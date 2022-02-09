Російський фігурист провалив тест на допінг на Олімпіаді-2022, - ЗМІ
На Олімпіаді-2022 виникла затримка церемонії нагородження призерів олімпійського командного турніру з фігурного катання через проблему з допінг-тестом одного з російських фігуристів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Inside the games.
Зазначається, що Церемонію нагородження переможців та призерів командного турніру з фігурного катання на зимовій Олімпіаді-2022 довелося затримати. Це пов'язано з проблемою з тестуванням на допінг одного з російських фігуристів.
Російські фігуристи виграли командні змагання на Іграх у Пекіні, друге місце посіли США, третє – Японія. Церемонія нагородження мала відбутися у понеділок, 7 лютого. Але її спочатку перенесли на вівторок, а потім знову відклали.
Прес-секретар Федерації фігурного катання Росії Ольга Єрмоліна повідомила, що організація "чекає офіційної інформації з цього приводу".
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а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути, навіть в спорті та на дозвіллі!!!
.совпадение????
Не думаю!!!!
Почему Валиеву еще не дисквалифицировали и не убрали с Олимпиады?
Допинг-проба была взята во время российских соревнований, и дело ведет РУСАДА. То есть МОК к нему по идее не имеет особого отношения. РУСАДА, получив 8 февраля результаты проваленного теста, тут же отстранило Валиеву. На следующий день фигуристка не вышла не тренировку. Однако представители спортсменки тут же подали протест, который был рассмотрен специальной комиссией РУСАДА 9 февраля, и с Валиевой сняли отстранение. Поэтому она сейчас выходит на официальные тренировки в Пекине.
РУСАДА сняло отстранение Валиевой. Почему еще все не закончилось?
МОК и Международный союз конькобежцев не согласился с вердиктом комиссии РУСАДА и подали протест в Спортивный арбитражный суд (CAS). На каждых Олимпийских играх работают выездные сессии CAS, они оперативно рассматривают все спорные случаи.
Когда будет решение CAS по делу Валиевой?
В ближайшие дни. В любом случае оно должно быть объявлено до старта женского личного турнира фигуристок. Эти соревнования в Пекине-2022 начинаются 15 февраля. Но важно понимать, что CAS принимает решение только по поводу того, может ли Валиева дальше принимать участие в Олимпиаде или нет. Суд в Пекине-2022 не будет решать виновата ли Камила в допинг-нарушении. Это будет решать РУСАДА потом, после длительных разбирательств, а если решение кому-то не понравится, то его можно будет опротестовать в том же CAS, но уже не в ускоренном порядке.
У России отнимут «золото» командного турнира?
По всей видимости в ближайшее время - нет. Когда Валиева выступала в командном турнире, ее никто не отстранял, и она имела на это право. Золотую медаль у сборной России по фигурному катанию смогут забрать только если Валиева признают виновной в употреблении допинга.
Как могут наказать Валиеву?
В спортивной судебной практике было несколько случаев по употреблению триметазидина. Сейчас за его употребление дают 4 года дисквалификации. Но Валиева - несовершеннолетняя, ей не исполнилось еще 16 лет, а значит ответственность должна лечь на ее тренерский штаб, а сроки наказания смягчены. Но женское фигурное катание сейчас настолько молодое, что даже два года дисквалификации на практике означает конец карьеры.