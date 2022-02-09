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Банки Європи та США готуються до можливої кібератаки Росії, - Reuters

Банки Європи та США готуються до можливої кібератаки Росії, - Reuters

Європейський центральний банк готує банки до можливої російської кібератаки, оскільки напруженість у відносинах з Україною зростає

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це повідомили два джерела.

За словами співрозмовника, банки проводили кібернавчання, щоб перевірити їхню здатність відбиватися від атаки.

Зокрема, в кінці січня Департамент фінансових послуг Нью-Йорку опублікував попередження для фінансових установ про відповідні кібератаки, якщо Росія вторгнеться до України та спровокує запровадження санкцій США.

Також Британський національний центр кібербезпеки закликав великі організації підвищити рівень кібербезпеки на тлі загострення напруженості навколо України.

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Автор: 

банки (7802) Європа (1902) кіберзлочин (812) росія (66461) США (23613) кібербезпека (1173)


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Не будуть же козломорді закривати банки в яких у них гроші? Хіба шо обкурються.
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09.02.2022 13:16 Відповісти
Так в чому проблема,хай діють на випередження та відключать мокшандію від СВІФТ.
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09.02.2022 13:33 Відповісти
Відключайте запорєбріковий свинарник від інтернету.
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09.02.2022 13:38 Відповісти
А наші банки готуються?
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09.02.2022 14:37 Відповісти
 
 