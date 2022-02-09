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Байден назвал Путина "парнем с ядерной бомбой и без друзей", - NBC

Байден назвал Путина

Президент США Джо Байден во время неофициального разговора назвал президента РФ Владимира Путина "парнем с ядерной бомбой и без друзей".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает NBC со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что Байден во время частных встреч шутил о лидерах некоторых стран.

"Канцлер Германии Олаф Шольц – это не Ангела Меркель, – сказал Байден. По их словам, он назвал поведение британского премьер-министра Бориса Джонсона бурным. А президент Франции Эмманюэль Макрон, как сказал Байден, хочет быть Шарлем де Голлем (первый президент Франции и символ Сопротивления в годы Второй мировой войны. - Ред.)", - говорится в сообщении.

"Что касается президента России Владимира Путина, то Байден описал его как "парня с ядерной бомбой и без друзей", - отмечает NBC.

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Автор: 

Байден Джо (2795) путин владимир (31651) россия (96420) США (27325)


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Топ комментарии
+26
Переводя на общедоступный - обезьяна с гранатой
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09.02.2022 10:07 Ответить
+11
А дядя Джо еще тот шутник: то убицей Ху..ла назовет, то мудаком с ядреной бомбой!))
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09.02.2022 10:07 Ответить
+11
***** он, а не хлопиц!!!
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09.02.2022 10:21 Ответить
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Переводя на общедоступный - обезьяна с гранатой
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09.02.2022 10:07 Ответить
... і без царя в голові.
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09.02.2022 10:22 Ответить
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09.02.2022 11:16 Ответить
А дядя Джо еще тот шутник: то убицей Ху..ла назовет, то мудаком с ядреной бомбой!))
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09.02.2022 10:07 Ответить
старый ублюдочный гиббон с гранатой, а не хлопець.
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09.02.2022 10:10 Ответить
Де Голль - не перший президент Франції, у Франції президенти з кінця 19 сторіччя взагалі-то були...
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09.02.2022 10:16 Ответить
неграмотный Байден, учился на двойки
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09.02.2022 10:22 Ответить
Причому тут Байден, це ж уточнення, а не його слова...
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09.02.2022 10:39 Ответить
Де Голль - президент последней французской республики
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09.02.2022 10:41 Ответить
первый президент т.н. "пятой республики"
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09.02.2022 10:39 Ответить
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09.02.2022 10:17 Ответить
***** он, а не хлопиц!!!
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09.02.2022 10:21 Ответить
поправка, обезьяна с ядерной бомбой
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09.02.2022 10:22 Ответить
Він під.......ас, а не хлопець! Або ху...о!
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09.02.2022 10:25 Ответить
який ще "парєнь"? плєшьівоє куйло
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09.02.2022 10:26 Ответить
Ну для 80-летнего Байдена он парень , а для большинства бункерный ботаксный дед или проще *****
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09.02.2022 10:30 Ответить
***** з "ядреною булавою"
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09.02.2022 10:32 Ответить
как это без друзей. а кива, ермак и это мелкое гундосое, заискивающе заглядывающее в глаза
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09.02.2022 10:36 Ответить
То не друзі, то дуполизна пліснява. і такої, у *****, як лайна в очістних спорудах!
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09.02.2022 10:44 Ответить
а хйло що, не такє?
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09.02.2022 10:56 Ответить
Видимо боялся оскорбить плешивую обезьяну. Корректные названия не для маньяка-шизоида.
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09.02.2022 10:50 Ответить
такакой он парень??

Это дедпердед у которого мозги уже поплыли
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09.02.2022 10:54 Ответить
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09.02.2022 11:12 Ответить
В Путіна є так звані друзі мільярдери, яких він 100% побоюється. Ось на кого потрібно вводити санкції.
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09.02.2022 11:31 Ответить
как это без друзей? а Асад, а лукашеску, а свЫн, а Мадура, ацарь Зимбабве наконец!?
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09.02.2022 12:30 Ответить
описав його як "хлопця з ядерною бомбою і без друзів" але з (одно)статевими партнерами.
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09.02.2022 16:34 Ответить
 
 