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Новини Олімпіада-2022
11 019 35

Російський фігурист провалив тест на допінг на Олімпіаді-2022, - ЗМІ

Російський фігурист провалив тест на допінг на Олімпіаді-2022, - ЗМІ

На Олімпіаді-2022 виникла затримка церемонії нагородження призерів олімпійського командного турніру з фігурного катання через проблему з допінг-тестом одного з російських фігуристів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Inside the games.

Зазначається, що Церемонію нагородження переможців та призерів командного турніру з фігурного катання на зимовій Олімпіаді-2022 довелося затримати. Це пов'язано з проблемою з тестуванням на допінг одного з російських фігуристів.

Російські фігуристи виграли командні змагання на Іграх у Пекіні, друге місце посіли США, третє – Японія. Церемонія нагородження мала відбутися у понеділок, 7 лютого. Але її спочатку перенесли на вівторок, а потім знову відклали.

Прес-секретар Федерації фігурного катання Росії Ольга Єрмоліна повідомила, що організація "чекає офіційної інформації з цього приводу".

Також читайте: Український фігурист Шмуратко спілкувався з журналістами з РФ англійською

Автор: 

Олімпіада (688) росія (66431) допінг-контроль (242) фігурне катання (42)


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Топ коментарі
+45
как неожиданно
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09.02.2022 10:39 Відповісти
+25
взялися за-старе....московити....

а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути, навіть в спорті та на дозвіллі!!!
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09.02.2022 10:41 Відповісти
+15
Сволочной народец,народец-дрянь,срань и рвань.
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09.02.2022 11:15 Відповісти
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как неожиданно
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09.02.2022 10:39 Відповісти
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09.02.2022 11:20 Відповісти
Спутник 5 и 20 капель боярышника с настойкой гуталина и будет допинговых ватник....
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09.02.2022 11:40 Відповісти
...с настойкой путаліна...
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09.02.2022 17:20 Відповісти
взялися за-старе....московити....

а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути, навіть в спорті та на дозвіллі!!!
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09.02.2022 10:41 Відповісти
Задрал уже простить одно и тоже! Головка болит?
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09.02.2022 13:13 Відповісти
Там навіть не на допінг-там виявили наркоту.
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09.02.2022 10:48 Відповісти
наркомани кончені.
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09.02.2022 10:53 Відповісти
Мельдоністи ,а не медалісти)
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09.02.2022 11:04 Відповісти
Какой допинг если фигуристке ещё даже 16 нет препарат для лечения заболеваний сердца не является допингом, к тому же МОК не комментирует сплетни
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10.02.2022 07:14 Відповісти
А что, кто-то сомневался ? Как говорится: первый пошел
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09.02.2022 11:13 Відповісти
Ніколи такого не було і ось знову.
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09.02.2022 11:13 Відповісти
Сволочной народец,народец-дрянь,срань и рвань.
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09.02.2022 11:15 Відповісти
Там допінг всі жруть навіть спортсмени з кульової стрільби, тільки не розумію навіщо, це ж не хокей, бокс, футбол...
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09.02.2022 11:16 Відповісти
здоровья не хватает на прижок в тройном тулупе
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09.02.2022 11:22 Відповісти
ну так они потому и без флагов. Ща объявят что там нет нет никаких из фигуристов
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09.02.2022 11:21 Відповісти
коцорылые неисправимы
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09.02.2022 11:25 Відповісти
Ну, по-перше "россійскіх" фігуристів на ОІ немає. Як немає і інших "россійскіх" спортсменів у інших олімпійських дисциплінах. Є представники якоїсь невідомої секти без прапора, без гімну, без герба. По-друге - це не новина і не дивина. Кацап-"спортсмен" = допінг. І нема на то ради. 😊
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09.02.2022 11:26 Відповісти
До них рано или поздно должны были добраться. Слишком откровенно доминировали в последние годы. В женском одиночном катании вообще какая-то пропасть.
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09.02.2022 11:33 Відповісти
При запросе в поисковиках, наркотики…. выскакивают в том числе МИД РФ , Лавров, Мария Захарова и Россия….

.совпадение????

