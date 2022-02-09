Удостоверение ветерана войны или пострадавшего участника Революции Достоинства можно будет получить в приложении "Дія", - Шмыгаль

Удостоверение ветерана войны или пострадавшего участника Революции Достоинства можно получить в приложении "Дія".

Об этом сообщил сегодня во время заседания правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, на сегодняшнем заседании правительство поддержало это нововведение. Электронное удостоверение будет использоваться в качестве аналога соответствующего документа в форме книжечки.

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