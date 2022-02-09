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Посвідчення ветерана війни або постраждалого учасника Революції Гідності можна буде отримати в "Дії", - Шмигаль

Посвідчення ветерана війни або постраждалого учасника Революції Гідності можна буде отримати в

Посвідчення ветерана війни або постраждалого учасника Революції Гідності можна буде отримати в застосунку "Дія".

Про це повідомив сьогодні під час засідання уряду прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на сьогоднішньому засідання уряд підтримав це нововведення. Електронне посвідчення буде використовуватися як аналог відповідного документа у формі книжечки.

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Автор: 

ветерани (1093) революція (312) Євромайдан (957) Шмигаль Денис (4672) Дія (1149)


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Топ коментарі
+7
Та да. Битым дебилам все неймется. О треше 14 февраля уже дано предупреждали умные люди. Только дебилы их не слышат.

Россия может взломать «Дию», предупреждает Украинский киберальянс
https://zn.ua/UKRAINE/rossija-mozhet-slomat-dejstvie-preduprezhdaet-ukrainskij-kiberaljans.html
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09.02.2022 13:45 Відповісти
+6
У вас кроме Дии, другие задачи есть? Вот например ты Шмыгаль, выплатил всем медицинским работникам зарплату? ведь же нет. Или там не допустил веерных отключений? опять же нет, куча сел каждый день сидят без света. А провел ли ты в эти самые села интернет? нет, еще раз нет. Так что засуньте эту Дию себе сами знаете куда
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09.02.2022 13:57 Відповісти
+5
Які вони відірвані від реальності. Ворог під кордоном, зрада в ОП, весь світ везе сюди зброю, а вони гаджетами дрочать країну.
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09.02.2022 13:42 Відповісти
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Слава цифровізації !!!
Смерть макулатуризації !!!
Треба вже потрохи відміняти макулатурні "документи" і готуватись до виборів в ДіЯ 🇺🇦😎👍
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09.02.2022 13:42 Відповісти
Та да. Битым дебилам все неймется. О треше 14 февраля уже дано предупреждали умные люди. Только дебилы их не слышат.

Россия может взломать «Дию», предупреждает Украинский киберальянс
https://zn.ua/UKRAINE/rossija-mozhet-slomat-dejstvie-preduprezhdaet-ukrainskij-kiberaljans.html
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09.02.2022 13:45 Відповісти
+ на РАЗ!
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09.02.2022 14:10 Відповісти
Які вони відірвані від реальності. Ворог під кордоном, зрада в ОП, весь світ везе сюди зброю, а вони гаджетами дрочать країну.
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09.02.2022 13:42 Відповісти
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09.02.2022 13:43 Відповісти
дык... для этого и "дрочуть" = шумовая завеса, как учили...
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09.02.2022 14:09 Відповісти
Готують вибори Осла. Хочуть всидіти в кріслах
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09.02.2022 13:44 Відповісти
что-то эта "дия" мне все больше не нравится

например.
давая свои данные где бы то нибыло на западе, получатель данных обязуется письменно под подпись не разглашать персональные данные.
нарушителю - тюрьма.

Где есть что-то подобние в "дия"?
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09.02.2022 13:48 Відповісти
У вас кроме Дии, другие задачи есть? Вот например ты Шмыгаль, выплатил всем медицинским работникам зарплату? ведь же нет. Или там не допустил веерных отключений? опять же нет, куча сел каждый день сидят без света. А провел ли ты в эти самые села интернет? нет, еще раз нет. Так что засуньте эту Дию себе сами знаете куда
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09.02.2022 13:57 Відповісти
Янык уже получил как пострадавший?
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09.02.2022 14:06 Відповісти
А повестка или подозрение - потом придет?
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09.02.2022 14:08 Відповісти
"Все течет, все изменяется" ( Гераклит)
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09.02.2022 15:57 Відповісти
для того что бы быдло73 через выборы в смартфоне снова проголосовало за ишака скоро пиво будут через Дию наливать.
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09.02.2022 14:20 Відповісти
В потім всі дані про ветеранів опиняться в Росії.
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09.02.2022 14:34 Відповісти
Все данные о ветеранах собирает Пенсионный фонд, мало того, он незаконно требует справку о месте и времени привлечения ветерана к боевым действиям, т.е. где и когда воевал.
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09.02.2022 15:21 Відповісти
Все кто в Дие на выборы потом могут не ходить.
Они уже проголосовали за Зюзин второй срок.
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09.02.2022 16:15 Відповісти
 
 