Не думаю!!!!
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09.02.2022 11:34 Відповісти
Официальных результатов допинг проб еще нет.
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09.02.2022 11:34 Відповісти
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09.02.2022 11:36 Відповісти
Однажды одного итальянца на ОИ поймали на нафтизине. Это капли чтобы прочистить заложенный нос. Иногда доходит до абсурда.
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09.02.2022 11:38 Відповісти
Упоротым этого не докажешь.
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09.02.2022 11:50 Відповісти
Это как в Сочи что ли? Оболгали значит неожиданных "победителей"? Занявших на Олимпиаде до сочинской, фиг знает какое место -где-то в "двадцатке")))
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09.02.2022 12:02 Відповісти
без допинга кацапы на ипортозамещении не вытягивают.
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09.02.2022 12:20 Відповісти
Все ждут замеса трех российских фигуристок с четверными прыжками. Неужели все испортят.
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09.02.2022 13:13 Відповісти
никогда такого не было и вот опять !
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09.02.2022 13:21 Відповісти
А яку травлю украінськой збірної з фігурного катання та України вони почали у соцмережах, коли наші не аплодували ім стоячи!
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09.02.2022 13:26 Відповісти
Курица не птица,кацап без допинга не спортсмен.
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09.02.2022 13:45 Відповісти
Все эти слухи и сплетни яйца выеденого не стоят, в МОК заявили что они не будут комментировать домыслы, а то что якобы нашли у Камилы Валиевой на спортивные достижения не влияет
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10.02.2022 07:04 Відповісти
https://www.kp.ru/sports/olimpiada-2022-v-pekine/kak-valievoj-popal-doping-pochemu-ee-ne-ubrali-s-olimpiady-u-rossii-otberut-zoloto-figuristov-otvety-na-glavnye-voprosy-grandioznogo-skandala/ КР .сру.
Почему Валиеву еще не дисквалифицировали и не убрали с Олимпиады?

Допинг-проба была взята во время российских соревнований, и дело ведет РУСАДА. То есть МОК к нему по идее не имеет особого отношения. РУСАДА, получив 8 февраля результаты проваленного теста, тут же отстранило Валиеву. На следующий день фигуристка не вышла не тренировку. Однако представители спортсменки тут же подали протест, который был рассмотрен специальной комиссией РУСАДА 9 февраля, и с Валиевой сняли отстранение. Поэтому она сейчас выходит на официальные тренировки в Пекине.
РУСАДА сняло отстранение Валиевой. Почему еще все не закончилось?

МОК и Международный союз конькобежцев не согласился с вердиктом комиссии РУСАДА и подали протест в Спортивный арбитражный суд (CAS). На каждых Олимпийских играх работают выездные сессии CAS, они оперативно рассматривают все спорные случаи.
Когда будет решение CAS по делу Валиевой?

В ближайшие дни. В любом случае оно должно быть объявлено до старта женского личного турнира фигуристок. Эти соревнования в Пекине-2022 начинаются 15 февраля. Но важно понимать, что CAS принимает решение только по поводу того, может ли Валиева дальше принимать участие в Олимпиаде или нет. Суд в Пекине-2022 не будет решать виновата ли Камила в допинг-нарушении. Это будет решать РУСАДА потом, после длительных разбирательств, а если решение кому-то не понравится, то его можно будет опротестовать в том же CAS, но уже не в ускоренном порядке.
У России отнимут «золото» командного турнира?

По всей видимости в ближайшее время - нет. Когда Валиева выступала в командном турнире, ее никто не отстранял, и она имела на это право. Золотую медаль у сборной России по фигурному катанию смогут забрать только если Валиева признают виновной в употреблении допинга.
Как могут наказать Валиеву?

В спортивной судебной практике было несколько случаев по употреблению триметазидина. Сейчас за его употребление дают 4 года дисквалификации. Но Валиева - несовершеннолетняя, ей не исполнилось еще 16 лет, а значит ответственность должна лечь на ее тренерский штаб, а сроки наказания смягчены. Но женское фигурное катание сейчас настолько молодое, что даже два года дисквалификации на практике означает конец карьеры.
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11.02.2022 10:11 Відповісти
 
 