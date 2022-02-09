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Зеленский на 11 февраля созывает выездное заседание СНБО в Харькове

Зеленский на 11 февраля созывает выездное заседание СНБО в Харькове

Совет национальной безопасности и обороны соберется на заседание в пятницу, 11 февраля, в Харькове.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Аппарате СНБО в Фейсбуке.

"Согласно решению Президента Украины В. Зеленского 11 февраля 2022 года в 15:30 состоится выездное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (г. Харьков, ул. Сумская, 64, Харьковская областная государственная администрация).

Ориентировочно в 17:30 – брифинг Секретаря СНБО Украины А. Данилова", - сообщили в СНБО.

Отмечается, что аккредитацию на брифинг будет проводить пресс-служба Харьковской областной государственной администрации 10 февраля 2022 года с 14:00 до 17:00.

"Вниманию журналистов! Необходимо обязательно иметь при себе удостоверение личности, международный или внутренний COVID-сертификат, отрицательный ПЦР-тест или антиген-тест", - отметили в СНБО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данилов: Никаких причин для паники нет

Как пояснили УП, на заседании будут обсуждаться вопросы формирования сил территориальной обороны.

Напомним, ранее сообщалось, что на ближайшем заседании СНБО могут уволить руководство Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Зеленский на 11 февраля созывает выездное заседание СНБО в Харькове 01

Автор: 

СНБО (4446) Харьков (7626)


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Топ комментарии
+12
а хто небудь пояснить людям,
яка користь від того що ви засідаєте?
удару по економіці ви не бачили...(закупка газу та вугілля)
зради в ОП, ви не бачите.
продаж інтересів держави, не бачите.
обіг 30-50 мільярдів чорних баксів, не бачите...
на...уй ви взагалі потрібні???????????
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09.02.2022 14:15 Ответить
+11
Данілов,про мураєвську гівнопомийку не забудьте.Петиція 25000 голосів вже давно підписана,Нелох вже мав би її розглянути,СБУ відповідні документи вже мала б підготувати.Українці чекають з нетерпінням!!!
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09.02.2022 14:17 Ответить
+9
в Ростове проведите
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09.02.2022 14:07 Ответить
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в Ростове проведите
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09.02.2022 14:07 Ответить
На передке лучше бы провели. Наши парни хоть от обстрелов отдохнут.
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10.02.2022 14:15 Ответить
З РНБО роблять 95 квартал. В Україні достатньо законів і служб для керування державою,які повинні це робити А так все це бла-бла і беззаконня.
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09.02.2022 14:09 Ответить
а хто небудь пояснить людям,
яка користь від того що ви засідаєте?
удару по економіці ви не бачили...(закупка газу та вугілля)
зради в ОП, ви не бачите.
продаж інтересів держави, не бачите.
обіг 30-50 мільярдів чорних баксів, не бачите...
на...уй ви взагалі потрібні???????????
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09.02.2022 14:15 Ответить
Данілов,про мураєвську гівнопомийку не забудьте.Петиція 25000 голосів вже давно підписана,Нелох вже мав би її розглянути,СБУ відповідні документи вже мала б підготувати.Українці чекають з нетерпінням!!!
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09.02.2022 14:17 Ответить
а хоч одно засідання з приводу зриву держоборонзамовлення було????
саме ви, ..андони відповідальні за безпеку та оборону..
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09.02.2022 14:17 Ответить
рнбо должно принимать по итогам заседаний постановление.
с указанием решений и способов их реализации.
если этого никто не знает, то можно сказать, что заседания и небыло
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09.02.2022 14:33 Ответить
21-го возможно война начнется!!! а ЗЕлебилы собираются обсуждать там что-то создавать???!!!!
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09.02.2022 14:33 Ответить
а эим подонкам какая разница! бабки в Омане, картеры в Лондоне и Москве, дома в Испании, Израиле, Швейцарии. паспорта израиля и рф на кармане. #уйло любезно предоставит воздушный коридор, из гуманитарных соображений.
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09.02.2022 14:36 Ответить
Может кто из СНБО объяснит разницу заседания в Киеве от Хмельницкого?Ведь дело в выполнении решений и в адекватности а не где они принимаются.Или просто выехали развеятся?
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09.02.2022 14:45 Ответить
Таж агент-клоун казав що нічого не бачить.А з Харького може розвидниця йому.
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09.02.2022 14:46 Ответить
11 февраля в 12:00 (мск) в Донецке планируется большая пресс -конференция руководства "ДНР" с участием иностранцев
не исключено, что "киевская "хунта" пошлёт ударный беспилотник", взорвет к чертям это сборище и тем самым создаст повод для российского ультиматума Киеву
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09.02.2022 14:51 Ответить
А чому в Харкові він же казав що Харків має захопити росія ,а побачивши як харків'яни вийшли в неділю на захист свого міста ,протверезів чи що?
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09.02.2022 15:07 Ответить
Навпаки, скаже: "Но-но-но, харьковчанє. Шта єщьо ета за марші патріотов!?" Я шта зря <******* путєну в глаза сматрєл?
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09.02.2022 15:12 Ответить
Я , хоча й вимушено. далеко наразі від Харкова. Хочу сказати, шо зеля здохла, хвіст облєз. Хто заговорить, той з*єсть, чи з*їсть. Да какая разніца... Зеля, ти вже здохло. Вивозь нах своїх лічинок та скумбрію-сєпаршу! Я навідь так овоча дебільного не ненавиділа, як оце зелене дурбецело кончене!
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09.02.2022 15:32 Ответить
Овощ тоже собирал в Харькове ...
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09.02.2022 16:48 Ответить
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09.02.2022 17:42 Ответить
II cъезд писуара в Харькове.
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09.02.2022 17:47 Ответить
 
 