Кабмин планирует продлить срок действия "ковидной тысячи" до 9 месяцев. ДОКУМЕНТ

Кабмин планирует продлить срок использования "ковидной тысячи" с 4 до 9 месяцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в повестке дня заседания правительства 9 февраля.

Кроме того, планируется платить 500 гривен за бустерную дозу и позволить тратить средства пенсионерам и лицам с инвалидностью на лекарства и коммуналку.

Документом предлагается:

предоставление дополнительной помощи в размере 500 грн в случае получения бустерной дозы вакцинации;

увеличение срока действия счета для получения пособия, а также срока использования пособия с четырех до девяти месяцев со дня зачисления средств на счета;

предоставление возможности использования пособия гражданами в возрасте от 60 лет и лицами с инвалидностью I и II группы на оплату стоимости жилищно-коммунальных услуг и приобретение лекарственных средств.

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