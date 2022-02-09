РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4713 посетителей онлайн
Новости Олимпиада-2022
11 019 35

Российский фигурист провалил тест на допинг на Олимпиаде-2022, - СМИ

Российский фигурист провалил тест на допинг на Олимпиаде-2022, - СМИ

На Олимпиаде-2022 возникла задержка церемонии награждения призеров олимпийского командного турнира по фигурному катанию из-за проблемы с допинг-тестом одного из российских фигуристов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Inside the games.

Церемонию награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на зимней Олимпиаде-2022 пришлось задержать. Это связано с проблемой с тестированием на допинг одного из русских фигуристов.

Российские фигуристы выиграли командные соревнования на Играх в Пекине, второе место заняли США, третье – Япония. Церемония награждения должна была состояться в понедельник, 7 февраля. Но ее сначала перенесли на вторник, а затем снова отложили.

Пресс-секретарь Федерации фигурного катания России Ольга Ермолина сообщила, что организация "ждет официальной информации по этому поводу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский фигурист Шмуратко общался с журналистами из РФ на английском

Автор: 

Олимпиада (1137) россия (96420) допинг-контроль (334) фигурное катание (45)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+45
как неожиданно
показать весь комментарий
09.02.2022 10:39 Ответить
+25
взялися за-старе....московити....

а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути, навіть в спорті та на дозвіллі!!!
показать весь комментарий
09.02.2022 10:41 Ответить
+15
Сволочной народец,народец-дрянь,срань и рвань.
показать весь комментарий
09.02.2022 11:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
как неожиданно
показать весь комментарий
09.02.2022 10:39 Ответить
показать весь комментарий
09.02.2022 11:20 Ответить
Спутник 5 и 20 капель боярышника с настойкой гуталина и будет допинговых ватник....
показать весь комментарий
09.02.2022 11:40 Ответить
...с настойкой путаліна...
показать весь комментарий
09.02.2022 17:20 Ответить
взялися за-старе....московити....

а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути, навіть в спорті та на дозвіллі!!!
показать весь комментарий
09.02.2022 10:41 Ответить
Задрал уже простить одно и тоже! Головка болит?
показать весь комментарий
09.02.2022 13:13 Ответить
Там навіть не на допінг-там виявили наркоту.
показать весь комментарий
09.02.2022 10:48 Ответить
наркомани кончені.
показать весь комментарий
09.02.2022 10:53 Ответить
Мельдоністи ,а не медалісти)
показать весь комментарий
09.02.2022 11:04 Ответить
Какой допинг если фигуристке ещё даже 16 нет препарат для лечения заболеваний сердца не является допингом, к тому же МОК не комментирует сплетни
показать весь комментарий
10.02.2022 07:14 Ответить
А что, кто-то сомневался ? Как говорится: первый пошел
показать весь комментарий
09.02.2022 11:13 Ответить
Ніколи такого не було і ось знову.
показать весь комментарий
09.02.2022 11:13 Ответить
Сволочной народец,народец-дрянь,срань и рвань.
показать весь комментарий
09.02.2022 11:15 Ответить
Там допінг всі жруть навіть спортсмени з кульової стрільби, тільки не розумію навіщо, це ж не хокей, бокс, футбол...
показать весь комментарий
09.02.2022 11:16 Ответить
здоровья не хватает на прижок в тройном тулупе
показать весь комментарий
09.02.2022 11:22 Ответить
ну так они потому и без флагов. Ща объявят что там нет нет никаких из фигуристов
показать весь комментарий
09.02.2022 11:21 Ответить
коцорылые неисправимы
показать весь комментарий
09.02.2022 11:25 Ответить
Ну, по-перше "россійскіх" фігуристів на ОІ немає. Як немає і інших "россійскіх" спортсменів у інших олімпійських дисциплінах. Є представники якоїсь невідомої секти без прапора, без гімну, без герба. По-друге - це не новина і не дивина. Кацап-"спортсмен" = допінг. І нема на то ради. 😊
показать весь комментарий
09.02.2022 11:26 Ответить
До них рано или поздно должны были добраться. Слишком откровенно доминировали в последние годы. В женском одиночном катании вообще какая-то пропасть.
показать весь комментарий
09.02.2022 11:33 Ответить
При запросе в поисковиках, наркотики…. выскакивают в том числе МИД РФ , Лавров, Мария Захарова и Россия….

.совпадение????

