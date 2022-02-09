Зеленский на 11 февраля созывает выездное заседание СНБО в Харькове
Совет национальной безопасности и обороны соберется на заседание в пятницу, 11 февраля, в Харькове.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Аппарате СНБО в Фейсбуке.
"Согласно решению Президента Украины В. Зеленского 11 февраля 2022 года в 15:30 состоится выездное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (г. Харьков, ул. Сумская, 64, Харьковская областная государственная администрация).
Ориентировочно в 17:30 – брифинг Секретаря СНБО Украины А. Данилова", - сообщили в СНБО.
Отмечается, что аккредитацию на брифинг будет проводить пресс-служба Харьковской областной государственной администрации 10 февраля 2022 года с 14:00 до 17:00.
"Вниманию журналистов! Необходимо обязательно иметь при себе удостоверение личности, международный или внутренний COVID-сертификат, отрицательный ПЦР-тест или антиген-тест", - отметили в СНБО.
Как пояснили УП, на заседании будут обсуждаться вопросы формирования сил территориальной обороны.
Напомним, ранее сообщалось, что на ближайшем заседании СНБО могут уволить руководство Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.
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яка користь від того що ви засідаєте?
удару по економіці ви не бачили...(закупка газу та вугілля)
зради в ОП, ви не бачите.
продаж інтересів держави, не бачите.
обіг 30-50 мільярдів чорних баксів, не бачите...
на...уй ви взагалі потрібні???????????
саме ви, ..андони відповідальні за безпеку та оборону..
с указанием решений и способов их реализации.
если этого никто не знает, то можно сказать, что заседания и небыло
не исключено, что "киевская "хунта" пошлёт ударный беспилотник", взорвет к чертям это сборище и тем самым создаст повод для российского ультиматума Киеву