Кабмін планує продовжити строк дії "ковідної тисячі" до 9 місяців. ДОКУМЕНТ
Кабмін планує продовжити строк використання "ковідної тисячі" з 4 до 9 місяців.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться у порядку денному засідання уряду 9 лютого.
Крім того, планується встановити, що за бустерну дозу платитимуть 500 гривень та дозволити витрачати кошти пенсіонерам та особам з інвалідністю на ліки та комуналку.
Документом пропонується:
- надання додаткової допомоги у розмірі 500 грн у разі отримання бустерної дози вакцинації;
- збільшення строку дії рахунку для отримання допомоги, а також строку використання допомоги з чотирьох до дев'яти місяців з дня зарахування коштів на рахунки;
- надання можливості використання допомоги громадянами віком від 60 років та особами з інвалідністю І та II групи на оплату вартості житлово-комунальних послуг та придбання лікарських засобів.
Будь ласка, зачекайте...
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https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/03/27/7210343/