ЄС залежить від російського газу, - Боррель

На тлі кризи, спричиненої військовою ескалацією Росії поблизу України, ЄС активно шукає альтернативні джерела надходження газу на випадок скорочення або припинення поставок з Росії.

Про це у Вашингтоні під час дискусії в рамках "Бесід Жана Монне" під егідою посольства Франції та Атлантичної ради, заявив Високий представник Євросоюзу Жозеп Боррель, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Відповідаючи на запитання модератора дискусії щодо реакції, якщо внаслідок санкцій Росія припинить постачання газу до ЄС у розпал зими, Боррель назвав таку ситуацію "гіпотетичною", але визнав суттєву залежність Євросоюзу від російського газу.

"Це правда, що ми дуже залежимо від російського газу… Саме тому ми шукаємо альтернативних постачальників", - сказав Боррель.

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У цьому контексті він згадав Сполучені Штати, Катар, Норвегію, країни Північної Африки, з якими Євросоюз веде переговори щодо збільшення обсягів газопостачання.

"Я не думаю, що Росія зупинить постачання газу на 100%, але ми можемо постати перед ситуацією, коли обсяги газу скоротяться, і будуть потрібні інші джерела. Ми маємо рахуватися також з тим, що 30% газових сховищ у Європі належать Газпрому, який не докладає значних зусиль, щоб повністю заповнити ці резерви", - зауважив Боррель.

Він додав, що ЄС може здійснювати спільну закупівлю газу в інтересах країн-членів, та використовувати наявну трубопровідну інфраструктуру у реверсному напрямку для підвищення їхньої енергетичної стійкості. Єврокомісія вийшла з пропозицією щодо створення спільних стратегічних резервів газу ЄС, але це питання залишається темою переговорів.