Российский фигурист провалил тест на допинг на Олимпиаде-2022, - СМИ

На Олимпиаде-2022 возникла задержка церемонии награждения призеров олимпийского командного турнира по фигурному катанию из-за проблемы с допинг-тестом одного из российских фигуристов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Inside the games.

Церемонию награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на зимней Олимпиаде-2022 пришлось задержать. Это связано с проблемой с тестированием на допинг одного из русских фигуристов.

Российские фигуристы выиграли командные соревнования на Играх в Пекине, второе место заняли США, третье – Япония. Церемония награждения должна была состояться в понедельник, 7 февраля. Но ее сначала перенесли на вторник, а затем снова отложили.

Пресс-секретарь Федерации фигурного катания России Ольга Ермолина сообщила, что организация "ждет официальной информации по этому поводу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский фигурист Шмуратко общался с журналистами из РФ на английском