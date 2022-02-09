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Удостоверение ветерана войны или пострадавшего участника Революции Достоинства можно будет получить в приложении "Дія", - Шмыгаль

Удостоверение ветерана войны или пострадавшего участника Революции Достоинства можно будет получить в приложении

Удостоверение ветерана войны или пострадавшего участника Революции Достоинства можно получить в приложении "Дія".

Об этом сообщил сегодня во время заседания правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, на сегодняшнем заседании правительство поддержало это нововведение. Электронное удостоверение будет использоваться в качестве аналога соответствующего документа в форме книжечки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В "Дії" для справки о несудимости требуют указывать ФИО на русском языке: Это объяснили накоплением сведений еще во времена СССР

Автор: 

ветераны (1120) революция (1371) евромайдан (7835) Шмыгаль Денис (2736) Дія (427)


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Топ комментарии
+7
Та да. Битым дебилам все неймется. О треше 14 февраля уже дано предупреждали умные люди. Только дебилы их не слышат.

Россия может взломать «Дию», предупреждает Украинский киберальянс
https://zn.ua/UKRAINE/rossija-mozhet-slomat-dejstvie-preduprezhdaet-ukrainskij-kiberaljans.html
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09.02.2022 13:45 Ответить
+6
У вас кроме Дии, другие задачи есть? Вот например ты Шмыгаль, выплатил всем медицинским работникам зарплату? ведь же нет. Или там не допустил веерных отключений? опять же нет, куча сел каждый день сидят без света. А провел ли ты в эти самые села интернет? нет, еще раз нет. Так что засуньте эту Дию себе сами знаете куда
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09.02.2022 13:57 Ответить
+5
Які вони відірвані від реальності. Ворог під кордоном, зрада в ОП, весь світ везе сюди зброю, а вони гаджетами дрочать країну.
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09.02.2022 13:42 Ответить
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Слава цифровізації !!!
Смерть макулатуризації !!!
Треба вже потрохи відміняти макулатурні "документи" і готуватись до виборів в ДіЯ 🇺🇦😎👍
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09.02.2022 13:42 Ответить
Та да. Битым дебилам все неймется. О треше 14 февраля уже дано предупреждали умные люди. Только дебилы их не слышат.

Россия может взломать «Дию», предупреждает Украинский киберальянс
https://zn.ua/UKRAINE/rossija-mozhet-slomat-dejstvie-preduprezhdaet-ukrainskij-kiberaljans.html
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09.02.2022 13:45 Ответить
+ на РАЗ!
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09.02.2022 14:10 Ответить
Які вони відірвані від реальності. Ворог під кордоном, зрада в ОП, весь світ везе сюди зброю, а вони гаджетами дрочать країну.
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09.02.2022 13:42 Ответить
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09.02.2022 13:43 Ответить
дык... для этого и "дрочуть" = шумовая завеса, как учили...
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09.02.2022 14:09 Ответить
Готують вибори Осла. Хочуть всидіти в кріслах
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09.02.2022 13:44 Ответить
что-то эта "дия" мне все больше не нравится

например.
давая свои данные где бы то нибыло на западе, получатель данных обязуется письменно под подпись не разглашать персональные данные.
нарушителю - тюрьма.

Где есть что-то подобние в "дия"?
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09.02.2022 13:48 Ответить
У вас кроме Дии, другие задачи есть? Вот например ты Шмыгаль, выплатил всем медицинским работникам зарплату? ведь же нет. Или там не допустил веерных отключений? опять же нет, куча сел каждый день сидят без света. А провел ли ты в эти самые села интернет? нет, еще раз нет. Так что засуньте эту Дию себе сами знаете куда
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09.02.2022 13:57 Ответить
Янык уже получил как пострадавший?
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09.02.2022 14:06 Ответить
А повестка или подозрение - потом придет?
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09.02.2022 14:08 Ответить
"Все течет, все изменяется" ( Гераклит)
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09.02.2022 15:57 Ответить
для того что бы быдло73 через выборы в смартфоне снова проголосовало за ишака скоро пиво будут через Дию наливать.
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09.02.2022 14:20 Ответить
В потім всі дані про ветеранів опиняться в Росії.
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09.02.2022 14:34 Ответить
Все данные о ветеранах собирает Пенсионный фонд, мало того, он незаконно требует справку о месте и времени привлечения ветерана к боевым действиям, т.е. где и когда воевал.
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09.02.2022 15:21 Ответить
Все кто в Дие на выборы потом могут не ходить.
Они уже проголосовали за Зюзин второй срок.
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09.02.2022 16:15 Ответить
 
 