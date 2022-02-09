Банки Европы и США готовятся к возможной кибератаке России, - Reuters
Европейский центральный банк готовит банки к возможной российской кибератаке, поскольку напряженность в отношениях с Украиной растет.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом сообщили два источника.
По словам собеседника, банки проводили киберобучение, чтобы проверить их способность отбиваться от атаки.
В частности, в конце января Департамент финансовых услуг Нью-Йорка опубликовал предупреждение для финансовых учреждений о соответствующих кибератаках, если Россия вторгнется в Украину и спровоцирует введение санкций США.
Британский национальный центр кибербезопасности призвал крупные организации повысить уровень кибербезопасности на фоне обострения напряженности вокруг Украины.
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Микола Мазуренко
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