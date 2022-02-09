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США і Туреччина скоординували дії на тлі агресії Росії, - Держдеп

США і Туреччина скоординували дії на тлі агресії Росії, - Держдеп

Держсекретар США Ентоні Блінкен у телефонній розмові обговорив з главою МЗС Туреччини Мевлютом Чавушоглу питання взаємодії у відповідь на військову ескалацію з боку Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомляє Державний департамент США.

"Держсекретар Блінкен і міністр закордонних справ Чавушоглу обговорили подальшу координацію, а також єдність НАТО на тлі загроз ескалації з боку Росії та агресії проти України", - вказується в офіційному повідомленні американського зовнішньополітичного відомства.

При цьому глава Держдепу підкреслив відданість США суверенітету й територіальній цілісності України та відзначив зусилля президента Туреччини Ердогана в підтримці дипломатичного вирішення конфлікту.

Окрім того, зазначається, що Блінкен і Чавушоглу обговорили процес нормалізації відносин між Туреччиною й Вірменією, а також додаткові кроки, які США могли б зробити для підтримки цих зусиль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО створило повітряний міст для постачання зброї до України, – The Wall Street Journal

Як повідомляв Укрінформ, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган неодноразово заявляв про готовність сприяти зниженню напруженості в регіоні. Під час візиту до Києва 3 лютого він запропонував прийняти в Туреччині саміт лідерів України та РФ.

НАТО (6636) США (23607) Туреччина (3636) Чавушоглу Мевлют (126) Блінкен Ентоні (1157)


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"Відданість США суверенітету й територіальній цілісності України" буде, коли ВПС НАТО закриють небо над Україною а Турція перекриє протоки для Росії.
"Чому" ? А тому що (наприклад) Будапештський меморандум - ядерне роззброєння, на хвилинку.
Інакше "відданість суверенітету" це просто слова. Китай все зрозуміє.
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09.02.2022 07:50 Відповісти
Мудра ідея. А от якце зробити? А як мухосранці не виконають цю вимогу? Можливо США передасть надпотужні системи РЕБ, щоб вся техніка мокшів стала сліпою і глухою.
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09.02.2022 08:14 Відповісти
В сложившейся ситуации, лучше вмешательства третьей неопознанной силы, с нашей стороны, не сыскать, кто бы шо тут не говорил.
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09.02.2022 08:34 Відповісти
Шо вы мусолите тот меморандум... Это если бы ваша возлюбленная вас пеняла, мол , вы шо-та ей должны , бо вы в страстном порыве пообещал, но подпись в ЗАГСе до сих пор отсутствует. А на нет и суда нет.
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09.02.2022 08:31 Відповісти
Міжнародне право тримається на документах, в тому числі - декларативних.
Інакше - звичайне право сильного і війна, врешті решт.
Проходили. Схоже - висновків не зробили.
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09.02.2022 08:54 Відповісти
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09.02.2022 08:42 Відповісти
Было бы скоординировано, если бы кацапские десантные лоханки из Сирии не смогли попасть в Черное море.
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09.02.2022 08:49 Відповісти
Тому то і №уйло гнеться перед османами, бо не пропустять ні туди і не сюди
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09.02.2022 09:06 Відповісти
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09.02.2022 09:03 Відповісти
 
 