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Кабмин планирует продлить срок действия "ковидной тысячи" до 9 месяцев. ДОКУМЕНТ

Кабмин планирует продлить срок действия

Кабмин планирует продлить срок использования "ковидной тысячи" с 4 до 9 месяцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в повестке дня заседания правительства 9 февраля.

Кроме того, планируется платить 500 гривен за бустерную дозу и позволить тратить средства пенсионерам и лицам с инвалидностью на лекарства и коммуналку.

Документом предлагается:

  • предоставление дополнительной помощи в размере 500 грн в случае получения бустерной дозы вакцинации;
  • увеличение срока действия счета для получения пособия, а также срока использования пособия с четырех до девяти месяцев со дня зачисления средств на счета;
  • предоставление возможности использования пособия гражданами в возрасте от 60 лет и лицами с инвалидностью I и II группы на оплату стоимости жилищно-коммунальных услуг и приобретение лекарственных средств.

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Кабмин планирует продлить срок действия ковидной тысячи до 9 месяцев 01
Кабмин планирует продлить срок действия ковидной тысячи до 9 месяцев 02

Автор: 

выплаты (665) Кабмин (14041)


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Топ комментарии
+3
Идиоты зеленые. Дайте людям достойные пенсии и не унижайте их своей ******** тысячей и смартфонами.
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09.02.2022 11:09 Ответить
+2
Ну какая тысяча, какие смартфоны, какие дороги, когда в Украине нет предприятий производящих боеприпасы?
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09.02.2022 11:35 Ответить
+1
Видимо унижать подкупом это привилегия только Пятра по вашему?
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/03/27/7210343/
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09.02.2022 11:20 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Ну ви просто генії, блін... Коли всі спішили і вже потратили, ви, блін, розродилися тут!
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09.02.2022 11:08 Ответить
Ну какая тысяча, какие смартфоны, какие дороги, когда в Украине нет предприятий производящих боеприпасы?
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09.02.2022 11:35 Ответить
Идиоты зеленые. Дайте людям достойные пенсии и не унижайте их своей ******** тысячей и смартфонами.
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09.02.2022 11:09 Ответить
Видимо унижать подкупом это привилегия только Пятра по вашему?
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/03/27/7210343/
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09.02.2022 11:20 Ответить
Стоп-стоп, так уся кампанія зелених була побудована на тому, що вони не такі, як папєрєдніки, а в 100 разів краще!
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09.02.2022 12:14 Ответить
а кампания Соевого стало быть построена на том что они такие же как Дважды не судимый)) записываю))
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09.02.2022 14:02 Ответить
это так унизительно, прямо как рабам бросает кости....
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09.02.2022 12:00 Ответить
А вот это правильно - планирую летом к внукам и остаток от штучки пригодится)
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09.02.2022 11:18 Ответить
Сначала купилисьь на фильм Слуга народа, потом тысяча, теперь смартфоны. А давайте включим голову : как будем жить дальше, как будут жить наши дети что останется нашим внукам? Сказка закончилась пришла реальность
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09.02.2022 11:29 Ответить
Когда сказка то была? когда медведчук пер вверх? Или когда склады сгорели? А минские соглашняки тоже сказка?! А, понял - сказка это шокиниада и насировщина и обогащение пороха во время 14-года?! Точно, такого сказочного президента потеряли, ганьба.
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09.02.2022 14:15 Ответить
берите любые плюшки от зеленых олигархов, но помните, что в кабинке для голосования за вами никто не следит
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09.02.2022 14:07 Ответить
 
 