США і Туреччина скоординували дії на тлі агресії Росії, - Держдеп
Держсекретар США Ентоні Блінкен у телефонній розмові обговорив з главою МЗС Туреччини Мевлютом Чавушоглу питання взаємодії у відповідь на військову ескалацію з боку Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомляє Державний департамент США.
"Держсекретар Блінкен і міністр закордонних справ Чавушоглу обговорили подальшу координацію, а також єдність НАТО на тлі загроз ескалації з боку Росії та агресії проти України", - вказується в офіційному повідомленні американського зовнішньополітичного відомства.
При цьому глава Держдепу підкреслив відданість США суверенітету й територіальній цілісності України та відзначив зусилля президента Туреччини Ердогана в підтримці дипломатичного вирішення конфлікту.
Окрім того, зазначається, що Блінкен і Чавушоглу обговорили процес нормалізації відносин між Туреччиною й Вірменією, а також додаткові кроки, які США могли б зробити для підтримки цих зусиль.
Як повідомляв Укрінформ, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган неодноразово заявляв про готовність сприяти зниженню напруженості в регіоні. Під час візиту до Києва 3 лютого він запропонував прийняти в Туреччині саміт лідерів України та РФ.
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"Чому" ? А тому що (наприклад) Будапештський меморандум - ядерне роззброєння, на хвилинку.
Інакше "відданість суверенітету" це просто слова. Китай все зрозуміє.
Інакше - звичайне право сильного і війна, врешті решт.
Проходили. Схоже - висновків не зробили.