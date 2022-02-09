РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9200 посетителей онлайн
Новости Газовая война
7 828 74

ЕС зависит от российского газа, - Боррель

ЕС зависит от российского газа, - Боррель

На фоне кризиса, вызванного военной эскалацией России вблизи Украины, ЕС активно ищет альтернативные источники поступления газа в случае сокращения или прекращения поставок из России.

Об этом в Вашингтоне во время дискуссии в рамках "Бесед Жана Монне" под эгидой посольства Франции и Атлантического совета заявил высокий представитель Евросоюза Жозеп Боррель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Отвечая на вопрос модератора дискуссии о реакции, если в результате санкций Россия прекратит поставки газа в ЕС в разгар зимы, Боррель назвал такую ​​ситуацию "гипотетической", но признал существенную зависимость Евросоюза от российского газа.

"Это правда, что мы очень зависим от российского газа... Именно поэтому мы ищем альтернативных поставщиков", - сказал Боррель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Некоторые члены ЕС против отключения России от SWIFT, – Bloomberg

В этом контексте он упомянул Соединенные Штаты, Катар, Норвегию, страны Северной Африки, с которыми Евросоюз ведет переговоры по увеличению объемов газопоставок.

"Я не думаю, что Россия остановит поставки газа на 100%, но мы можем столкнуться с ситуацией, когда объемы газа сократятся, и потребуются другие источники. Мы должны считаться также с тем, что 30% газовых хранилищ в Европе принадлежат Газпрому, который не прилагает больших усилий, чтобы полностью заполнить эти резервы", - заметил Боррель.

Он добавил, что ЕС может осуществлять совместную закупку газа в интересах стран-членов и использовать существующую трубопроводную инфраструктуру в реверсном направлении для повышения их энергетической устойчивости. Еврокомиссия вышла с предложением по созданию общих стратегических резервов газа ЕС, но этот вопрос остается темой переговоров.

Автор: 

