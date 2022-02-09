Байден назвал Путина "парнем с ядерной бомбой и без друзей", - NBC

Президент США Джо Байден во время неофициального разговора назвал президента РФ Владимира Путина "парнем с ядерной бомбой и без друзей".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает NBC со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что Байден во время частных встреч шутил о лидерах некоторых стран.

"Канцлер Германии Олаф Шольц – это не Ангела Меркель, – сказал Байден. По их словам, он назвал поведение британского премьер-министра Бориса Джонсона бурным. А президент Франции Эмманюэль Макрон, как сказал Байден, хочет быть Шарлем де Голлем (первый президент Франции и символ Сопротивления в годы Второй мировой войны. - Ред.)", - говорится в сообщении.

"Что касается президента России Владимира Путина, то Байден описал его как "парня с ядерной бомбой и без друзей", - отмечает NBC.

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