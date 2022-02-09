Посвідчення ветерана війни або постраждалого учасника Революції Гідності можна буде отримати в "Дії", - Шмигаль
Посвідчення ветерана війни або постраждалого учасника Революції Гідності можна буде отримати в застосунку "Дія".
Про це повідомив сьогодні під час засідання уряду прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, на сьогоднішньому засідання уряд підтримав це нововведення. Електронне посвідчення буде використовуватися як аналог відповідного документа у формі книжечки.
Топ коментарі
+7 18c49ed2
показати весь коментар09.02.2022 13:45 Відповісти Посилання
+6 Vitaliy noname
показати весь коментар09.02.2022 13:57 Відповісти Посилання
+5 Микола Мазуренко
показати весь коментар09.02.2022 13:42 Відповісти Посилання
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Смерть макулатуризації !!!
Треба вже потрохи відміняти макулатурні "документи" і готуватись до виборів в ДіЯ 🇺🇦😎👍
Россия может взломать «Дию», предупреждает Украинский киберальянс
https://zn.ua/UKRAINE/rossija-mozhet-slomat-dejstvie-preduprezhdaet-ukrainskij-kiberaljans.html
например.
давая свои данные где бы то нибыло на западе, получатель данных обязуется письменно под подпись не разглашать персональные данные.
нарушителю - тюрьма.
Где есть что-то подобние в "дия"?
Они уже проголосовали за Зюзин второй срок.