Газ (10238) россия (96420) Евросоюз (17337) Боррель Жозеп (784)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+17
а что вы сделали за все это время чтобы не зависеть от него?
показать весь комментарий
09.02.2022 08:27 Ответить
+13
"30% газових сховищ у Європі належать Газпрому..." Люди вообще не парятся о своей энергетической безопасности ))
показать весь комментарий
09.02.2022 08:30 Ответить
+11
И останавливают все свои АЭС, как Германия. Очень хороший способ не зависеть от газа, ага.
показать весь комментарий
09.02.2022 09:18 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а что вы сделали за все это время чтобы не зависеть от него?
показать весь комментарий
09.02.2022 08:27 Ответить
они то делают, развивают терминалы для сжиженного газа и альтернативную энергетику, а у нас её задушат за копейку в платежке
показать весь комментарий
09.02.2022 08:38 Ответить
И останавливают все свои АЭС, как Германия. Очень хороший способ не зависеть от газа, ага.
показать весь комментарий
09.02.2022 09:18 Ответить
без твоего умища разберутся )
показать весь комментарий
09.02.2022 09:20 Ответить
Конечно без меня разобрались. Как продать свои национальные интересы ради денег и теплого места в газпроме на пенсию.
показать весь комментарий
09.02.2022 09:22 Ответить
бедные, бедные немцы...
показать весь комментарий
09.02.2022 09:50 Ответить
Они многое делают, и терминалы для сжиженного газа, и газопроводы с Алжира и Египта планируют, через Турцию уже прокачивают газ с Азербайджана. Вопрос что делаем мы чтоб не остаться без газа насовсем?
показать весь комментарий
09.02.2022 08:43 Ответить
строят СП-1 и СП-2, ага
показать весь комментарий
09.02.2022 09:23 Ответить
диверсификация на время перехода к новому состоянию энергетики
показать весь комментарий
09.02.2022 09:51 Ответить
Что вы несете? Какая диверсификация если поставщик один и тот же?
Остановка Германией всех АЭС в стране - это тоже диверсификация такая?
показать весь комментарий
09.02.2022 09:59 Ответить
нет, поставщик не один, сша например... а если с спг будет заминка то и труба пригодится. а дальше заминок будет меньше. а аэс это тоже зависимость от ядерного топлива, и большой гемморой в случае аварии
показать весь комментарий
09.02.2022 10:02 Ответить
диверсификация это побольше труб хороших и разных, пока не наладят взаимодействие с надежными поставщиками, и не уменьшат долю потребности в газе
показать весь комментарий
09.02.2022 10:04 Ответить
Еще раз для тех кто вытащил голову из песка: трубы одного и того же поставщика. Этих же труб хватило бы и одной. СП-1 и СП-2 излишни, строили их только для того чтобы вычеркнуть один из козырей Украины (ГТС), для возможности захвата украинских территорий не прерывая торговлю газом.
И много аварий АЭС в Германии было? (подсказка: ни одной).
Зависимость от ядерного топлива? Серьезно? Его что, тоже по трубам нужно пускать в вашем мировоззрении?
показать весь комментарий
09.02.2022 10:23 Ответить
с точки зрения немцев - вот зима, а бесноватый куйло устраивает войнушку и бомбит нашу трубу, что им делать тогда, поэтому их устраивает вторая труба, на время пока они не перестроят свою систему
показать весь комментарий
09.02.2022 10:44 Ответить
Ваариант не сотрудничать с убийцей немчиками не рассматривается?
показать весь комментарий
09.02.2022 10:55 Ответить
рассматривается, по мере возможности
показать весь комментарий
09.02.2022 11:02 Ответить
Такое ощущение вы думаете не больше чем на шаг вперед. Что мешает ***** отключить вторую/третью/десятую трубу по любому бзику?
показать весь комментарий
09.02.2022 11:58 Ответить
на японских аэс тоже небыло аварий, пока на случилась фукусима
показать весь комментарий
09.02.2022 11:00 Ответить
Путаете теплое с мягким. Как часто в Германии происходят сильные землетрясения и мощные цунами? Никогда.
показать весь комментарий
09.02.2022 11:57 Ответить
можно и без землетрясений, чернобыль например
показать весь комментарий
09.02.2022 12:01 Ответить
Вы вообще в курсе о причинах аварии в Чернобыльской АЭС? Тогда не говорите глупостей.
показать весь комментарий
09.02.2022 12:03 Ответить
одна из причин человеческий фактор, как при проектировании, так при эксплуатации. а это уже реально
показать весь комментарий
09.02.2022 12:07 Ответить
Одной этой причины недостаточно, тем более, не забывайте про дисциплинированность немцев. Причины аварии на ЧАЭС были в феерическом совковом *********** стечении сразу нескольких факторов - совковом управлении, показухе, уязвимости реактора и ********** руководства (а отсутствие хотя бы одной из причин не допустило бы аварии). Немцам до такого очень далеко. По крайней мере, сейчас.
показать весь комментарий
09.02.2022 12:14 Ответить
Ну, якщо чесно, Україна залежить від російського газу не менше. І ця залежність тільки росте з урахуванням падіння власного видобутку.
показать весь комментарий
09.02.2022 09:00 Ответить
А ми? Який в тебе газ на кухні? Мабуть відчизняного видобування?
показать весь комментарий
09.02.2022 09:13 Ответить
Да ты что? Вы только что узнали об этом?
показать весь комментарий
09.02.2022 08:27 Ответить
С добрым утром, ЕС
показать весь комментарий
09.02.2022 08:28 Ответить
Спасибо, кэп
показать весь комментарий
09.02.2022 08:29 Ответить
"30% газових сховищ у Європі належать Газпрому..." Люди вообще не парятся о своей энергетической безопасности ))
показать весь комментарий
09.02.2022 08:30 Ответить
Евроидиоты, сэр.
показать весь комментарий
09.02.2022 09:00 Ответить
Верхушка Германии (и возможно Франции) уже давно продали свои собственные национальные интересы в обмен на взятки и теплое место в газпроме.
показать весь комментарий
09.02.2022 09:19 Ответить
А у нас паряться? Житомиробленерго (стратегічно важлива компанія, яка постачає електрику, у тому числі, на танковий завод) - належить російському власнику. Як і ще 11 українських обленерго. І це на котрий рік війни?
