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Кабмін планує продовжити строк дії "ковідної тисячі" до 9 місяців. ДОКУМЕНТ

Кабмін планує продовжити строк дії

Кабмін планує продовжити строк використання "ковідної тисячі" з 4 до 9 місяців.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться у порядку денному засідання уряду 9 лютого.

Крім того, планується встановити, що за бустерну дозу платитимуть 500 гривень та дозволити витрачати кошти пенсіонерам та особам з інвалідністю на ліки та комуналку.

Документом пропонується:

- надання додаткової допомоги у розмірі 500 грн у разі отримання бустерної дози вакцинації;

- збільшення строку дії рахунку для отримання допомоги, а також строку використання допомоги з чотирьох до дев'яти місяців з дня зарахування коштів на рахунки;

- надання можливості використання допомоги громадянами віком від 60 років та особами з інвалідністю І та II групи на оплату вартості житлово-комунальних послуг та придбання лікарських засобів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "COVID-тисячу" на ліки дозволять витрачати особам з інвалідністю I та ІІ груп, - Шмигаль

Кабмін планує продовжити строк дії ковідної тисячі до 9 місяців 01
Кабмін планує продовжити строк дії ковідної тисячі до 9 місяців 02

виплати (1079) Кабмін (14181)


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Топ коментарі
+3
Идиоты зеленые. Дайте людям достойные пенсии и не унижайте их своей ******** тысячей и смартфонами.
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09.02.2022 11:09 Відповісти
+2
Ну какая тысяча, какие смартфоны, какие дороги, когда в Украине нет предприятий производящих боеприпасы?
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09.02.2022 11:35 Відповісти
+1
Видимо унижать подкупом это привилегия только Пятра по вашему?
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/03/27/7210343/
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09.02.2022 11:20 Відповісти
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Ну ви просто генії, блін... Коли всі спішили і вже потратили, ви, блін, розродилися тут!
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09.02.2022 11:08 Відповісти
Ну какая тысяча, какие смартфоны, какие дороги, когда в Украине нет предприятий производящих боеприпасы?
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09.02.2022 11:35 Відповісти
Идиоты зеленые. Дайте людям достойные пенсии и не унижайте их своей ******** тысячей и смартфонами.
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09.02.2022 11:09 Відповісти
Видимо унижать подкупом это привилегия только Пятра по вашему?
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/03/27/7210343/
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09.02.2022 11:20 Відповісти
Стоп-стоп, так уся кампанія зелених була побудована на тому, що вони не такі, як папєрєдніки, а в 100 разів краще!
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09.02.2022 12:14 Відповісти
а кампания Соевого стало быть построена на том что они такие же как Дважды не судимый)) записываю))
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09.02.2022 14:02 Відповісти
это так унизительно, прямо как рабам бросает кости....
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09.02.2022 12:00 Відповісти
А вот это правильно - планирую летом к внукам и остаток от штучки пригодится)
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09.02.2022 11:18 Відповісти
Сначала купилисьь на фильм Слуга народа, потом тысяча, теперь смартфоны. А давайте включим голову : как будем жить дальше, как будут жить наши дети что останется нашим внукам? Сказка закончилась пришла реальность
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09.02.2022 11:29 Відповісти
Когда сказка то была? когда медведчук пер вверх? Или когда склады сгорели? А минские соглашняки тоже сказка?! А, понял - сказка это шокиниада и насировщина и обогащение пороха во время 14-года?! Точно, такого сказочного президента потеряли, ганьба.
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09.02.2022 14:15 Відповісти
берите любые плюшки от зеленых олигархов, но помните, что в кабинке для голосования за вами никто не следит
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09.02.2022 14:07 Відповісти
 
 