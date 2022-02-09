ЕС зависит от российского газа, - Боррель
На фоне кризиса, вызванного военной эскалацией России вблизи Украины, ЕС активно ищет альтернативные источники поступления газа в случае сокращения или прекращения поставок из России.
Об этом в Вашингтоне во время дискуссии в рамках "Бесед Жана Монне" под эгидой посольства Франции и Атлантического совета заявил высокий представитель Евросоюза Жозеп Боррель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Отвечая на вопрос модератора дискуссии о реакции, если в результате санкций Россия прекратит поставки газа в ЕС в разгар зимы, Боррель назвал такую ситуацию "гипотетической", но признал существенную зависимость Евросоюза от российского газа.
"Это правда, что мы очень зависим от российского газа... Именно поэтому мы ищем альтернативных поставщиков", - сказал Боррель.
В этом контексте он упомянул Соединенные Штаты, Катар, Норвегию, страны Северной Африки, с которыми Евросоюз ведет переговоры по увеличению объемов газопоставок.
"Я не думаю, что Россия остановит поставки газа на 100%, но мы можем столкнуться с ситуацией, когда объемы газа сократятся, и потребуются другие источники. Мы должны считаться также с тем, что 30% газовых хранилищ в Европе принадлежат Газпрому, который не прилагает больших усилий, чтобы полностью заполнить эти резервы", - заметил Боррель.
Он добавил, что ЕС может осуществлять совместную закупку газа в интересах стран-членов и использовать существующую трубопроводную инфраструктуру в реверсном направлении для повышения их энергетической устойчивости. Еврокомиссия вышла с предложением по созданию общих стратегических резервов газа ЕС, но этот вопрос остается темой переговоров.
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Остановка Германией всех АЭС в стране - это тоже диверсификация такая?
И много аварий АЭС в Германии было? (подсказка: ни одной).
Зависимость от ядерного топлива? Серьезно? Его что, тоже по трубам нужно пускать в вашем мировоззрении?
совковом ***********стечении сразу нескольких факторов - совковом управлении, показухе, уязвимости реактора и ********** руководства (а отсутствие хотя бы одной из причин не допустило бы аварии). Немцам до такого очень далеко. По крайней мере, сейчас.
Еще совсем чуть чуть и ЕС придет к выводу, что Россия самый ненадежный поставщик нефти и газа.
Тем более, что выручка от проданных углеводородов идет на военную экскалацию.
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Шо ,для всей европы будут возить?Пусть европа поблагодарит теперь германию за мудрую политику.
А зачем вы отдади 30% газохранилищРоссии-вы что в Европе там *******?
Это уже не вопрос. Рашка ведь всегда мечтала быть монополистом и диктовать условия-а Европа помогает ей в этом
Литва. Корабль - терминал СПГ Independence.
Что касается ФРГ они лоханулись с отсутствием у себя LNG-терминала и теперь лихорадочно рассматривают альтернативные трубы в Испанию, у которой избыточные мощности LNG-терминалов, а так же близость алжирского газа и, на перспективу, мощности по производству зеленого водорода на севере Африки.
А непродуманный преждевременный отказ ФРГ от АЭС со ставкой на переходный период к зеленой энергетике на российский газ - большая геополитическая ошибка, приведшая к тому же к огромным экономическим потерям всех стран Европы из-за повышения цен га газ. Необходимо пересмотреть это решение и отложить до создания как минимум трехкратных мощностей зеленой генерации взамен выбывающих мощностей АЭС (с учетом нестабильной зеленой генерации) в комплексе с такими же мощностями накопителей электрической энергии.
Рейтинг Україна в світі:
1-е місце в Європі за доведеними запасами уранових руд;
2-е місце в Європі та 10-е місце у світі за запасами титанової руди;
2-е місце у світі за розвіданими запасами марганцевих руд (2,3 млрд т, або 12% світових запасів);
2-е місце у світі за запасами залізняку (30 млрд тонн);
2-е місце у Європі за запасами ртутної руди;
3-е місце в Європі (13-е місце у світі) із запасів сланцевого газу (22 трлн куб. м)
4 місце у світі за загальною вартістю природних ресурсів;
7 місце у світі за запасами вугілля (33,9 млрд тонн)
Україна - аграрна країна:
1-е місце у Європі за площею орних земель;
третє місце у світі за площею чорноземів (25% світового обсягу);
1-е місце у світі з експорту соняшнику та олії;
2-е місце у світі з виробництва ячменю та 4-е місце з експорту ячменю;
3-й за величиною виробник та 4-й за величиною експортер кукурудзи у світі;
4-й за величиною виробник картоплі у світі;
5-й за величиною виробник жита у світі;
5 місце у світі з виробництва бджіл (75 000 тонн);
8 місце у світі з експорту пшениці;
9 місце у світі з виробництва курячих яєць;
16 місце у світі з експорту сиру.
Україна може задовольнити потреби у ПРОДОВОЛЬСТВІ 600 мільйонів людей.
Україна є промислово розвиненою країною:
1 місце у Європі з виробництва аміаку;
2-е місце в Європі та 4-е місце у світі за величиною газопровідної системи (142,5 млрд куб. м пропускної спроможності газу в ЄС);
3-е місце у Європі та 8-е місце у світі за встановленою потужністю атомних електростанцій;
3-е місце у Європі та 11-е місце у світі за протяжністю залізничної мережі (21 700 км);
3-е місце у світі (після США та Франції) з виробництва локаторів та локаційного обладнання;
3-й за величиною експортер заліза у світі
4 місце у світі з експорту турбін для АЕС;
4-й у світі виробник ракетних установок;
4 місце у світі з експорту глини
4 місце у світі з експорту титану
8 місце у світі з експорту руд та концентратів;
9 місце у світі з експорту продукції ВПК;
10-те місце у світі з виробництва сталі (32,4 млн. тонн).