показать весь комментарий
09.02.2022 09:58 Ответить
Якої війни? Що ти мелеш? Ти хоч знаєш, що таке війна і скільки війна забирає життів? Українці українців вбивають більше на території підконтрольній Україні, ніж ця "війна"))
показать весь комментарий
09.02.2022 10:02 Ответить
А ти б поїхало, подивилося, на "невійну"!!! З окопу, а не з дивану!
показать весь комментарий
09.02.2022 10:08 Ответить
Якщо це для тебе війна, то коли почнеться справжня, ти обсерешся і потонеш у власних фекаліях ))
показать весь комментарий
09.02.2022 10:11 Ответить
Бачу, ти своїх по гірляку нажерся, бо смердиш нє по-дєтски!!! А мені чотирьох років вистачило, щоб не бздіти, як ти, з дівану, ексПЕРДЕ з ******** мєтодічкою!
показать весь комментарий
09.02.2022 11:40 Ответить
І взагалі, звідки ти, з *********** мєтодічкою, тут намалювалося??? Судячи, по твоїм потужним пердам, явно з лугандону!!!
показать весь комментарий
09.02.2022 11:46 Ответить
Стоит рассмотреть возможность резкого увеличения добьічи газа в Украине , которая нуждается только в новьіх технологиях , а запасьі имеются . Та же "Шелл" или "ВР" вполне могли бьі зайти в Украину на долговременной основе . И єкспортньіе трубопроводьі в ЕС исправно работают...
показать весь комментарий
09.02.2022 08:34 Ответить
ага щаз) инвестиционная няня будет добывать газ)
показать весь комментарий
09.02.2022 08:35 Ответить
та да...Жену отдай дяде, а сам иди к б... на улицу красных фонарей...
показать весь комментарий
09.02.2022 08:42 Ответить
Пока будет угроза военного конфликта на этой территории и регулярные рейдерские атаки на бизнес, Шелл и ВР не зайдут туда, зачем им так рисковать?
показать весь комментарий
09.02.2022 09:53 Ответить
Да знаем , почему возникают "конфликтьі" , и кто их осуществляет. В районе Славянска как раз в 2014г должньі бьіли начинать бурение - именно "Шелл". Но , уже руки коротки у РФ-ии !
показать весь комментарий
09.02.2022 10:10 Ответить
Постачальників бабла до кишені!!!
показать весь комментарий
09.02.2022 08:34 Ответить
благодарите гдр)
показать весь комментарий
09.02.2022 08:35 Ответить
Яке світового масштабу "відкриття"! Це ж відомо ще за часів СРСР!
показать весь комментарий
09.02.2022 08:36 Ответить
да. вот только в те времена совку делали одолжение, разрешая ему продавать газ в цивилизованный мир и угрожая прекратить его покупать в случае чего, а сейчас все с точностью до наоборот. ***** дирижирует цивилизованным миром и строит всех, угрожая прекращением поставки газа.
показать весь комментарий
09.02.2022 10:14 Ответить
)(уйло знайшов інший підхід шляхом "шредиризації" і "консервації" і така "диригентська" палочка Дамокловим мечем нависла над ЄС.
показать весь комментарий
09.02.2022 11:38 Ответить
пусть за это Европа скажзет спасибо Германиии с её пророссийским руководством в течении десятилетий (особый привет фрау Штази) и таким же пророссийским руководством ЕС.которое внагляк.вопреки санкциям вернуло РФ в ПАРЕ за то.что та заплатила взносы...Всё настолько очевидно.что вряд ли вызывает дискуссиии.Вопрос в том.что ЕС с этим делать? А делать придётся серьёзно,начиная с общейпозиции стран ЕС к Германии и Франции по поводу лоббирования интересов Кремля в ЕС...
показать весь комментарий
09.02.2022 08:52 Ответить
Такое ощущение, что Путлер хочет уничтожить собственную страну.
Еще совсем чуть чуть и ЕС придет к выводу, что Россия самый ненадежный поставщик нефти и газа.
Тем более, что выручка от проданных углеводородов идет на военную экскалацию.
показать весь комментарий
09.02.2022 08:55 Ответить
У него увеличиваются поставки в Китай. Там свои какие-то мутняки и визуально выглядит как будто раша решила окончательно отдаться китаю, а тот потребовал сжечь все мосты в европе.
показать весь комментарий
09.02.2022 10:22 Ответить
Зависит.А Россия от Европы-не зависит.Вопрос в том,кто кому больше нужен.
показать весь комментарий
09.02.2022 09:02 Ответить
Цена на газ периодически "обрушивается" до 900 долларов. И это как бы уже нормально. А недавно 400 казалось много. Европейцы терпят стиснув зубы ради Украины. Надо это ценить. Они ведь могли запустить трубу и нормализовать цены.
показать весь комментарий
09.02.2022 09:03 Ответить
А кто им доктор, что они сами себя загнали в зависимость? Только АЭС вместо этого останавливают, гениально. Разве что Прибалтика только терминалы строят, молодцы.
показать весь комментарий
09.02.2022 10:26 Ответить
придурки долбанные . а на что вы расчитывали надеясь на дружбу с россией ? теперь стоите на коленях с протянутой рукой за газом .а россия вас раком с газом поставила и дрючит нагло... вас такая политика с газом и Украиной ничему не научила....вам же говорили дурачкам что это оружие путина и посмотрите что будет.... убедились ? без газа вы никто, и вас можно пинать...((
показать весь комментарий
09.02.2022 09:03 Ответить
Ну, а делать то нам с вами что? Байден с Путиным договорились, цену на газ задрали и держат, СПГ американский стал рентабельным и в Европу пошел, все по плану. СП2 чем дольше не заработает тем лучше для цены на га, тем выгоднее его импортерам, похоже и русские не сильно парятся по этому поводу.
показать весь комментарий
09.02.2022 09:35 Ответить
большая часть газа идет по контрактным ценам. зато политическое решение отвязываться от таких поставщиков уже принято, а это трудности перехода
показать весь комментарий
09.02.2022 09:54 Ответить
"Спасибо" фрау Рибентроп!
показать весь комментарий
09.02.2022 09:23 Ответить
Sehr gerne! Guten Appetit!
показать весь комментарий
09.02.2022 09:37 Ответить
немцам было проще качать из парашки, пока она не начала выделываться. но теперь их достали и они будут возить танкерами например, а труба нужна про запас, вдруг танкеров не хватит (не успевают строить сейчас), и вообще уменьшать долю газа
показать весь комментарий
09.02.2022 10:09 Ответить
но теперь их достали и они будут возить танкерами

