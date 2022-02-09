США и Турция скоординировали действия на фоне агрессии России, - Госдеп

Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре обсудил с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу вопрос взаимодействия в ответ на военную эскалацию со стороны России.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает Государственный департамент США.

"Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Чавушоглу обсудили дальнейшую координацию, а также единство НАТО на фоне угроз эскалации со стороны России и агрессии против Украины", - указывается в официальном сообщении американского внешнеполитического ведомства.

При этом глава Госдепа подчеркнул приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины и отметил усилия президента Турции Эрдогана в поддержке дипломатического решения конфликта.

Кроме того, отмечается, что Блинкен и Чавушоглу обсудили процесс нормализации отношений между Турцией и Арменией, а также дополнительные шаги, которые США могли бы предпринять для поддержки этих усилий.

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Как сообщалось, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял о готовности содействовать снижению напряженности в регионе. В ходе визита в Киев 3 февраля он предложил принять в Турции саммит лидеров Украины и РФ.