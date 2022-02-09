Російський фігурист провалив тест на допінг на Олімпіаді-2022, - ЗМІ

На Олімпіаді-2022 виникла затримка церемонії нагородження призерів олімпійського командного турніру з фігурного катання через проблему з допінг-тестом одного з російських фігуристів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Inside the games.

Зазначається, що Церемонію нагородження переможців та призерів командного турніру з фігурного катання на зимовій Олімпіаді-2022 довелося затримати. Це пов'язано з проблемою з тестуванням на допінг одного з російських фігуристів.

Російські фігуристи виграли командні змагання на Іграх у Пекіні, друге місце посіли США, третє – Японія. Церемонія нагородження мала відбутися у понеділок, 7 лютого. Але її спочатку перенесли на вівторок, а потім знову відклали.

Прес-секретар Федерації фігурного катання Росії Ольга Єрмоліна повідомила, що організація "чекає офіційної інформації з цього приводу".

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