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Шо ,для всей европы будут возить?Пусть европа поблагодарит теперь германию за мудрую политику.
показать весь комментарий
10.02.2022 15:25 Ответить
Не ссыте, господин Боррель! РФ зависит от ваших денег куда больше чем вы от их газа. Там скорее небо рухнет на землю и Волга потечёт вспять, чем ваш газовый кран перекроют
показать весь комментарий
09.02.2022 10:11 Ответить
Смотря что потребовал Китай от раши. А он явно влияет на эту игру хутина, возможно даже расхреначиться с европой и сша - это прямое требование китая. В обмен на увеличение поставок из раши в китай и прочие разные ништяки. Очень похоже что именно китай тут серый кардинал этой игры раши.
показать весь комментарий
09.02.2022 10:27 Ответить
Рашка накопила денег (600 миллиардов)и вполне может перекрыть поставки газа на пол-года-год. А вы знаете что может прийти в голову ***** при прогрессирующей деменции? А то что в след зиму когда откроют СП2-рашка остановит транзит через Украину исключительно с целью вывать проблемы в Украине и внутренние протесты и нестабильность-я в этом на 99,9% уверен. Рашка-она ведь не действует в рамках общей логики и здравого смысла. Умом Россию не понять
показать весь комментарий
09.02.2022 11:00 Ответить
Почему не купили украинскую ГТС, вместе с хранилищами, когда предлагали купить и отдать в управление ЕС ?
показать весь комментарий
09.02.2022 10:46 Ответить
Ай яй яй. И кто же это сделал? Кто поставил европку в прямую зависимость от азиопы? Жадные бюргеры, жлобы лягушкоеды, коза ностра при власти?
показать весь комментарий
09.02.2022 10:53 Ответить
Ми маємо рахуватися також з тим, що 30% газових сховищ у Європі належать Газпрому
А зачем вы отдади 30% газохранилищРоссии-вы что в Европе там *******?
Это уже не вопрос. Рашка ведь всегда мечтала быть монополистом и диктовать условия-а Европа помогает ей в этом
показать весь комментарий
09.02.2022 10:55 Ответить
Литва построила терминал СПГ, Польша построила терминал СПГ. Германия закрывает атомные станции, переходят на российский вонючий газ.



