Удостоверение ветерана войны или пострадавшего участника Революции Достоинства можно будет получить в приложении "Дія", - Шмыгаль
Удостоверение ветерана войны или пострадавшего участника Революции Достоинства можно получить в приложении "Дія".
Об этом сообщил сегодня во время заседания правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, на сегодняшнем заседании правительство поддержало это нововведение. Электронное удостоверение будет использоваться в качестве аналога соответствующего документа в форме книжечки.
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+6 Vitaliy noname
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+5 Микола Мазуренко
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Смерть макулатуризації !!!
Треба вже потрохи відміняти макулатурні "документи" і готуватись до виборів в ДіЯ 🇺🇦😎👍
Россия может взломать «Дию», предупреждает Украинский киберальянс
https://zn.ua/UKRAINE/rossija-mozhet-slomat-dejstvie-preduprezhdaet-ukrainskij-kiberaljans.html
например.
давая свои данные где бы то нибыло на западе, получатель данных обязуется письменно под подпись не разглашать персональные данные.
нарушителю - тюрьма.
Где есть что-то подобние в "дия"?
Они уже проголосовали за Зюзин второй срок.