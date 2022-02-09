Кабмін планує продовжити строк дії "ковідної тисячі" до 9 місяців. ДОКУМЕНТ

Кабмін планує продовжити строк використання "ковідної тисячі" з 4 до 9 місяців.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться у порядку денному засідання уряду 9 лютого.

Крім того, планується встановити, що за бустерну дозу платитимуть 500 гривень та дозволити витрачати кошти пенсіонерам та особам з інвалідністю на ліки та комуналку.

Документом пропонується:

- надання додаткової допомоги у розмірі 500 грн у разі отримання бустерної дози вакцинації;

- збільшення строку дії рахунку для отримання допомоги, а також строку використання допомоги з чотирьох до дев'яти місяців з дня зарахування коштів на рахунки;

- надання можливості використання допомоги громадянами віком від 60 років та особами з інвалідністю І та II групи на оплату вартості житлово-комунальних послуг та придбання лікарських засобів.

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