Не думаю!!!!
показать весь комментарий
09.02.2022 11:34 Ответить
Официальных результатов допинг проб еще нет.
показать весь комментарий
09.02.2022 11:34 Ответить
показать весь комментарий
09.02.2022 11:36 Ответить
Однажды одного итальянца на ОИ поймали на нафтизине. Это капли чтобы прочистить заложенный нос. Иногда доходит до абсурда.
показать весь комментарий
09.02.2022 11:38 Ответить
Упоротым этого не докажешь.
показать весь комментарий
09.02.2022 11:50 Ответить
Это как в Сочи что ли? Оболгали значит неожиданных "победителей"? Занявших на Олимпиаде до сочинской, фиг знает какое место -где-то в "двадцатке")))
показать весь комментарий
09.02.2022 12:02 Ответить
без допинга кацапы на ипортозамещении не вытягивают.
показать весь комментарий
09.02.2022 12:20 Ответить
Все ждут замеса трех российских фигуристок с четверными прыжками. Неужели все испортят.
показать весь комментарий
09.02.2022 13:13 Ответить
никогда такого не было и вот опять !
показать весь комментарий
09.02.2022 13:21 Ответить
А яку травлю украінськой збірної з фігурного катання та України вони почали у соцмережах, коли наші не аплодували ім стоячи!
показать весь комментарий
09.02.2022 13:26 Ответить
Курица не птица,кацап без допинга не спортсмен.
показать весь комментарий
09.02.2022 13:45 Ответить
Все эти слухи и сплетни яйца выеденого не стоят, в МОК заявили что они не будут комментировать домыслы, а то что якобы нашли у Камилы Валиевой на спортивные достижения не влияет
показать весь комментарий
10.02.2022 07:04 Ответить
https://www.kp.ru/sports/olimpiada-2022-v-pekine/kak-valievoj-popal-doping-pochemu-ee-ne-ubrali-s-olimpiady-u-rossii-otberut-zoloto-figuristov-otvety-na-glavnye-voprosy-grandioznogo-skandala/ КР .сру.
Почему Валиеву еще не дисквалифицировали и не убрали с Олимпиады?

Допинг-проба была взята во время российских соревнований, и дело ведет РУСАДА. То есть МОК к нему по идее не имеет особого отношения. РУСАДА, получив 8 февраля результаты проваленного теста, тут же отстранило Валиеву. На следующий день фигуристка не вышла не тренировку. Однако представители спортсменки тут же подали протест, который был рассмотрен специальной комиссией РУСАДА 9 февраля, и с Валиевой сняли отстранение. Поэтому она сейчас выходит на официальные тренировки в Пекине.
РУСАДА сняло отстранение Валиевой. Почему еще все не закончилось?

МОК и Международный союз конькобежцев не согласился с вердиктом комиссии РУСАДА и подали протест в Спортивный арбитражный суд (CAS). На каждых Олимпийских играх работают выездные сессии CAS, они оперативно рассматривают все спорные случаи.
Когда будет решение CAS по делу Валиевой?

В ближайшие дни. В любом случае оно должно быть объявлено до старта женского личного турнира фигуристок. Эти соревнования в Пекине-2022 начинаются 15 февраля. Но важно понимать, что CAS принимает решение только по поводу того, может ли Валиева дальше принимать участие в Олимпиаде или нет. Суд в Пекине-2022 не будет решать виновата ли Камила в допинг-нарушении. Это будет решать РУСАДА потом, после длительных разбирательств, а если решение кому-то не понравится, то его можно будет опротестовать в том же CAS, но уже не в ускоренном порядке.
У России отнимут «золото» командного турнира?

По всей видимости в ближайшее время - нет. Когда Валиева выступала в командном турнире, ее никто не отстранял, и она имела на это право. Золотую медаль у сборной России по фигурному катанию смогут забрать только если Валиева признают виновной в употреблении допинга.
Как могут наказать Валиеву?

В спортивной судебной практике было несколько случаев по употреблению триметазидина. Сейчас за его употребление дают 4 года дисквалификации. Но Валиева - несовершеннолетняя, ей не исполнилось еще 16 лет, а значит ответственность должна лечь на ее тренерский штаб, а сроки наказания смягчены. Но женское фигурное катание сейчас настолько молодое, что даже два года дисквалификации на практике означает конец карьеры.
показать весь комментарий
11.02.2022 10:11 Ответить
 
 