Литва. Корабль - терминал СПГ Independence.
показать весь комментарий
09.02.2022 11:07 Ответить
НАРКОМАНЫ? Или просто ЗАЖРАВЩИЕСЯ БАРЫГИ?
показать весь комментарий
09.02.2022 12:16 Ответить
ЕС огромный бюрократический монстр. Они любят все зарегулировать. Всякие энергетические пакеты утверждать. Но, делается все очень медленно. Что касается 30% российских хранилищ (и ни чего не мешает и другим собственникам хранилищ поступать аналогично России) - придут к тому, что на законодательном уровне заставят собственников хранилищ четко работать в буферном режиме: накапливать до отопительного сезона не менее 90% объема хранилищ и распродавать по утвержденному графику по месяцам в отопительный период не менее 60% объема хранилищ. Оставшиеся 30% зарезервируют на форсмажор по решению Еврокомиссии. За не выполнение нормативов первый раз предусмотрят драконовские штрафы, за второй раз - принудительная продажа хранилищ на аукционе новому собственнику. (Это моя законодательная инициатива )

Что касается ФРГ они лоханулись с отсутствием у себя LNG-терминала и теперь лихорадочно рассматривают альтернативные трубы в Испанию, у которой избыточные мощности LNG-терминалов, а так же близость алжирского газа и, на перспективу, мощности по производству зеленого водорода на севере Африки.

А непродуманный преждевременный отказ ФРГ от АЭС со ставкой на переходный период к зеленой энергетике на российский газ - большая геополитическая ошибка, приведшая к тому же к огромным экономическим потерям всех стран Европы из-за повышения цен га газ. Необходимо пересмотреть это решение и отложить до создания как минимум трехкратных мощностей зеленой генерации взамен выбывающих мощностей АЭС (с учетом нестабильной зеленой генерации) в комплексе с такими же мощностями накопителей электрической энергии.
показать весь комментарий
09.02.2022 12:35 Ответить
а что, газ есть только на ********* ??Литва и Польша доказали- что нет
показать весь комментарий
09.02.2022 12:43 Ответить
ДЛЯ ТИХ, ХТО ПИТАЄ: "ЧОМУ УКРАЇНА?"

Рейтинг Україна в світі:

1-е місце в Європі за доведеними запасами уранових руд;
2-е місце в Європі та 10-е місце у світі за запасами титанової руди;

2-е місце у світі за розвіданими запасами марганцевих руд (2,3 млрд т, або 12% світових запасів);

2-е місце у світі за запасами залізняку (30 млрд тонн);

2-е місце у Європі за запасами ртутної руди;

3-е місце в Європі (13-е місце у світі) із запасів сланцевого газу (22 трлн куб. м)

4 місце у світі за загальною вартістю природних ресурсів;
7 місце у світі за запасами вугілля (33,9 млрд тонн)

Україна - аграрна країна:

1-е місце у Європі за площею орних земель;
третє місце у світі за площею чорноземів (25% світового обсягу);
1-е місце у світі з експорту соняшнику та олії;
2-е місце у світі з виробництва ячменю та 4-е місце з експорту ячменю;
3-й за величиною виробник та 4-й за величиною експортер кукурудзи у світі;
4-й за величиною виробник картоплі у світі;
5-й за величиною виробник жита у світі;
5 місце у світі з виробництва бджіл (75 000 тонн);
8 місце у світі з експорту пшениці;
9 місце у світі з виробництва курячих яєць;
16 місце у світі з експорту сиру.

Україна може задовольнити потреби у ПРОДОВОЛЬСТВІ 600 мільйонів людей.

Україна є промислово розвиненою країною:

1 місце у Європі з виробництва аміаку;
2-е місце в Європі та 4-е місце у світі за величиною газопровідної системи (142,5 млрд куб. м пропускної спроможності газу в ЄС);
3-е місце у Європі та 8-е місце у світі за встановленою потужністю атомних електростанцій;
3-е місце у Європі та 11-е місце у світі за протяжністю залізничної мережі (21 700 км);
3-е місце у світі (після США та Франції) з виробництва локаторів та локаційного обладнання;
3-й за величиною експортер заліза у світі
4 місце у світі з експорту турбін для АЕС;
4-й у світі виробник ракетних установок;
4 місце у світі з експорту глини
4 місце у світі з експорту титану
8 місце у світі з експорту руд та концентратів;
9 місце у світі з експорту продукції ВПК;
10-те місце у світі з виробництва сталі (32,4 млн. тонн).
показать весь комментарий
09.02.2022 12:56 Ответить
скорее так - ЕС куплено за рассейское "бабло"
показать весь комментарий
10.02.2022 14:48 Ответить
 
 