ЄС залежить від російського газу, - Боррель
На тлі кризи, спричиненої військовою ескалацією Росії поблизу України, ЄС активно шукає альтернативні джерела надходження газу на випадок скорочення або припинення поставок з Росії.
Про це у Вашингтоні під час дискусії в рамках "Бесід Жана Монне" під егідою посольства Франції та Атлантичної ради, заявив Високий представник Євросоюзу Жозеп Боррель, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Відповідаючи на запитання модератора дискусії щодо реакції, якщо внаслідок санкцій Росія припинить постачання газу до ЄС у розпал зими, Боррель назвав таку ситуацію "гіпотетичною", але визнав суттєву залежність Євросоюзу від російського газу.
"Це правда, що ми дуже залежимо від російського газу… Саме тому ми шукаємо альтернативних постачальників", - сказав Боррель.
У цьому контексті він згадав Сполучені Штати, Катар, Норвегію, країни Північної Африки, з якими Євросоюз веде переговори щодо збільшення обсягів газопостачання.
"Я не думаю, що Росія зупинить постачання газу на 100%, але ми можемо постати перед ситуацією, коли обсяги газу скоротяться, і будуть потрібні інші джерела. Ми маємо рахуватися також з тим, що 30% газових сховищ у Європі належать Газпрому, який не докладає значних зусиль, щоб повністю заповнити ці резерви", - зауважив Боррель.
Він додав, що ЄС може здійснювати спільну закупівлю газу в інтересах країн-членів, та використовувати наявну трубопровідну інфраструктуру у реверсному напрямку для підвищення їхньої енергетичної стійкості. Єврокомісія вийшла з пропозицією щодо створення спільних стратегічних резервів газу ЄС, але це питання залишається темою переговорів.
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Остановка Германией всех АЭС в стране - это тоже диверсификация такая?
И много аварий АЭС в Германии было? (подсказка: ни одной).
Зависимость от ядерного топлива? Серьезно? Его что, тоже по трубам нужно пускать в вашем мировоззрении?
совковом ***********стечении сразу нескольких факторов - совковом управлении, показухе, уязвимости реактора и ********** руководства (а отсутствие хотя бы одной из причин не допустило бы аварии). Немцам до такого очень далеко. По крайней мере, сейчас.
Еще совсем чуть чуть и ЕС придет к выводу, что Россия самый ненадежный поставщик нефти и газа.
Тем более, что выручка от проданных углеводородов идет на военную экскалацию.
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Шо ,для всей европы будут возить?Пусть европа поблагодарит теперь германию за мудрую политику.
А зачем вы отдади 30% газохранилищРоссии-вы что в Европе там *******?
Это уже не вопрос. Рашка ведь всегда мечтала быть монополистом и диктовать условия-а Европа помогает ей в этом
Литва. Корабль - терминал СПГ Independence.
Что касается ФРГ они лоханулись с отсутствием у себя LNG-терминала и теперь лихорадочно рассматривают альтернативные трубы в Испанию, у которой избыточные мощности LNG-терминалов, а так же близость алжирского газа и, на перспективу, мощности по производству зеленого водорода на севере Африки.
А непродуманный преждевременный отказ ФРГ от АЭС со ставкой на переходный период к зеленой энергетике на российский газ - большая геополитическая ошибка, приведшая к тому же к огромным экономическим потерям всех стран Европы из-за повышения цен га газ. Необходимо пересмотреть это решение и отложить до создания как минимум трехкратных мощностей зеленой генерации взамен выбывающих мощностей АЭС (с учетом нестабильной зеленой генерации) в комплексе с такими же мощностями накопителей электрической энергии.
Рейтинг Україна в світі:
1-е місце в Європі за доведеними запасами уранових руд;
2-е місце в Європі та 10-е місце у світі за запасами титанової руди;
2-е місце у світі за розвіданими запасами марганцевих руд (2,3 млрд т, або 12% світових запасів);
2-е місце у світі за запасами залізняку (30 млрд тонн);
2-е місце у Європі за запасами ртутної руди;
3-е місце в Європі (13-е місце у світі) із запасів сланцевого газу (22 трлн куб. м)
4 місце у світі за загальною вартістю природних ресурсів;
7 місце у світі за запасами вугілля (33,9 млрд тонн)
Україна - аграрна країна:
1-е місце у Європі за площею орних земель;
третє місце у світі за площею чорноземів (25% світового обсягу);
1-е місце у світі з експорту соняшнику та олії;
2-е місце у світі з виробництва ячменю та 4-е місце з експорту ячменю;
3-й за величиною виробник та 4-й за величиною експортер кукурудзи у світі;
4-й за величиною виробник картоплі у світі;
5-й за величиною виробник жита у світі;
5 місце у світі з виробництва бджіл (75 000 тонн);
8 місце у світі з експорту пшениці;
9 місце у світі з виробництва курячих яєць;
16 місце у світі з експорту сиру.
Україна може задовольнити потреби у ПРОДОВОЛЬСТВІ 600 мільйонів людей.
Україна є промислово розвиненою країною:
1 місце у Європі з виробництва аміаку;
2-е місце в Європі та 4-е місце у світі за величиною газопровідної системи (142,5 млрд куб. м пропускної спроможності газу в ЄС);
3-е місце у Європі та 8-е місце у світі за встановленою потужністю атомних електростанцій;
3-е місце у Європі та 11-е місце у світі за протяжністю залізничної мережі (21 700 км);
3-е місце у світі (після США та Франції) з виробництва локаторів та локаційного обладнання;
3-й за величиною експортер заліза у світі
4 місце у світі з експорту турбін для АЕС;
4-й у світі виробник ракетних установок;
4 місце у світі з експорту глини
4 місце у світі з експорту титану
8 місце у світі з експорту руд та концентратів;
9 місце у світі з експорту продукції ВПК;
10-те місце у світі з виробництва сталі (32,4 млн. тонн).