли ВПС НАТО закриють небо над Україною а Турція перекриє протоки для Росії.
"Чому" ? А тому що (наприклад) Будапештський меморандум - ядерне роззброєння, на хвилинку.
Інакше "відданість суверенітету" це просто слова. Китай все зрозуміє.
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09.02.2022 07:50 Ответить
Мудра ідея. А от якце зробити? А як мухосранці не виконають цю вимогу? Можливо США передасть надпотужні системи РЕБ, щоб вся техніка мокшів стала сліпою і глухою.
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09.02.2022 08:14 Ответить
В сложившейся ситуации, лучше вмешательства третьей неопознанной силы, с нашей стороны, не сыскать, кто бы шо тут не говорил.
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09.02.2022 08:34 Ответить
Шо вы мусолите тот меморандум... Это если бы ваша возлюбленная вас пеняла, мол , вы шо-та ей должны , бо вы в страстном порыве пообещал, но подпись в ЗАГСе до сих пор отсутствует. А на нет и суда нет.
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09.02.2022 08:31 Ответить
Міжнародне право тримається на документах, в тому числі - декларативних.
Інакше - звичайне право сильного і війна, врешті решт.
Проходили. Схоже - висновків не зробили.
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09.02.2022 08:54 Ответить
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09.02.2022 08:42 Ответить
Было бы скоординировано, если бы кацапские десантные лоханки из Сирии не смогли попасть в Черное море.
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09.02.2022 08:49 Ответить
Тому то і №уйло гнеться перед османами, бо не пропустять ні туди і не сюди
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09.02.2022 09:06 Ответить
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09.02.2022 09:03 Ответить
 
 