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Байден назвав Путіна "хлопцем з ядерною бомбою та без друзів", - NBC

Байден назвав Путіна

Президент США Джо Байден під час неофіційної розмови назвав президента РФ Володимира Путіна "хлопцем з ядерною бомбою та без друзів".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє NBC із посиланням на джерела.

Видання зазначає, що Байден під час приватних зустрічей жартував про лідерів деяких країн.

"Канцлер Німеччини Олаф Шольц - це не Ангела Меркель, - сказав Байден. За їх словами, він назвав поведінку британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона бурхливою. А президент Франції Емманюель Макрон, як сказав Байден, хоче бути Шарлем де Голлем (перший президент Франції та символ Опору в роки Другої світової війни. - Ред.)", - йдеться в повідомленні.

"Що стосується президента Росії Володимира Путіна, то Байден описав його як "хлопця з ядерною бомбою і без друзів", - зазначає NBC.

Читайте: Ситуація довкола України була провідною під час перемовин із Шольцом, - Байден

Автор: 

Байден Джо (2893) путін володимир (24222) росія (66431) США (23607)


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Топ коментарі
+26
Переводя на общедоступный - обезьяна с гранатой
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09.02.2022 10:07 Відповісти
+11
А дядя Джо еще тот шутник: то убицей Ху..ла назовет, то мудаком с ядреной бомбой!))
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09.02.2022 10:07 Відповісти
+11
***** он, а не хлопиц!!!
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09.02.2022 10:21 Відповісти
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Переводя на общедоступный - обезьяна с гранатой
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09.02.2022 10:07 Відповісти
... і без царя в голові.
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09.02.2022 10:22 Відповісти
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09.02.2022 11:16 Відповісти
А дядя Джо еще тот шутник: то убицей Ху..ла назовет, то мудаком с ядреной бомбой!))
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09.02.2022 10:07 Відповісти
старый ублюдочный гиббон с гранатой, а не хлопець.
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09.02.2022 10:10 Відповісти
Де Голль - не перший президент Франції, у Франції президенти з кінця 19 сторіччя взагалі-то були...
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09.02.2022 10:16 Відповісти
неграмотный Байден, учился на двойки
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09.02.2022 10:22 Відповісти
Причому тут Байден, це ж уточнення, а не його слова...
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09.02.2022 10:39 Відповісти
Де Голль - президент последней французской республики
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09.02.2022 10:41 Відповісти
первый президент т.н. "пятой республики"
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09.02.2022 10:39 Відповісти
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09.02.2022 10:17 Відповісти
***** он, а не хлопиц!!!
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09.02.2022 10:21 Відповісти
поправка, обезьяна с ядерной бомбой
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09.02.2022 10:22 Відповісти
Він під.......ас, а не хлопець! Або ху...о!
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09.02.2022 10:25 Відповісти
який ще "парєнь"? плєшьівоє куйло
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09.02.2022 10:26 Відповісти
Ну для 80-летнего Байдена он парень , а для большинства бункерный ботаксный дед или проще *****
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09.02.2022 10:30 Відповісти
***** з "ядреною булавою"
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09.02.2022 10:32 Відповісти
как это без друзей. а кива, ермак и это мелкое гундосое, заискивающе заглядывающее в глаза
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09.02.2022 10:36 Відповісти
То не друзі, то дуполизна пліснява. і такої, у *****, як лайна в очістних спорудах!
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09.02.2022 10:44 Відповісти
а хйло що, не такє?
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09.02.2022 10:56 Відповісти
Видимо боялся оскорбить плешивую обезьяну. Корректные названия не для маньяка-шизоида.
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09.02.2022 10:50 Відповісти
такакой он парень??

Это дедпердед у которого мозги уже поплыли
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09.02.2022 10:54 Відповісти
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09.02.2022 11:12 Відповісти
В Путіна є так звані друзі мільярдери, яких він 100% побоюється. Ось на кого потрібно вводити санкції.
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09.02.2022 11:31 Відповісти
как это без друзей? а Асад, а лукашеску, а свЫн, а Мадура, ацарь Зимбабве наконец!?
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09.02.2022 12:30 Відповісти
описав його як "хлопця з ядерною бомбою і без друзів" але з (одно)статевими партнерами.
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09.02.2022 16:34 Відповісти
 
 