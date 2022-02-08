Ситуація довкола України була провідною під час перемовин із Шольцом, - Байден

Президент США Джо Байден заявив, що ситуація довкола України зайняла найбільше часу під час його перемовин із канцлером ФРН Олафом Шольцом у Вашингтоні.

Про це він сказав на пресконференції за підсумками переговорів із Шольцем, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Головною темою нашого порядку денного була наша єдина реакція на стримування загроз з боку Росії щодо України... Цьому ми присвятили найбільше часу", - сказав Байден.

Він зазначив, що США разом із ФРН та іншими союзниками працюють разом, щоб досягти дипломатичного врегулювання ситуації навколо України.

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