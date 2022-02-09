Затриманого в Греції ветерана АТО Радкевича звільнили

В Афінах суд у середу, 9 лютого, ухвалив рішення про повернення в Україну ветерана АТО Олександра Радкевича.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив почесний консул України в Греції Дімітріос Дімітріадіс.

Радкевича буде звільнено протягом найближчого часу.

Олександр Радкевич – колишній військовий, ветеран сучасної російсько-української війни, розпочинав службу молодим лейтенантом ще в радянський армії. На початку 1991 його направили у Вільнюс, де він був змушений брати участь у протистоянні з цивільним населенням.

У жовтні 2021 року він відправився на відпочинок до Греції, де був затриманий як фігурант "справи 13 січня" (штурм Вільнюської телевежі). Йдеться про сутички 1991 року у Вільнюсі, коли вище радянське керівництво військовими методами намагалося повернути Литву до складу СРСР. Кульмінацією протистояння став штурм радянськими військами і спецназами вільнюського телецентру. Тоді загинули 14 литовців, один боєць підрозділу "Альфа", було поранено близько 800 осіб.

Литовський суд присудив йому 4 роки позбавлення волі.

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