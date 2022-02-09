Зеленский на 11 февраля созывает выездное заседание СНБО в Харькове

Совет национальной безопасности и обороны соберется на заседание в пятницу, 11 февраля, в Харькове.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Аппарате СНБО в Фейсбуке.

"Согласно решению Президента Украины В. Зеленского 11 февраля 2022 года в 15:30 состоится выездное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (г. Харьков, ул. Сумская, 64, Харьковская областная государственная администрация).

Ориентировочно в 17:30 – брифинг Секретаря СНБО Украины А. Данилова", - сообщили в СНБО.

Отмечается, что аккредитацию на брифинг будет проводить пресс-служба Харьковской областной государственной администрации 10 февраля 2022 года с 14:00 до 17:00.

"Вниманию журналистов! Необходимо обязательно иметь при себе удостоверение личности, международный или внутренний COVID-сертификат, отрицательный ПЦР-тест или антиген-тест", - отметили в СНБО.

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Как пояснили УП, на заседании будут обсуждаться вопросы формирования сил территориальной обороны.

Напомним, ранее сообщалось, что на ближайшем заседании СНБО могут уволить руководство Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.