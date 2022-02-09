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Банки Европы и США готовятся к возможной кибератаке России, - Reuters

Банки Европы и США готовятся к возможной кибератаке России, - Reuters

Европейский центральный банк готовит банки к возможной российской кибератаке, поскольку напряженность в отношениях с Украиной растет.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом сообщили два источника.

По словам собеседника, банки проводили киберобучение, чтобы проверить их способность отбиваться от атаки.

В частности, в конце января Департамент финансовых услуг Нью-Йорка опубликовал предупреждение для финансовых учреждений о соответствующих кибератаках, если Россия вторгнется в Украину и спровоцирует введение санкций США.

Британский национальный центр кибербезопасности призвал крупные организации повысить уровень кибербезопасности на фоне обострения напряженности вокруг Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия может использовать кибератаки как часть дестабилизации и вторжения в Украину, - США

Автор: 

банки (1938) Европа (1941) киберпреступление (763) россия (96442) США (27331) кибербезопасность (675)


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Не будуть же козломорді закривати банки в яких у них гроші? Хіба шо обкурються.
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09.02.2022 13:16 Ответить
Так в чому проблема,хай діють на випередження та відключать мокшандію від СВІФТ.
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09.02.2022 13:33 Ответить
Відключайте запорєбріковий свинарник від інтернету.
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09.02.2022 13:38 Ответить
А наші банки готуються?
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09.02.2022 14:37 Ответить
 
 