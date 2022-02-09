Задержанного в Греции ветерана АТО Радкевича освободили

В Афинах суд в среду, 9 февраля, принял решение о возвращении в Украину ветерана АТО Александра Радкевича.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил почетный консул Украины в Греции Димитриос Димитриадис.

Радкевич будет освобожден в ближайшее время.

Александр Радкевич – бывший военный, ветеран современной российско-украинской войны, начинал службу молодым лейтенантом еще в советской армии. В начале 1991 года его направили в Вильнюс, где он был вынужден участвовать в противостоянии с гражданским населением.

В октябре 2021 года он отправился на отдых в Грецию, где был задержан как фигурант "дела 13 января" (штурм Вильнюсской телебашни). Речь идет о столкновениях в 1991 году в Вильнюсе, когда высшее советское руководство военными методами пыталось вернуть Литву в состав СССР. Кульминацией противостояния стал штурм советскими войсками и спецназами вильнюсского телецентра. Тогда погибли 14 литовцев, один боец ​​подразделения "Альфа", были ранены около 800 человек.

Литовский суд приговорил его к 4 года лишения свободы.

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