Байден назвав Путіна "хлопцем з ядерною бомбою та без друзів", - NBC

Президент США Джо Байден під час неофіційної розмови назвав президента РФ Володимира Путіна "хлопцем з ядерною бомбою та без друзів".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє NBC із посиланням на джерела.

Видання зазначає, що Байден під час приватних зустрічей жартував про лідерів деяких країн.

"Канцлер Німеччини Олаф Шольц - це не Ангела Меркель, - сказав Байден. За їх словами, він назвав поведінку британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона бурхливою. А президент Франції Емманюель Макрон, як сказав Байден, хоче бути Шарлем де Голлем (перший президент Франції та символ Опору в роки Другої світової війни. - Ред.)", - йдеться в повідомленні.

"Що стосується президента Росії Володимира Путіна, то Байден описав його як "хлопця з ядерною бомбою і без друзів", - зазначає NBC.

Читайте: Ситуація довкола України була провідною під час перемовин із Шольцом, - Байден