Посвідчення ветерана війни або постраждалого учасника Революції Гідності можна буде отримати в "Дії", - Шмигаль

Посвідчення ветерана війни або постраждалого учасника Революції Гідності можна буде отримати в застосунку "Дія".

Про це повідомив сьогодні під час засідання уряду прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на сьогоднішньому засідання уряд підтримав це нововведення. Електронне посвідчення буде використовуватися як аналог відповідного документа у формі книжечки.

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