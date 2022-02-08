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Ситуація довкола України була провідною під час перемовин із Шольцом, - Байден

Ситуація довкола України була провідною під час перемовин із Шольцом, - Байден

Президент США Джо Байден заявив, що ситуація довкола України зайняла найбільше часу під час його перемовин із канцлером ФРН Олафом Шольцом у Вашингтоні.

Про це він сказав на пресконференції за підсумками переговорів із Шольцем, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Головною темою нашого порядку денного була наша єдина реакція на стримування загроз з боку Росії щодо України... Цьому ми присвятили найбільше часу", - сказав Байден.

Він зазначив, що США разом із ФРН та іншими союзниками працюють разом, щоб досягти дипломатичного врегулювання ситуації навколо України.

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Автор: 

Байден Джо (2893) Німеччина (7517) США (23613) Шольц Олаф (1142)


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ну так а що рейх?
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08.02.2022 10:21 Відповісти
В бункере рейхсканцелярии под Кремлем невесело 😃
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08.02.2022 10:37 Відповісти
Це дипломатичний пи.дьож. Україна для них на задньому плані. Основою перемовим, ймовірніше був т.з. стратегічний союз Росії і Китаю. Геру Шольцу у Вашингтоні нагадали чим закінчуються для рейхсканцлерів спроби всидіти одною сракою на двох базарах (чи воювати на два фронти)... Він, мабуть цього і сам "дотяпав", тому і полетів за океан.
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08.02.2022 12:44 Відповісти
 
 